Slovenski tekmeci si lahko oddahnejo

Košarkarska zveza Bosne in Hercegovine se je v preteklih tednih znašla v velikanskih finančnih škripcih. Sredi julija so se v medijih pojavile govorice, da so zaradi tega pod velikim vprašajem tudi nadaljnji nastopi bosanske reprezentance v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo in tudi na evropskem prvenstvu, ki bo sledil tekmam kvalifikacij. Pozneje so govorice potrdili tudi pri njihovi košarkarski zvezi, ob tem pa so glavni na zvezi pomoč naslovili na vodstvo države. Ta je zdaj ustregla prošnjam reprezentance, ki bo tako lahko nadaljevala priprave na veliko tekmovanje.

Kot poroča portal Klix.ba, naj bi se vodstvo države odločilo, da Košarkarski zvezi Bosne in Hercegovine nameni okoli dvesto tisoč bosanskih konvertibilnih mark (okoli 102.417 evrov) pomoči, da bo bosanska reprezentanca lahko odpotovala na evropsko prvenstvo. Ta znesek bo namenjen tudi za plačilo letalskih vozovnic in namestitev za izbrano vrsto. Ob tem so na Košarkarski zvezi Bosne in Hercegovine prejeli tudi sredstva, s katerimi bo lahko na svetovno prvenstvo odpotovala tudi ženska izbrana vrsta.

Bosna in Hercegovina bo na evropskem prvenstvu v prvem delu nastopala v skupini B, kjer se bo v Kölnu pomerila s Slovenijo, Madžarsko, Nemčijo, Litvo in Francijo. Konec preteklega tedna so bosanski košarkarji nastopili na pripravljalnem turnirju v Estoniji, kjer so najprej ugnali Belgijo (74:68), na drugi tekmi pa so morali priznati premoč Estoniji (89:102), zdaj pa priprave nadaljujejo v Sarajevu.

