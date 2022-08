Dragić o nastopu na EuroBasketu: Zoki je bil najbolj tečen

Goran, kako je v zadnjem mesecu dozorela odločitev, da zaigrate na EuroBasketu?

Zadnji dve tekmi v Stožicah in na Švedskem sta bili zelo lepi. S fanti smo se malo pogovorili. Izrazili so željo, da bi prišel nazaj. Tisti dve tekmi sta me potegnili. A ni bilo nič dorečenega. Moral sem iti v Chicago, narediti zdravniški pregled, podpisati pogodbo. To smo čakali.

Foto: Grega Valančič/Sportida Kaj so vam dejali v Chicagu?

Z njimi sem se pogovoril. Oni so nekako rekli, da raje vidijo, da ne bi igral. Jaz sem jim rekel, da jaz bi. Na koncu odloča igralčeva beseda. Je pa zmeraj nepredvidljiv položaj, ko greš delati zdravniške preglede. Čakaš izvide MR. Nikoli ne veš, če bodo kaj našli. Na srečo je vse v redu.

Srečali ste se tudi z novimi soigralci in trenerjem?

Igralci so se dobili za pet dni v Los Angelesu. Jaz sem prišel za dva dni. Sem se šel samo pokazat in pozdravit igralce. Trener Billy Donovan je bil že tukaj, v Sloveniji, na mojem košarkarskem kampu. Že takrat je tekla beseda o moji vlogi. Sem zelo vesel. Obljubil so mi, da bom rezerva, da bom igral 20 minut na tekmo. To mi je super pri mojih letih.

V Chicagu ste izbrali številko 7. Kultna številka Tonija Kukoča. Na Hrvaškem se je veliko govorilo o tem.

Za Hrvate me ne zanima, številka ni obešena pod strop. Jaz sem imel sedmico že sedem let v Miamiju. Številko sta izbrala moja otroka. Rekla sta: Imej sedem, ker je pravljična številka. In zato jo tudi imam. Imel jo je že en igralec v Chicagu pred mano. Kukoča spoštujem, je legenda svetovne košarke. Upam, da bom dobro igral s to številko. Je pa presenetljivo, da ta številka ni pod stropom.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Čigavo prepričevanje za nastop na EP je bilo najbolj izvirno?

Veliko jih je bilo, Rašo, Zoran, Murić, Luka. Z vseh strani. Sem navajen. Zoki je bil najbolj tečen. On je vsak dan.

Kdaj in kako ste obvestili reprezentančne soigralce?

Nisem jih nič obvestil. V četrtek sem prišel na tekmo, v petek pa sem bil že v Laškem in naredil večerni trening. Selektor je že nekako vedel za to odločitev, a smo morali čakati na izvide zdravniškega pregleda.

Na tekmi s Hrvaško junija ste bili še vedno vodja. Bo zdaj vloga drugačna kot leta 2017?

Mislim, da bom igral malo manj minut. Mislim, da sem igral po 35 minut. Vse bo odvisno od počutja. Vloga bo drugačna. Prej sem bil Batman, zdaj bom Robin. Tisto, kar je najbolj pomembno je, da zgradimo dobro kemijo. Da sem vodja na igrišču in izven njega, ko bo najtežje. Da dvignem fante.

Sta se o svoji vlogi kaj pogovarjala s Sekulićem? Dončić bo zdaj gotovo imel drugačno vlogo kot pred petimi leti.

Ne, nisem nič govoril. Ne zanima me sploh vloga. Jaz sem tukaj s fanti. Vemo, da je Luka vodja te reprezentance. Jaz sem prišel pomagat. Moja vloga je, da zmagujemo.

Žiga Samar Foto: Vid Ponikvar Pred petimi leti ste bili Lukov mentor.

Luka bo zdaj vodja, jaz bom pa mentor Samarju. Njega sem že malo vzel pod svoje okrilje. Zelo mi je všeč, kako igra. Ima zelo velik potencial. Moja vloga ostaja enaka, Lukina se je pa spremenila. Vsak ima svojo vlogo. Vsi se dobro razumemo. Smo velika klapa. In zato lahko naredimo dober rezultat.

Kakšne cilje sta si postavili?

Jaz bom bil malo previden. To bo najtežje evropsko prvenstvo do zdaj. Vse ekipe prihajajo s svojimi zvezdniki iz NBA, Verjamem, da imamo velike možnosti. Napovedujem polfinale, nato pa je vse možno.

Fiba napoveduje, da je Slovenija prvi favorit.

Mislim, da je to malo preveč. Tudi Slovenci imajo malo preveč evforije. Treba je spustiti žogo na tla, oddelati trening za trening, tekmo za tekmo. Za napoved zlate kolajne je prezgodaj. Bomo videli, kako bodo šle prijateljske tekme, kako bo šlo v skupini. Takrat bomo dobili občutek, kje smo. Na prejšnjem prvenstvu nam je skupina dala zalet. Takrat nas je poneslo, dobili smo energijo, da lahko zmagujemo vsakogar. A zdaj še nismo tam.

Foto: Sportida A ko Goran napove kolajno, se običajno dobro konča.

Nisem se vrnil, da igram za peto, šesto mesto. Želja po kolajni je.

Kdo bo najbolj nevaren?

Mislim, da so Grki zelo močni, Srbi, Francozi. V naši skupini imamo Nemce, ki bodo doma igrali.

Kdo bo presenečenje?

Ne vem. Recimo Gruzija.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida Je letošnja ekipa močnejša kot tista pred petimi leti?

Je močnejša, saj imamo vsi več izkušenj. Smo že zmagali evropsko prvenstvo. Vsi vejo, kaj moramo narediti, kako težko je priti do kolajne. Mogoče pa smo lahko bolj sproščeni, a to še ne pomeni, da bo lahko evropsko. Imamo kar težko skupino. Gremo tekmo za tekmo.

Kako je bilo z Luko in Shaqom na Krku?

Shaq je javil, da bo organiziral zabavo. Poslal je sporočilo, da bi rad, da prideva. In smo se odzvali. Spominjam se, kako me je pred 14 leti vzel pod svoje okrilje. Vesel sem bil, da sem ga videl po dolgem času. Nisva bila samo midva z Luko, so bili tudi ostali reprezentanti. Smo šli malo ne piljenje kemije, ki jo bomo rabili za evropsko prvenstvo.