Bo to novi soigralec Luke Dončića?

Vodstvo Dallas Mavericks v teh dneh pospešen poskuša urediti igralski kader pred novo sezono. Najprej so v klub iz Teksasa s triletno pogodbo pripeljali centra JaVala McGeeja, ki je v pretekli sezoni igral za Phoenix Suns. McGee se je na centrskem položaju pridružil Christianu Woodu, ki je pred tem v Dallas prišel iz Houston Rockets kot menjava za letošnji 26. izbor na naboru ter Bobana Marjanovića, Marquesa Chrissa, Treya Burka in Sterlinga Browna. Ob tem je z Dallasom novo pogodbo podpisal tudi Theo Pinson, so pa Mavericks utrpeli veliko izgubo, saj je Jalen Brunson odšel k New York Knicks.

Pri Dallasu so se zato znova odpravili na košarkarsko tržnico, kjer je njihovo pozornost vzbudil Tyler Dorsey. 26-letni košarkar, ki je v ligi NBA nazadnje igral v sezoni 2018/19, je v preteklih dneh v Dallasu opravil zasebni trening, na katerem je, kot vse kaže, prepričal vodstvo kluba, ki naj bi bilo zdaj tik pred tem, da 196 centimetrov visokemu branilcu ponudi možnost sodelovanja.

Jalen Brunson se je preselil k New York Knicks. Foto: Guliverimage

Željo si ga tudi pri Olympiacosu in Fenerbahčeju

Dorseyja je leta 2017 kot 41. na naboru lige NBA izbrala Atlanta, v sezoni 2018/19 je na 104 tekmah v rednem delu sezone v povprečju dosegal 6,7 točke, 2,3 skoka in 1,3 asistence na tekmo. Nato se je odpravil v Evropo, kjer je dve leti branil barve Maccabija iz Tel Aviva, za tem pa se lani avgusta pridružil Olympiacosu. Po izteku enoletne pogodbe je zdaj postal prost igralec. Olympiacos si je sicer ameriško-grškega košarkarja želel obdržati v svojih vrstah, ob tem pa so svoje lovke proti njemu usmerili tudi pri turškem Fenerbahčeju, a Dorsey naj bi se želel vrniti v ligo NBA, zato je (vsaj za zdaj) dal prednost preizkusu v Dallasu.

V svoji tretji sezoni v evroligi je v preteklem letu za Olympiacos dosegal 12,8 točke, 2,3 skoka in dve asistenci na tekmo. Kot redni član prve peterke je prispeval veliki delež k uvrstitvi grškega kluba na zaključni turnir četverice, na katerem je Olympiacos nato končal na četrtem mestu. Dorsey je sicer član grške košarkarske izbrane vrste.

Preberite še: