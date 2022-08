Poseben privilegij za Samarja. "Velika čast. Dokaz, da trdo delam."

"Zelo dobri. Še zmagali smo obe tekmi," o vtisih po uvodnih dveh pripravljalnih tekmah slovenske košarkarske reprezentance pove 21-letni Žiga Samar. Proti Črni gori je v zadnji četrtini prevzel odgovornost. Še bolj pa ga veseli, da ga je pod okrilje vzel Goran Dragić "Velika čast. Dokaz, da trdo delam, da je to tudi on opazil."

Peterka mladih košarkarjev (Bine Prepelič, Gregor Glas, Žiga Samar, Luka Ščuka in Jurij Macura) je na sobotni tekmi s Črno goro Slovenijo v zadnji četrtini potegnila iz črne luknje, kot se je izrazil selektor Aleksander Sekulić. Macura je bil s 23 leti še najstarejši med njimi in na koncu z devetimi točkami prvi strelec tekme. Glas jih je dal osem, Samar pa je imel ob šestih točkah še pet asistenc. "Mlajši se poznamo že iz mlajših kategorij. Skupaj smo igrali in rasli gor. Lepo je bilo igrati s fanti, s katerimi smo od mladih let zelo dobri prijatelji," nam je po drugi pripravljalni tekmi povedal 21-letni Jeseničan, ki je vodil igro v napadu. "Tisti, ki pride do žoge, mora na parketu prevzeti odgovornost. Na tej tekmi sem bil jaz tisti, ki je prevzel odgovornost, na naslednji bo kdo drug."

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Glas, Macura in Samar ostajajo na pripravah. Potegovali se bodo za mesto v dvanajsterici za evropsko prvenstvo. Odpadli bodo še štirje košarkarji. Samar je pred visokim izzivom, saj so na položaju organizatorja igre pred njim Luka Dončić, Goran Dragić, Aleksej Nikolić in Luka Rupnik. "Veliko mi bo pomenilo, če se bo to zgodilo," pove košarkar, ki se je kalil v Realu Madridu, po treh letih pri Fuenlabradi pa je prestopil v Albo Berlin. V naslednji sezoni bo sicer igral kot posojen košarkar za Hamburg Towers. Velja za najbolj perspektivnega organizatorja igre v Sloveniji. "Moram se še dokazati selektorju. In biti na realnih tleh. Bomo videli, kaj se bo zgodilo."

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Dodaten razlog, da se govori, da morda Samar vendarle utegne priti med dvanajsterico, so besede Gorana Dragića. "Jaz bom mentor Samarju. Njega sem že malo vzel pod svoje okrilje. Zelo mi je všeč, kako igra. Ima zelo velik potencial." Samarju so se kar zasvetile oči ob novici, da se bo v naslednjih dneh lahko učil od zlatega kapetana. "Zagotovo pomeni veliko. Velika čast. Dokaz, da trdo delam, da je to tudi on opazil. Samo motivacija za naprej."

Galerija s tekme v Celju (foto: Matic Klanšek Velej/Sportida):

Hrovat o mladih: Pravzaprav oni naredili razliko

Gregor Hrovat Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Ob mladih upih slovenske reprezentance se je v zadnji četrtini na parketu razpletel še Gregor Hrovat. Tudi 27-letnik je dal devet točk. "Prvi polčas smo malo slabše odigrali v obrambi. Prva četrtina je bila na pravi ravni, v drugi pa smo bili malo premehki. V drugem polčasu smo popravili obrambo in na koncu zasluženo zmagali." Nekdanji košarkar Olimpije je pohvalil igro mlajših kolegov. "Vsi si zaslužijo priložnost, zato so tu. Vrhunsko so odigrali v obrambi in pravzaprav oni naredili razliko."

Gregor Hrovat o vrnitvi Gorana Dragića: "Vedeli smo, da se bo že zdaj vrnil iz Amerike, nismo pa vedeli, ali bo igral. Res smo veseli. Da je končno to jasno. Vsi smo to upali."