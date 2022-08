Twitter eksplodiral: "Hvala kapetan." "Sm vedla, zmagal bomo!"

Odločitve Gorana Dragića, da bo septembra igral na EuroBasketu, se ne veselijo le navijači (med njimi slovenski predsednik Borut Pahor) in soigralci, odmeva tudi v svetu. Med drugimi o njej poroča tudi novinarka Callie Caplan, ki pokriva Dallas Maverickse. S ploskanje je novico pospremil nekdanji reprezentant Primož Brezec.

Oooooooh boy it looks like Luka Doncic AND Goran Dragic will run it back at EuroBasket.



All 2 million people in Slovenia must be reaaaaal hype rn. https://t.co/bbwkFSjxA9