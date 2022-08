V čast mu je, da bo igral s sivolasim dedkom #video

Slovenska košarkarska reprezentanca je še boljša in bolj izkušena kot pred petimi leti, ko je osvojila evropsko zlato. "Vsi smo starejši. Sam še nisem začel dobivati sivih las, ampak za Gorana mislim, da je že dedek," je Vlatko Čančar nasmejal novinarje na druženju pred odhodom v Turčijo. Saniral je poškodbo in tako bo lahko že na petkovi pripravljalni tekmi pokazal vse, kar zna.

Vlatko Čančar je sobotno tekmo s Črno goro še spremljal s klopi. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Slovenska košarkarska reprezentanca bo na naslednjih dveh kvalifikacijskih tekmah za SP 2023 in na septembrskem evropskem prvenstvu še močnejša kot na junijski akciji, ko je premagala Hrvate in Švede. Ob Klemenu Prepeliču se je po poškodbi v izbrano vrsto vrnil tudi Vlatko Čančar. Na druženju z novinarji je potrdil, da je s pomočjo zdravniške službe Denver Nuggets saniral vse poškodbe ter je pripravljen na napore in igro na najvišji ravni. Lačen je tekem, pravi, celotna slovenska reprezentanca pa: "Vsi smo malo starejši, bolj izkušeni. Lepo je imeti Gorana nazaj v ekipi. To je dodatna motivacija. Lačni po uspehu."

Ko je bila Slovenija pred petimi leti evropski prvak, je bil danes 25-letni košarkar z Obale med najmlajšimi člani reprezentance. Zdaj bo eden njenih ključnih košarkarjev. "Veliko soigralcev se je poročilo, imajo tudi že otroke. Vsi smo starejši. Sam še nisem začel dobivati sivih las, ampak za Gorana mislim, da je že dedek." Tudi njemu je zaigralo srce, ko je minuli teden Dragić sporočil, da bo reprezentanci pomagal pri branjenju evropskega zlata. "V čast je igrati s tako legendo. Res mi je v čast, da lahko še enkrat stopimo skupaj na parket."

Pred petimi leti na EP še golobradi Čančar, zdaj bo ob Dragiću med nosilci igre. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Ena slaba tekma in lahko si izločen"

Vlatko Čančar Foto: Grega Valančič/Sportida So evropski prvaki, četrti z olimpijskih iger v Pekingu in zato v najožjem krogu favoritov. "Vse se lahko zgodi. Ena slaba tekma in lahko si izločen. Najbolj pomembno je, da smo osredotočeni sami nase. To je do zdaj vodilo do rezultata," kolajne Čančar noče napovedovati. Zaveda se pač tega, da bo pritisk nanje velik. "Pomaga, da smo kot igralci bolj zreli. Medije moramo dati na stran, da si še sami ne ustvarimo prevelikega pritiska. Iz treninga v trening, iz tekmo v tekmo bomo pokazali, kako smo pripravljeni." Na EuroBasketu ne bo manjkalo zvezdnikov iz lige NBA, zato na vprašanje o najtežjih tekmecih Čančar odgovarja: "Favoritov je dosti. Veliko dobrih ekip. Pokazalo se bo, kdo je pripravljen igrati za državo in ne za svojo statistiko."

V Denverju ga cenijo kot igralca in osebo

Za Čančarja je pomembno, da si je že zagotovil klubsko prihodnost. Z Denver Nuggets je podaljšal še za tri sezone. V prvi je dobil priložnost le na 14 tekmah, v drugi na 41 tekmah, v minuli pa na 15 tekmah, a je polovico sezone izpustil zaradi poškodbe stopala. "Bil sem poškodovan, nisem dobival veliko priložnosti, torej me cenijo kot igralca pa tudi kot osebo. To mi veliko pomeni, da sem lahko, in upam, da bom v enem klubu čim dlje." Ali bo imel v prihodnje kaj večjo minutažo (do zdaj je imel v treh sezonah povprečje 7,2 minute na tekmi), se s trenerjem ni pogovarjal. "To je na igralcu, da se dokaže ekipi, da je pripravljen za igro." Da bi namesto Denverja izbral drug klub, ki bi mu zagotovil večjo vlogo, ni razmišljal.

V dresu Denver Nuggets Foto: Guliverimage Eden od razlogov je tudi ta, da je pri Nuggetsih soigralec z najbolj koristnim košarkarjem minulih dveh sezone, Srbom Nikolo Jokićem. "Najin odnos je res enkraten. Same lepe besede o njem. Kot igralec je enkraten, dvakratni MVP. Zunaj igrišča je tudi enkratna oseba. Je eden od prvih, ki mi je pomagal, ko sem prišel v Denver, da se čim prej navadim." Veliko se družita, ker sta si pač jezikovno in kulturno bolj podobna, še dodaja Primorec. In Jokića bo srečal že naslednji teden, ko bo v sklopu priprav na EuroBasket 2022 Srbija gostovala v Sloveniji.