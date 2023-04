Vesela novica iz Ljubljane

"Res moramo biti osredotočeni na delo v obrambi in kar najbolje opraviti svoje delo pri skoku ter odigrati hrabro in predvsem samozavestno," pred začetkom četrtfinalne serije lige ABA proti FMP opozarja strateg Cedevite Olimpije Miro Alilović. Pred sobotno prvo tekmo (18.30) v Stožicah veseli dejstvo, da se je v zasedbo po težavah s poškodbo vrnil prvi organizator Cedevite Olimpije Yogi Ferrell, tako da bo ljubljanska ekipa polfinale napadla v popolni zasedbi.

Košarkarje Cedevite Olimpije le še dan loči od začetka končnice lige ABA, v katero so ljubljanski košarkarji po hitrem slovesu od Evrope usmerili vse moči. Zasedbo Mira Alilovića v četrtfinalni seriji čaka boj s FMP, ki je redni del sezone končal mesto za Cedevito Olimpijo, ki je bila četrta, FMP pa je na koncu zbral tri zmage manj od ljubljanske ekipe.

"Začenja se nekaj, za kar smo gradili vso sezono. Vsi igralci komaj čakamo začetek, izborili smo si prednost domačega igrišča, kar je v končnici zagotovo pomembna stvar. Čaka nas serija proti FMP, ki je v tej sezoni pokazal dobre predstave, kosali so se prav z vsemi najboljšimi ekipami. Nihče jih premagal brez težav, tako da se zavedamo, da nas čaka težka tekma. Vesel sem, da se v končnico podajamo v kompletni sestavi, torej brez težav s poškodbami. Upam, da nam bodo na pomoč priskočili tudi navijači, mi pa bomo naredili vse, da zmaga ostane doma," je pred tekmo poudaril kapetan ljubljanske ekipe Edo Murić, ki je ob tem opozoril tudi na vse nevarnosti ekipe iz Srbije.

Murić je pred srečanjem opozoril na nevarnosti, ki prežijo nanje. Foto: Domen Bratun/Sportida

"FMP je izjemno atletska, fizična ekipa, ki sestoji iz mladih igralcev, tako da pričakujemo veliko borbo, so tudi dobri pri metu. Res smo stoodstotni fokusirani samo na našo nalogo. Res so borbena ekipa, zato bomo morali ves čas v pripravljenosti in biti agresivni pri njihovem prodoru, pomemben pa bo tudi skok," je še povedal Murić.

Medsebojni izid 1:1

Ekipi sta v tej sezoni odigrali dve medsebojni tekmi, na zadnji v sredini februarja so v Srbiji s 86:79 zmagali košarkarji Cedevite Olimpije, medtem ko je na prvi tekmi sezone novembra z 90:85 v Stožicah slavil FMP. "Komaj čakamo, da se ta končnica končno začne, po drugi strani pa vemo, kakšna ekipa nas čaka. Po rednem delu sezone smo pri izidu 1:1. Gre za izjemno čvrsto in agresivno ekipo, v napadu pa jih krasi izjemna discipliniranost. V teh treh dneh smo dobro trenirali in se pripravili, vemo, da imamo prednost domačega igrišča, kar je treba izkoristiti s podporo naših navijačev, po drugi strani pa se moramo spopasti tudi s pritiskom, ki ga prinaša končnica," je pred srečanjem povedal strateg Miro Alilović.

Miro Alilović je s svojimi varovanci pred zahtevno nalogo, a bo v četrtfinalu lahko računal na vso zasedbo. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Vrača se Yogi Ferrell

Kar veseli in pred začetkom četrtfinalne serije slovensko zasedbo navdaja z optimizmom, je informacija, da je Yogi Ferrell dobil zeleno luč, da lahko po težavah s stegensko mišico znova pomaga ekipi. "V tej sezoni smo imeli res ogromno težav s poškodbami, zato smo imeli otežen tudi trenažni proces, zdaj pa smo v popolnoma drugačnem položaju, kar se pozna tudi pri treningu. A zato moramo biti zdaj še toliko bolj pozorni pri rotacijah, menjavah, predvsem pa je tu normalno, da nekaj več priložnosti dobijo igralci, ki imajo v takšnih primerih več izkušenj," je prepričan Alilović.

Cedevita Olimpija se sicer v obračun s FMP podaja s slabo popotnico poraza proti Crveni zvezdi, ki je v ponedeljek v Stožicah zmagala s 84:70, potem ko so košarkarji beograjskega kluba tekmo odprli z delnim izidom kar 17:0. "Tekma s Crveno zvezdo nam je dobro pokazala, kje se skrivajo naše največje težave, ravno v tej čvrstosti in agresivnosti, in pomembno bo, da bomo tekmo dobro odprli, saj je bila to v zadnjem obdobju naša pogosta težava. Pomembno bo, kako se bomo pripravili na njihove prednosti. Res moramo biti osredotočeni na delo v obrambi in kar najbolje opraviti svoje delo pri skoku ter odigrati hrabro in predvsem samozavestno," je še dejal Alilović, ki je ob tem v Stožice povabil tudi navijače.

Yogi Ferrell je po težavah s stegensko mišico nared za igro. Foto: Grega Valančič/Sportida

"V tem trenutku jih res potrebujemo, to je za nas res pomembna tekma. Lahko povem, da bomo dali vse od sebe in da se bomo borili. Vsekakor pa bo podpora pri tem izrednega pomena."

Iz tabora FMP "Res smo veseli, da smo že drugo leto zapored v končnici. Še posebej me veseli, da je bil pred dvema letoma FMP v položaju, kjer je bila Mega od nas prepričljivo boljša, Borac pa nas je izločil v Superligi. Zdaj smo tretja najboljša srbska ekipa že drugo leto zapored in to me veseli. Letos nam je ta dosežek že uspelo ponoviti. Vemo, s kom igramo, dobro se poznamo. Imeli so menjavo trenerja in v igro so uvedli tudi nekaj novosti. Pomembno bo, ali bo igral tudi Ferrell, ki je bil kar nekaj časa odsoten s parketa. Pripravljamo se, dobro pa je tudi, da imamo hkrati tudi tekme v domačem prvenstvu, ker s tem ostajamo v ritmu,'' je pred srečanjem dejal trener FMP Nenad Stefanović.

