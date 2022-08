Dragić bo igral na EuroBasketu! "Nazaj sem!"

"Nazaj sem," je v angleščini ob objavi svoje fotografije v dresu slovenske reprezentance na svojih družabnih omrežjih zapisal zlati kapetan Goran Dragić. In dodal oznaki za košarkarsko zvezo Slovenije oziroma košarkarsko reprezentanco in EuroBasket. Tako je sprejel odločitev, da vendarle še ni napočil čas za dokončno reprezentančno slovo. Ekipi Slovenije bo septembra pomagal pri branjenju naslova evropskih prvakov.

"Danes je vesel dan," so v odziv na Goranovo objavo zapisali pri košarkarski zvezi.

Happy day today. 👇 🙌 https://t.co/nsZEdR5Wxb — Košarkarska zveza SIovenije (@kzs_si) August 5, 2022

Junijska vrnitev in enomesečno čakanje na odločitev za EuroBasket

Goran Dragić je konec junija za dve kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo 2023 znova oblekel slovenski dres in že takrat so se pojavila prva ugibanja oziroma želje, da bi igral tudi konec poletja. Kot je pred dnevi dejal direktor reprezentance Matej Likar, so mu zaradi osebnih obveznosti v ZDA dali še nekaj dodatnih dni časa, da sporoči svojo odločitev. "Na Gorana bomo počakali do konca tedna, ko se vrne iz ZDA. Odločitev je povsem njegova, le upamo lahko, da bo takšna, kot si vsi želimo," je dejal Likar.

Foto: Grega Valančič/Sportida Goran pred mesecem dni po tekmi s Švedsko dejal, da ga mika nastop na EuroBasketu. "V zadnjih štirinajstih dneh, odkar sem znova v reprezentanci, so se mi vrnili občutki z evropskega prvenstva 2017. Res smo dobra klapa. Fantje so super, imamo se odlično, igramo en za drugega in vsi zelo uživamo. Res je lepo biti del te ekipe, tako da če pošteno povem, me kar mika, da bi se jim pridružil na evropskem prvenstvu. Po drugi strani pa sem še malo neodločen. Niti sam ne vem, ali bi šel ali ne," je takrat osebne dvome razkril Dragić.

Na tekmah proti Hrvaški in Švedski je bil ob Dončiću najboljši slovenski igralec. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Njegov nastop na kvalifikacijski tekmi s Švedsko tako le ni bil zadnji v državnem dresu. Je pa že takrat postal najboljši strelec v zgodovini reprezentance. Samo na tisti tekmi je dal 20 točk, skupno pa je od leta 2006, ko si je prvič nadel dres članske reprezentance, po podatkih Košarkarske zveze Slovenije zbral 81 nastopov na uradnih tekmah in dosegel 1.581 točk.

Kaj čaka Slovenijo

Slovenija bo 12. in 13. avgusta v Istanbulu odigrala pripravljalni tekmi s Turčijo in Ukrajino, nato se bo 17. avgusta v Stožicah srečala s Srbijo, niz prijateljskih tekem pa bo sklenila 20. avgusta v Celju proti Hrvaški. Pred odhodom na EP bo Slovenija odigrala še dve kvalifikacijski tekmi za SP 2023: 25. avgusta se bo prav tako v Celju pomerila z Estonijo, 28. avgusta pa z Nemčijo v Münchnu. Na EP jo nato v prvem delu tekmovanja v Kölnu čakajo Litva (1. september), Madžarska (3. september), BiH (4. september), Nemčija (6. september) in Francija (7. september).