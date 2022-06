Na košarkarski tržnici vroče kot že dolgo ne. Brunson na izhodnih vratih Dallasa.

Ameriški novinar Marc Stein poroča, da naj bi branilec Dallas Mavericks Jalen Brunson zapustil Teksas in se preselil v New York. Vodstvo Dallasa bi se moralo danes sestati z Brunsonom in se pogovoriti o morebitni skupni prihodnosti, a je sestanek odpovedan.

Brunson naj bi bil blizu dogovora z New York Knicks, ki naj bi mu za štiri sezone ponujal okoli 115 milijonov dolarjev. Vse kaže, da bo moči združil tudi z očetom, ki je pomočnik trenerja pri Knicksih.

Kar se je ta teden že napovedovalo, se je tudi zgodilo. Trener Crvene zvezde Dejan Radonjić je zavrnil ponudbo Crvene zvezde za dvoletno podaljšanje pogodbe. Namesto tega se bo Radonjić v prihodnji sezoni preselil na klop atenskega Panathinaikosa, s katerim je pogodbo podpisal do konca sezone 2023/24. Črnogorski trener je sicer z Zvezdo osvojil pet naslovov lige ABA in tudi pet naslovov srbskega prvaka.

Dejan Radonjić se poslavlja od Crvene zvezde. Foto: Marko Metlaš/Sportida

Iz Partizana so sporočili, da je s klubom dvoletno pogodbo sklenil Danilo Anđušić. To bo za 31-letnega Srba tretja vrnitev k Partizanu. V prejšnji sezoni je igral za Monako, za katerega je na 30 tekmah evrolige v povprečju dosegal 7,7 točke na tekmo.

Košarkarsko moštvo Atlanta Hawks je po poročanju mreže ESPN ekipo okrepilo z zvezdnikom San Antonio Spurs, Dejountejem Murrayjem. Ta se je Twitterju že poslovil od dosedanjega delodajalca.

SAN ANTONIO I LOVE YOU FOREVER…..🖤 Thank You @spurs And The Whole City For Believing In Me And Embracing Me From DAY ONE. I Want To Write A Whole Book But It’s Not Easy. We Are Family And Its Always Going To Be Bigger Than Basketball!!! pic.twitter.com/wMrmZanTbj