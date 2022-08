Priljubljenemu Američanu je Slovenija pomagala odpreti velika vrata

Na Košarkarski zvezi Slovenije so v zadnjih letih vselej zadeli z angažiranjem tujega košarkarja. Anthony Randolph je pred petimi leti pomagal Sloveniji do zlate medalje na evropskem prvenstvu, naslednji v vrsti je dobil priložnost Jordan Morgan, po poškodbi slednjega pa Mike Tobey.

Američan se je lani izkazal v dresu slovenske izbrane vrste na olimpijskih igrah v Tokiu in navdušil slovenske navijače. A ne le njih, ampak tudi stroko in lastnike velikih klubov v Evropi. Poleti je tako prestopil iz Valencie, kjer je bil soigralec Klemna Prepeliča, v Barcelono. "Sredi julija je prišla ponudba. Zelo vesel sem te zgodbe in se veselim naslednje sezone. Ko greš v takšen klub, kot je Barcelona, so cilji lovorike. Na vseh tekmovanjih," je izpostavil Tobey.

In Slovenija mu je prav tako pomagala, da so se mu odprla vrata do katalonskega velikana: "Zagotovo. Dobil sem potni list. Igral sem na velikem odru, kot so bile olimpijske igre. Dokazal sem, da lahko igram na tako visoki ravni. Ko igraš na velikih tekmovanjih, si na radarju."

"Izjemno bo, da bo Goran z nami"

Lani je prvič v karieri doživel, kako je igrati za reprezentanco. V ZDA se mu kaj takega ne bi nikoli zgodilo, saj je konkurenca v izbrani vrsti Amerike neizprosna. V slovenskem dresu se počuti izjemno, zato je vesel, da bo tudi letos del ekipe, ki bo na evropskem prvenstvu branila naslov državnega prvaka.

Foto: Guliverimage

"Boljše odnose imam s fanti, saj smo preživeli poletje skupaj. Državo sem tudi bolj spoznal. Ko se sprehajam po Ljubljani, približno vem, kam grem," o razliki v primerjavi z lanskim letom razlaga "Miha", ki je vesel odločitve Gorana Dragića, da bo zaigral še na EuroBasketu: "Izjemno bo. Že na teh dveh tekmah v kvalifikacijah je bilo super. Da bo z nami na EuroBasketu, bo še toliko bolje."

Z Dragićem in Luko Dončićem bo imel ob sebi kar dva virtuoza, zaradi česar mu bo lažje igrati. Njegova naloga bo, da jima bo sledil in izkoriščal izpraznjeni prostor, ki bo nastajal ob njunih preigravanjih tekmečeve obrambe: "Izjemno je. Kot bi imel dva božiča, ker imam ob sebi oba."

"Naš cilj je premagati vsakogar"

Slovenija spada v ožji krog favoritov za osvojitev zlate medalje. Ob njej najvišje kotirajo še Srbija, Grčija in Francija. Pritisk javnosti jim ne prinaša dodatnega bremena: "Vedno bo pritisk. Vsi smo tekmovalci. Že sami si ga ustvarimo, saj želimo vsako tekmo zmagati. Če javnost tako vidi, je to njeno mnenje. Naš cilj je premagati vsakogar, ki stoji pred nami. Tudi sami imamo pričakovanja. Narediti želimo najbolje, kar lahko. Ne vidim smisla dajati napovedi. Ko tekmuješ, želiš zmagovati." Prav tako zanj ne predstavlja pritiska, da je bil njegov predhodnik Randolph na EuroBasketu uspešen in dal velik doprinos k naslovu evropskega prvaka: "Sem, kdor sem. Poskušam biti dober igralec. Moja naloga je, da sem jaz in dam vse od sebe."

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Selektor Aleksander Sekulić je izpostavil, da je največ manevrskega prostora za napredek v slovenski reprezentanci v primerjavi z lanskim letom v obrambi, ki bo morala biti na EuroBasketu na višji ravni. In kje Tobey vidi možnost za napredek? "Razlika je, da imamo Gorana. To je velika stvar. V napadu igramo agresivno, hitro. Igrati moramo svojo igro. Da ne omogočimo drugim, da nam vsilijo njihov ritem," je zaključil.