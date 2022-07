Nekdanji košarkar Shaquille O'Neal, ki je prejšnji teden kot DJ Diesel gostoval na Krku in vrtel glasbo na odprtju enega od lokalov, se je v podkastu The Big Podcast with Shaq razgovoril o gostoljubnosti Luke Dončića, ki je pripravil vse potrebno, da se je ameriški orjak na obisku hrvaškega otoka, kjer Dončić počitnikuje že od otroških let, kar najbolje počutil.

"Pohvala Luki. Ko sem prispel v njegovo mesto, so me njegovi ljudje prišli iskat in me odpeljali v dvorec, ki ga je Luka pripravil zame. Tam me je že čakala pica, na voljo sem imel vodno pipo in sadje. Povedali so mi, da sicer vedo, da sem nameraval stanovati v hotelu, vendar je Luka želel, da stanujem nekje drugje. Rezerviral mi je štirisobno vilo ob morju, njegovi ljudje pa so me pospremili tudi do lokacije, kjer sem nastopil. Luka mi je rekel: Shaq, v mojem mestu se ti nič ne bo zgodilo, Gospod O'Nealovich. Tako me namreč kličejo tam," je še razkril ameriški hrust, očitno navdušen nad Dončičevim sprejemom na Krku.

Hrvaški otok Krk je že vse od otroštva najljubša počitniška destinacija Luke Dončića. Kot je mogoče razbrati iz objav na družbenih omrežjih, pa ni edini predstavnik vrhunske košarke na tem delu hrvaške obale. Na Krku namreč počitnikujeta tudi Goran Dragić, Lukov oče Saša Dončić, na obisku pa sta se oglasila tudi Igor Kokoškov in Rašo Nesterović. Beseda je bržkone nanesla tudi na Eurobasket 2017, kjer je slovenska reprezentanca osvojila naslov evropskih prvakov.

Tako Dončić kot Dragić sta na širšem seznamu igralcev selektorja Aleksandra Sekulića, na katere bi ta lahko računal na septembrskem evropskem prvenstvu, na katerem bodo Slovenci branili naslov prvakov stare celine.

Slovenci se bodo zbrali v ponedeljek, a Sekulić bo moral na NBA-jevca še nekoliko počakati. Klemen Prepelič, Gregor Hrovat in trije člani reprezentance do 20 let se bodo moštvu pridružili z dnevom zamude, nekaj dodatnega oddiha bo prejel tudi Mike Tobey.

Sekulićevo četo 25. in 28. avgusta čakata uvodni tekmi drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo leta 2023, že 1. septembra pa se začne težko pričakovani EuroBasket, na katerem bodo Slovenci branili naslov evropskih prvakov iz Carigrada.

