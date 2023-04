Slovenija z velikimi apetiti

V Domžalah se bo danes začel finalni turnir druge lige ABA, na katerem bo imela dva predstavnika tudi Slovenija. Priložnost za uvrstitev v elitno regionalno druščino bosta iskala Helios Suns in Krka, ki sta bili prva in druga ekipa rednega dela tekmovanja.

V senci dogajanja elitne lige ABA se danes v Domžalah začenja zaključni turnir druge lige ABA, ki bo dal odgovor tudi na to, ali bo imela Slovenija po naslednji sezoni v najboljši regionalni ligi znova dva predstavnika oziroma ali bo celo obstajala možnost, da bi imela Slovenija po dolgih letih celo kar tri mesta v elitni konkurenci. Zmagovalec zaključnega turnirja si bo namreč priboril neposredno vstopnico za ligo ABA v prihodnji sezoni, medtem ko bo podprvak druge ABA lige proti predzadnji ekipi elitne lige ABA igral še dodatne kvalifikacije za vstopnico v prvo ligo.

In če sklepamo po prvem delu tekmovanja ima lahko Slovenija ogromno razlogov za optimizem. Slovenske barve bosta namreč v Domžalah predstavljala Helios in Krka, ki sta v prvem delu tekmovanja, ki je bil odigran v sklopu turnirjev, že pokazala zobe. Domžalska ekipa si je s prvim mestom po rednem delu prislužila tudi organizacijo zaključnega turnirja, saj je v rednem delu na 13 tekmah izgubila le enkrat, Krka pa je z razmerjem 10-3 osvojila drugo mesto.

Strateg Heliosa Dejan Jakara Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Ekipi, ki sta ob tem tudi v vrhu slovenske lige Nova KBM, se tako v boj za prvo ligo ABA podajata z veliko mero optimizma. Tako Helios kot Krka sicer nista neznanca v regionalni druščini, Helios je do zdaj sedem sezon preživel v ligi ABA, najboljši izkupiček pa je imel v sezoni leta 2007, ko je tekmovanje sklenil na osmem mestu. V drugi ligi ABA pa se meri zadnjih pet sezon. Na drugi strani je Krka še v lanski sezoni igrala v ligi ABA, nato pa nesrečno izpadla iz elitne druščine. Skupno je novomeška ekipa 15 sezon preživela v ligi ABA, v prvi sezoni leta 2002 je osvojila celo naslov podprvakov. Letošnja sezona je njihova druga v drugoligaški konkurenci, leta 2018 se je po izpadu iz prve lige ABA ekspresno vrnila v elitno konkurenco z osvojenim naslovom v drugi ligi.

Najprej na delu Krka, nato še Helios

Izmed obeh slovenskih predstavnikov bo danes na delu najprej Krka, ki jo ob 15. uri v četrtfinalu čaka srečanje s Sutjesko Elektroprivedo, ki je v rednem delu tekmovanja osvojila sedmo mesto z osmimi zmagami in petimi porazi.

"Na zaključni turnir smo se pripravljali precej umirjeno. Zdaj je jasno, da sta poškodovana Jurij Macura in Robert Jurković odpisana do konca sezone. Kar imamo, imamo. Na zadnji tekmi domače lige proti Podčetrtku smo malo nakazali, kako se bomo prilagodili na igro, ko imamo na voljo manjšo rotacijo pod obročem. Odloča ena tekma. Bistveno je, da smo koncentrirani le na Sutjesko, ki nas čaka v četrtfinalu. Vemo, kaj nas čaka. To je ekipa, ki je dominantna pod obročem, kjer pa smo sami po vseh težavah v slabšem položaju. A bo treba tudi to korigirati in se prilagoditi," je pred srečanjem četrtfinala povedal Gašper Okorn.

Gašper Okorn Foto: KK Krka Novo mesto

Okorn je kot glavnega favorita turnirja izpostavil košarkarje Heliosa. "V končnici redni del ne pomeni nič, v četrtfinalu odloča ena tekma. Osebno menim, da je favorit turnirja Helios Suns zaradi njihove premoči v rednem delu tekmovanja, preostalih sedem ekip, ki so zasedle mesta od drugega do osmega, pa je zelo izenačenih," je dodal Okorn. Krka je tekmo proti Sutjeski v rednem delu dobila z 88:63.

Tekmo rednega dela proti tekmecu v četrtfinalu pa je dobil tudi Helios, ki ga čaka srečanje s Pelisterjem. Pred začetkom turnirja v Domžalah je svoje vtise strnil tudi direktor domačega kluba Matevž Zupančič. "V čast nam je, da organiziramo ta zaključni turnir. Tega nismo načrtovali, a to jemljemo kot nagrado za odlične rezultate na mednarodni sceni, ki jih dosegamo že dve sezoni zapored. Če ponudbe glede organizacije ne bi sprejeli, bi se marsikdo vprašal, zakaj sploh tekmujemo. ABA 2 liga je odlična platforma za razvoj mladih igralcev, kar je eno izmed poslanstev našega kluba, je odlično organizirano tekmovanje, ki je v zadnjem času postalo prepoznavno in tudi tržno zanimivo. Po novih pravilih se le skozi ligo ABA 2 ekipe uvrščajo v ligo ABA, s čimer je liga dobila še tekmovalno težo. Rezultatskih napovedi se bomo pred turnirjem vzdržali, saj vemo, da sistem omogoča presenečenja, a verjamem, da gremo Sunsi lahko tudi daleč. Na naši četrtfinali tekmi obljubljamo trd boj na parketu, pripravljamo pa tudi bogat spremljevalni program, zato resnično upamo, da bo dvorana polna."

Druga liga ABA, četrtfinale: Sreda, 12. april:

15.00 Krka – Sutjeska Elektropriveda

18.00 Helios Suns – Pelister-Bitola Dozdajšnji prvaki lige ABA 2:

2017/18 Krka

2018/19 Sixt Primorska

2019/20 prekinjeno zaradi koronavirusa

2020/21 Studentski Centar

2021/22 Zlatibor

Preberite še: