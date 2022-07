Španski strateg: Navedbe Crvene zvezde so laž

Španski strateg Pablo Laso se je po zdravstvenih težavah po koncu sezone poslovil od trenerskega stolčka Real Madrida. 54-letni strateg si zdaj išče nov izziv, pred dnevi so iz Crvene zvezde sporočili, da so bili z Lasom in njegovimi predstavniki v pogovorih za prevzem trenerskega položaja, a je nekdanji trener Reala zdaj to trditev ovrgel.