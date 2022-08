"Katerikoli od superjunakov bo prav prišel"

Žiga Samar Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida "Nepričakovan padec v tretji četrtini. Ne vem, zakaj. Malo smo zakomplicirali v napadu. Namesto, da bi to rešili z dobro obrambo, smo želeli rešiti z divjanjem v napadu. Kar me pa veseli, je, da smo znali priti ven iz črne luknje," je sobotno zmago s 70:52 proti Črni gori komentiral selektor Aleksander Sekulić. Skoraj osem minut tretje četrtine namreč niso dali točke, a je nato v zadnji peterka mladih upov znova dvignila prednost na 18 točk, kakršno so imeli že v prvem polčasu. "Pokazali so, zakaj so zraven, zakaj se na njih računa v prihodnje. Res imajo razkošen talent, ki ga bodo morali še naprej brusiti v klubih."

Težko mu je bilo, a selektor se je po tekmi s Črno goro moral zahvaliti za sodelovanje Luki Ščuka, Robertu Jurkoviću, Saši Cianiju in Binetu Prepeliču. "Pokazali so izjemen talent in morda danes tudi prevagali na tehtnici. Potrebujejo še veliko izkušenj, a pred nami je zahtevno evropsko prvenstvo in kvalifikacije." Priprave tako nadaljuje 16 košarkarjev, na EuroBasket 2022 jih bo lahko šlo samo 12.

Galerija s tekme v Celju (foto: Matic Klanšek Velej/Sportida):

1 / 26 2 / 26 3 / 26 4 / 26 5 / 26 6 / 26 7 / 26 8 / 26 9 / 26 10 / 26 11 / 26 12 / 26 13 / 26 14 / 26 15 / 26 16 / 26 17 / 26 18 / 26 19 / 26 20 / 26 21 / 26 22 / 26 23 / 26 24 / 26 25 / 26 26 / 26

Med njimi bo zagotovo Goran Dragić, ki je v petek potrdil, da bo igral tudi v drugi polovici letošnjega reprezentančnega poletja. Tokrat je tekmo še spremljal z roba igrišča. A ko on pride na trening, je takoj zagnanosti za delo še več, potrjuje Sekulić. "Je vokalni vodja. Na igrišču in izven njega je tisti, ki je glas izkušenj in nekdo, ki zna povezati ekipo. Je kamenček v mozaiku, ki ga potrebujemo, da dosegamo dobre rezultate."

Foto: Vid Ponikvar/Sportida Goran je pred tekmo v pogovoru s slovenskimi novinarji slikovito dejal, da je bil pred petimi leti v vlogi Batmana, zdaj se vidi kot Robin. "Vseeno mi je, v kakšni vlogi bo. Katerikoli od superjunakov bo prav prišel," se je z nasmeškom odzval selektor. "Lani smo imeli na olimpijskih igrah lepo razdeljeno hierarhijo. Gogi bo to samo še popestril in bil tista dodatna pomoč Luki. S svojo kvaliteto, energijo in izkušnjami. Prvenstvo bo namreč dolgo, če zraven štejemo še kvalifikacije za svetovno prvenstvo, ki nas čakajo pred njegovim začetkom."

"Na tem prvenstvu bodo močne ekipe z izjemnimi posamezniki"

Aleksander Sekulić Foto: Vid Ponikvar/Sportida Z vrnitvijo Dragića so apetiti navijačev še zrasli. Tudi s tem se bodo morali soočiti. "Ja, sem videl, da so zelo zrasli. Po eni strani upravičeno. Ne moremo reči, da imamo slabo reprezentanco. Imamo tri NBA-jevce, odlično kemijo, odlično pomoč vseh igralcev. Upam, da bomo znali razporediti vloge na pravi način, kot smo to delali do zdaj in kar nas je krasilo. Ne smemo pa podcenjevati drugih ekip. Na tem prvenstvu bodo močne ekipe z izjemnimi posamezniki. Pričakuje se, da bodo na prvenstvu trije najboljši igralci lige NBA, ki so bili v prvi peterki NBA-ja. Tukaj bo še najboljši obrambni igralec lige NBA. Čaka nas zelo težko in izenačeno evropsko prvenstvo," pred evforijo vendarle svari Sekulić.

V ponedeljek se bo reprezentanci priključil še Luka Dončić in prvič pred EuroBasketom bodo trenirali v polni postavi. Goran Dragić, Mike Tobey in Vlatko Čančar so se pridružili v drugi polovici tega tedna. "Pred turnirjem v Turčiji naš čaka nekaj treningov, da se uigramo, postavimo sisteme, osvežimo našo igro. In da počasi vidimo, kje smo in s kakšnimi koraki bomo stopali naprej proti kvalifikacijam in evropskemu prvenstvu." Na pripravljalnem turnirju v Istanbulu bodo v petek igrali z domačo izbrano vrsto, nato v soboto še z Ukrajino.