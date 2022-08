Dragić v Kaliforniji. Izbral številko, ki jo bo nosil pri Chicago Bulls.

Pred mesecem dni, ko se je začela poletna tržnica v ligi NBA, sta klub Chicago Bulls in Goran Dragić oznanila začetek sodelovanja. Dogovorili so se za enoletno pogodbo. Zdaj je to tudi uradno. "Dobrodošel v Chicagu," so Bulls zapisali na svojih družbenih omrežjih. "Goran Dragić bo nosil številko 7." Objave je delil tudi zlati slovenski kapetan.

Goran Dragić will wear No. 7️⃣ pic.twitter.com/7XufOtsr7h — Chicago Bulls (@chicagobulls) August 2, 2022

Dragić je po krajših počitnicah v Srbiji ta teden v ZDA. Glede na objavo na Instagramu je v Kaliforniji. Osebni opravki naj bi ga čakali še v Miamiju in od teh je odvisno, ali bo lahko septembra pomagal slovenski reprezentanci na evropskem prvenstvu, ko bo branila zlato kolajno. Pričakovati je, da bo to jasno v dveh tednih.

Goran Dragić je v ligi NBA zaigral na 888 tekmah. Nazadnje je igral za Brooklyn. Foto: Guliverimage

Gogi na pijači z Vučevićem

Dragić se je na Venice Beach pri Los Angelesu dobil s svojim novim soigralcem Nikolo Vučevićem. Črnogorski košarkar si je uspešno NBA-kariero ustvaril pri Orlando Magic, od lani pa igra za Chicago. Ob DeMarju DeRozanu je glavni zvezdnik nekdanje ekipe Michaela Jordana. Redni del sezone lige NBA se začne 18. oktobra.