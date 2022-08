Slovenski košarkarski upi za las ob bronasto odličje

evropsko prvenstvo v košarki do 18 let

Mlada slovenska košarkarska reprezentanca je na evropskem prvenstvu do 18 let v turškem Izmirju osvojila končno četrto mesto.

Mlada slovenska košarkarska reprezentanca je na evropskem prvenstvu do 18 let v turškem Izmirju osvojila končno četrto mesto. Foto: KZS

Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let je v turškem Izmirju evropsko prvenstvo končala na četrtem mestu. V tekmi za bron je izgubila proti Srbiji s 67:70.

Odločitev o zmagovalcu v malem finalu je padla šele v zadnji četrtini. Slabe tri minute pred koncem so si srbski košarkarji priigrali deset točk prednosti (57:67), a so jih bojeviti Slovenci ujeli. Ob zaostanku 67:70 šest sekund do konca se je slovenska izbrana vrsta podala v zadnji napad, a je žoga ob metu za tri točke končala na obroču.

Reprezentanca fantov do 18 let je na evropskem prvenstvu osvojila končno četrto mesto. Prikazali so izjemne predstave in veliko mero borbenosti in tako pokazali, kako se igra za 🇸🇮 dres. Čestitke igralcem ter štabu👏! pic.twitter.com/zKRDhCNIi2 — Košarkarska zveza SIovenije (@kzs_si) August 7, 2022

V sobotnem polfinalu je Slovenija proti gostiteljem izgubila s 64:79.

Kljub današnjemu porazu so si košarkarji priigrali nastop na svetovnem prvenstvu do 19 let, ki bo prihodnje leto potekalo na Madžarskem.

Slovenke s prebojem v elitno devizijo evropskega prvenstva

Slovenske košarkarice do 18 let pa so v bolgarski Sofiji na EP v finalu divizije B danes premagale Portugalsko z 59:44 in si priigrale uvrstitev v elitno divizijo evropskega prvenstva.

Odlične novice tudi iz Sofije🙌. Reprezentanca deklet do 18 let je osvojila evropsko prvenstvo B divizije🏆, po tem, ko je v finalu ugnala Portugalsko! S tem se je več kot zasluženo tudi uvrstila v A divizijo, saj so na prvenstvu kazale odlične predstave! pic.twitter.com/sKuUTEex3Y — Košarkarska zveza SIovenije (@kzs_si) August 7, 2022

Slovenke so že v skupinskem delu nanizale same zmage. V prvih treh obračunih so premagale reprezentance Estonije, Bolgarije in Ukrajine, v četrtfinalu so z 59:56 ugnale Hrvatice, v polfinalu z 82:48 Slovakinje in v danes finalu še Portugalke.

Tekma za tretje mesto

Slovenija : Srbija 67:70 (16:13, 18:19, 20:20, 13:18)



Strelci za Slovenijo: Osojnik 2, Todorović 7, Zemljić 15 (9 skokov in 5 podaj), Čabrilo, Samar, Zulić 16, Lampret 7, Škorjanc, Mivšek 6, Kočevar 2, Petrovič 9, Belko 3.