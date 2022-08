Francozi so se znesli nad Italijani, veselje Litve v Španiji

Francozi so bili od Italije boljši še drugič v slabem tednu dni. V petek so bili francoski košarkarji v Bologni boljši po podaljšku, tokrat pa so bili v Montpellieru zanesljivo boljši s 102:68. Pri Francozih, ki bodo slovenski nasprotnik že v prvem delu prvenstva, je bil z 18 točkami v 18 minutah dobro razpoložen Elie Okobo, član New York Knicks Evan Fournier in Thomas Heurtel sta jih dodala po 13. Pri Italijanih je kapetan ekipa Nicolo Melli dosegel 13 točk.

Zanimivo je bilo tudi na Gran Canarii, kjer sta si nasproti stali Litva, ki bo prav tako tekmec Slovenije že v Kölnu, in Španija. Litovci so zmagali z 82:77. Čeprav so v tretji četrtini vodili tudi s 16 točkami naskoka (62:46), pa so se morali na koncu močno potruditi za zmago. Najučinkovitejši je bil z 19 točkami in sedmimi asistencami novi član Žalgirisa Ignas Brazdeikis, Domantas Sabonis se je ustavil pri 11 točkah, desetih skokih in šestih asistencah.

Pri Špancih so kljub porazu imeli nekaj razlogov za zadovoljstvo, saj se je po poškodbi levega gležnja v špansko zasedbo vrnil Usman Garuba. Prednjačila sta sicer brata Hernangomez. Willy je 22 točkam dodal deset skokov, Juancho pa se je ustavil pri 17 točkah in devetih skokih.

