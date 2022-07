Številka ena drafta leta 2019 Zion Williamson se je po poročanju novinarja ESPN Adriana Wojnarowskega dogovoril za bogato podaljšanje sodelovanja z New Orleans Pelicans.

21-letni Američan je pristal na petletno podaljšanje, težko maksimalnih 193 milijonov dolarjev za novinca. Številka, ki bi jo Williamson v tem obdobju lahko zaslužil, bi bila na koncu lahko precej višja, in sicer lahko ob izpolnjenih določenih pogojih naraste na 231 milijonov dolarjev.

New Orleans Pelicans star Zion Williamson has agreed on a five-year, $193 million designated maximum rookie extension that could earn him as much as $231 million, CAA Sports’ Co-Head of Basketball Austin Brown tells ESPN. pic.twitter.com/z4lnVLD1GM — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 2, 2022

Zion, ki so ga na naboru izbrali pred tremi leti, je od takrat v najmočnejši košarkarski ligi na svetu odigral zgolj 85 tekem. Krive so bile poškodbe, najprej ga je zaustavil natrgan meniskus v desnem kolenu, pozneje še zlom desne noge, zaradi katerega je izpustil celotno zadnjo sezono.

Brunson: Dallas, hvala za vse

Zdaj že nekdanji branilec Dallas Mavericks Jalen Brunson je v soboto potrdil, da se seli k New York Knicks in se od teksaškega kolektiva poslovil s čustvenim zapisom.

Jalen Brunson se je v zapisu zahvalil Dallasu. Foto: Guliverimage

"Dallas, hvala za vse! Sprejeli ste me od trenutka, ko ste me izbrali na naboru. Verjeli ste vame in me videli rasti kot oseba in igralec. To mesto bo za vedno imelo posebno mesto v mojem srcu. Hvala Marku, Nicu, Jkiddu in ostalemu trenerskemu štabu, da ste mi omogočili uspeh. Moji soigralci, brez vas nič od tega ne bi bilo mogoče. Vi ste mi olajšali življenje na igrišču. Ne bi mogel biti bolj hvaležen trenerskemu osebju, osebju za kondicijsko pripravo ter ostalim v organizaciji za njihovo brezpogojno ljubezen in podporo. Nazadnje še navijači. Bili ste z mano na vsakem koraku. Hvala, ker ste naredil mojo izkušnjo v Dallasu neverjetno. Hvala za vse," je 25-letnik zapisal na družbenem omrežju, ob tem pa dodal, da je pripravljen na novo poglavje: "Gremo, New York."

Brunson naj bi se z NY Knicks dogovoril za štiriletno pogodbo, vredno 104 milijone dolarjev, pri novem klubu bo moči združil z očetom Rickom, ki je v newyorški ekipi pomočnik trenerja.