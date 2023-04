Helios slavil z več kot 50 točkami razlike, v polfinalu tudi Krka

Danes se je v Domžalah začel finalni turnir druge lige ABA, na katerem nastopata tudi dva slovenska predstavnika, oba pa sta se uspešno zavihtela v polfinale. Krka je v četrtfinalu z 91:82 ugnala Sutjesko in se zavihtela v petkov polfinale, kjer se bo pomerila s Podgorico. Košarkarji Helios Suns so s kar 101:47 zmagali proti ekipi Pelister-Bitola. Finale bo na sporedu v nedeljo.

V prvem od dveh današnjih slovenskih dvobojev so bili Novomeščani tudi zanesljivi. Tega tekmeca so Krčani na tekmi rednega dela premagali prejšnji mesec z 88:63. Tokrat so bili oslabljeni, saj zaradi poškodb manjkata Robert Jurković in Jurij Macura.

Krka je prvo četrtino dobila za deset (35:25), po polovici tekme pa je prednost narasla že na 18 točk (55:37). Približno takšno prednosti so Novomeščani zadržali tudi do konca tretje četrtine. Le na začetku zadnje so Črnogorci prišli do manj kot deset točk zaostanka (74:81), a je nato slovenska zasedba s trojko Roka Stipčevića spet vrnila v prejšnji ritem in prišla do 87:76, do konca dvoboja pa ni več dovolila presenečenja.

Pri Krki sta se najbolj izkazala Stipčević s 25 točkami (zadel je šest trojk) in Radosav Spasojević z 19.

Leon Stergar je za Krko dosegel šest točk. Foto: Dragana Stjepanović/ABA2

Domžalčani razred zase

Domžalčani so bili najboljši po rednem delu regionalnega tekmovanja in so zato dobili organizacijo zaključnega turnirja. Danes so potrdili, da sodijo med glavne favorite za napredovanje v višji razred regionalne košarke. Le v prvi četrtini so bili Makedonci kolikor toliko enakovredni, pa še takrat so si domači že priigrali +12. Odločitev je nato padla že do polčasa, saj so košarkarji iz Domžal drugi del dobili z 32:12 in na odmor odšli z izidom 56:24.

Tudi v nadaljevanju niso popuščali, tako da je bilo po 30 minutah na semaforju že 84:41. V zadnji četrtini so priložnost dobili tudi mlajši, ritem je nekoliko padel, vseeno pa so gostitelji dobili tudi to četrtino. Med strelce so se vpisali vsi domači košarkarji, na koncu so Domžalčani prišli še do stotice.

Najbolj učinkovita pri Heliosu sta bila Jan Zemljić in Tadej Ferme s po 15 točkami.

Kot prvi so si polfinale zagotovili košarkarji Podgorice, ki so v opoldanski tekmi brez težav z 89:64 odpravili Zlatibor, zadnji je sicer lanski prvak lige ABA 2.

Zmagovalec zaključnega turnirja si bo priboril neposredno vstopnico za ligo ABA v prihodnji sezoni, medtem ko bo podprvak druge ABA lige proti predzadnji ekipi elitne lige ABA igral še dodatne kvalifikacije za vstopnico v prvo ligo.

Druga liga ABA, četrtfinale:

Preberite še: