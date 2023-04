Navijači skandirali Dončiću, ljubljanski strateg opozarja

"Luka Dončić, Luka Dončić!" se je ob koncu obračuna Cedevite Olimpije in Crvene zvezde razlegalo iz ust navijačev srbskega kluba v Stožicah, ki so košarkarja Dallasa z navdušenjem pozdravili v VIP-loži v Stožicah. Privržencev Zvezde se je v Ljubljani zbralo kar precej, ob glasni podpori pa so bili na koncu lahko zadovoljni tudi z izkupičkom svojega moštva. Ta je bil v Stožicah večino tekme vsaj dva koraka pred slovenskim tekmecem, na koncu pa je srbski klub zmagal s 84:70.

👀 Utakmicu Cedevita Olimpija - Crvena zvezda u Ljubljani uživo posmatra i košarkaš @dallasmavs Luka Dončić! @luka7doncic pic.twitter.com/09m1gw05LN — Arena Sport TV (@arenasport_tv) April 24, 2023

Cedevito Olimpijo je pokopal že začetek tekme, saj so gostje srečanje odprli z rezultatom 17:0, domača ekipa pa kljub prebliskom v tretji četrtini, ko se je tekmecu približala le na dve točki zaostanka, ni našla poti nazaj. Čeprav so v ljubljanskem taboru pred zadnjo tekmo s Crveno zvezdo upali na rezultat, ki bi jim pred začetkom četrtfinala s FMP dvignil samozavest, pa so se na koncu morali sprijazniti s svojim devetim porazom v regionalni ligi, skupno pa so si že pred tem zagotovili četrto mesto pred začetkom končnice.

"Predvsem moram spregovoriti o začetku tekme, saj smo bili videti, kot da igramo v prvi prestavi, nasprotnik pa v peti. Vse je bilo prepočasi tako v obrambi kot v napadu, Zvezda pa je igrala izjemno fizično, čvrsto, hitro in na to nismo znali odgovoriti, čeprav sem fante na to opozarjal. Naša edina priložnost se je ponudila v tretji četrtini, ko smo se povsem približali, a smo nato z nespametnimi potezami Zvezdi dovolili, da spet poviša prednost, ki so jo potem držali vso tekmo. Tako da razen te ene priložnosti je nasprotnik ves čas nadzoroval potek srečanja," je po koncu dogajanje na parketu strnil trener ljubljanske ekipe Miro Alilović, ki se je po porazu hitro obrnil k naslednji tekmi, ki bo za razliko od srečanja z Zvezdo rezultatsko izjemnega pomena.

Amar Alibegović je bil z 12 točkami prvi strelec Cedevite Olimpije. Foto: Vid Ponikvar

V soboto začetek četrtfinala

Slovenske prvake namreč v soboto (18.30) v Stožicah čaka začetek četrtfinalne serije proti FMP, v kateri bosta ekipi igrali na dve zmagi. "Tokrat sem malce gledal tudi na to, da pri nekaterih malce razdelimo minutažo. Mislim, da nas podobno čaka tudi na tekmi s FMP, ki nima kaj izgubiti, zato bodo zagotovo igrali hitro, čvrsto, s kontaktom. Ko si sproščen, je potem tudi samozavest večja, nam pa je na tej tekmi manjkalo ravno to. Kljub vsemu pa nam je bila ta tekma z Zvezdo ena dobra šola. Zdaj imamo štiri dobre dni časa za pripravo na FMP," je dejal Alilović.

Ljubljanski trener tudi tokrat ni mogel računati na pomoč prvega organizatorja igre Yogija Ferrella, ki ima težave s stegensko mišico. "Naredili bomo vse, da bo Yogi do sobote nared, a se po drugi strani tudi zavedam, da je za njim tri mesece premora. Vsekakor nam bo pomagal, v kakšni meri bo to, pa bomo videli na tekmi. V teh dneh smo res dobro trenirali, nad pričakovanji, kdaj se bodo te stvari usedle, pa je vprašanje časa."

"Upam, da bomo do končnice pripravljeni," je dejal Murić. Foto: Grega Valančič/Sportida

V serijo s FMP kot favoriti

Na katastrofalen začetek srečanja je po tekmi opozoril tudi kapetan Edo Murić. "To je bil verjetno najslabši začetek tekme, odkar sem v Cedeviti in Cedeviti Olimpiji. Na koncu druge četrtine smo se skoraj vrnili, a nam je zmanjkalo moči. Zvezda je sestavljena za končnico Evrolige, preboj jim ni uspel, zdaj bodo vse usmerili v Ligo ABA. Bili so veliko boljši od nas. Okusili smo, kako dobro moramo igrati, če želimo karkoli doseči na vrhu regionalne lige. To bomo s pridom izkoristili in zagotovo naslednjo tekmo odigrali boljše. Od zadnje tekme je minilo devet dni in zagotovo ima igralni ritem velik vpliv na nas. Od tega, da smo igrali vsak drugi, tretji dan, do tega, da smo imeli zdaj devet prostih dni. Prvi polčas je bil enostavno težek. Med drugim je Zvezda odigrala veliko več tekem in je v sijajnem ritmu," je dejal Murić.

V ljubljanski ekipi upajo, da se bo do sobotne tekme na parket vrnil Yogi Ferrell. Foto: Nik Moder/Sportida

"Upam, da bomo do končnice pripravljeni. Ponovno nas čaka nekaj dni počitka. Razpored je zelo slab, a za vse je enako. Na to nimamo vpliva, moramo biti pripravljeni in vse bomo naredili, da tudi bomo. Od prihajajočih tekmecev pričakujemo, da nas bodo poskušali presenetiti. Menijo, da nas lahko premagajo in na nas je, da jim dokažemo nasprotno. Zagotovo spadajo med štiri najboljše klube lige ABA, če ne še višje, kar bodo morali upravičiti. Dali bomo vsak atom moči, da finale pride v Stožice," je še sklenil slovenski košarkar.

Cedevita Olimpija se bo v četrtfinalno serijo podala kot favorit, saj je redni del sezone v regionalni ligi končala na četrtem mestu oziroma mesto pred FMP, ki je dosegel tri zmage manj. "Jaz osebno pred tem četrtfinalom ne čutim nič več pritiska, tega si lahko ustvarjamo samo sami, ne okolica. Sam sem v življenju prestal že težje in hujše stvari, tako da vem, da si bomo z dobrim treningom dvignili samozavest in pozitivo. Bo pa pritisk zagotovo prisoten zaradi tega, ker bomo mi v tem dvoboju favoriti in to bomo morali pokazati," je bil še jasen Alilović.

