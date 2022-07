Mladi slovenski košarkarji 10. na stari celini

EP v košarki za fante do 20 let

Fantovska reprezentanca do 20 let je na evropskem prvenstvu v Podgorici osvojila končno deseto mesto.

Zadnji dan prvenstva je v boju za deveto mesto priznala premoč italijanski izbrani vrsti. Naši sosedje so v izenači tekmi zmagali 81:78. Najboljši strelec Slovenije je bil Urban Klavžar, ki je dal 21 točk. Robert Jurković je dodal 15 točk, Saša Ciani in Tibor Mirtić po 10, Dan Duščak pa je imel ob osmih točah še šest podaj.

Fantje so v skupinskem delu izgubili proti Belgiji (64:76) in Hrvaški (74:77) ter ugnali Francijo (74:63). V osmini finala je Slovence izločil Izrael (60:77), nato pa so varovanci selektorja Petra Markovinoviča nanizali dve zmagi. Ugnali so Ukrajino (86:81) ter po podaljšku Grčijo (87:79).