V Srbiji odmeva poteza selektorja, prečrtal je zvezdnika Teodosića

V svetu košarke je poteza Svetislava Pešića veliko presenečenje, saj je bil Miloš Teodosić vrsto let osrednji organizator igre v srbski izbrani vrsti.

Razlog, zakaj ga ne bomo videli na septembrskem evropskem prvenstvu in prihodnji teden v Stožicah, kjer bo Srbija 17. avgusta v sklopu priprav na EuroBasket in kvalifikacije za svetovno prvenstvo tekmec Slovenije, naj bi bil v izčrpanosti, ki je posledica naporne sezone v dresu Virtusa iz Bologne. Teodosić je pomagal italijanskemu klubu, da je osvojil EuroCup, in ga popeljal do elitne Evrolige.

Prvič v karieri je bil tako Teodosić prečrtan iz reprezentance, medtem ko je v letih 2013 in 2017 izpustil evropska prvenstva zaradi poškodb. Enak razlog je bil tudi leta 2019 na svetovnem prvenstvu na Kitajskem.