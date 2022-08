Osem minut brez točke, a na krilih mladih upov do visoke zmage za 18

Pripravljalna tekma, Celje (Zlatorog):



Sobota 6. avgust:

20.15 Slovenija : Črno Gora 70:52

Macura in Hrovat 9, Glas 8, Dimec 7, Ščuka in Samar po 6; Radović 16, Radebaugh 14

V Celju je tudi že Goran Dragić. Foto: Sportida Drugi teden priprav varovancev Aleksandra Sekulića se končuje s tekmo v celjskem Zlatorogu s Črno Goro. Podobno kot proti Nizozemski bodo več priložnosti za igro dobili mlajši. Tako sta ob Žigi Dimcu, Jaki Blažiču in Aleksej Nikolić v prvi postavi začela Luka Ščuka in Bine Prepelič. Ščuka je potrdil, da gre za nadarjenega in atraktivnega košarkarja. Že v prvi četrtini je dal šest točk. Ko je zabil, je bilo že 12:4. Slovenija se je razletela. Takoj po vstopu v igro je zadel tudi Saša Ciani. Četrtino je s prvo trojko na tekmi zaključil Klemen Prepelič. Za izid 23:6.

Na začetku druge četrtine so Črnogorci naredili delni izid 7:0, a je Slovenija po minuti odmora strnila svoje vrste. Po trojki Nikolića je bilo v 16. minuti znova visokih 32:17. Za najvišjo prednost v prvem polčasu je s petimi zaporednimi točkami poskrbel Bine Prepelič. Tudi Klemnov bratranec je zadel trojko. Na semaforju je bilo 37:19. V prvem polčasu je točke doseglo kar 11 od 14 slovenskih košarkarjev, zadnjega z zabijanjem Robert Jurković. Izid polčasa 41:30.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Neverjetna tretja četrtina: Slovenci so jo izgubili s 6:14. Kar sedem minut in 45 sekund niso dali točke. A so jih tudi gostje v tem času dali le devet (41:39). Nato je Nemanja Radović s trojko poskrbel za prvo vodstvo Črne gore na tekmi (44:46). A je prav tako s trojko takoj odgovoril Žiga Samar (46:44). Pred zadnjimi 10 minutami je Slovenija vodila s 47:44.

Na začetku zadnje četrtine je Slovenija postavila stvari na svoje mesto, pa so bili na parketu sami mladi košarkarji: Bine Prepelič, Gregor Glas, Samar, Ščuka in Jurij Macura. V zadnjih minutah je začel zadevati še Gregor Hrovat. In Slovenija je tekmo dobila s 70:52. Hrovat in Macura sta bila s po devetimi točkami prva strelca tekme, Glas jih je dal osem, Dimec sedem. Ščuka in Samar šest.

Po tej tekmi bo selektor Sekulić nekoliko skrčil seznam košarkarjev. Naslednji teden se bo ekipi pridružil še Luka Dončić, sredi tega tedna sta se ji že Vlatko Čančar in Mike Tobey, v petek pa tudi kapetan Goran Dragić.