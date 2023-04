Hitrejša igra in dva mlada jokerja s klopi

Karlo Matković je dal 11 točk (stoodstoten iz igre) in imel še sedem skokov in dve blokadi.

Za zmago sta zaslužena predvsem obramba in skok v drugem polčasu, je ključ za prvo zmago Cedevite Olimpije v četrtfinalu lige ABA poudaril trener Miro Alilović. In da so imeli po kriznih šestih minutah v tretji četrtini nato dva jokerja s klopi: Roka Radovića in Karla Matković. Slednji je tako kot Yogi Ferrell, ki je dal 20 točk, izpostavil še, da so bolj nevarni, ko igrajo hitro košarko. Druga tekma bo v Beogradu.

Karlo Matković Foto: Nik Moder/Sportida Cedevita Olimpija je v domačih Stožicah z zmago nad FMP-jem iz Beograda s 87:77 naredila polovico naloge za uvrstitev v polfinale lige ABA. Po izenačenem prvem polčasu je v drugem, po tistih kriznih šestih minutah brez točke, je v ospredje stopil hrvaški reprezentant Karlo Matković. Dal je 11 točk, z zabijanjem ob koncu tretje četrtine pa dvignil celotno ekipo. Imel je še sedem skokov in podelil dve blokadi. "Hvala bogu smo izkoristili domači teren. Dobro smo se pripravili za tekmo. Zdaj imamo teden dni za drugo. Mislim, da se bomo pripravili še bolje in popraviti napake," je po tekmi povedal 22-letnik iz Livnega. "Dobro je, da držimo visok ritem, da igramo hitro. To je naša prednost. Obrambo moramo še malo popraviti. Se nam je pa dvignila samozavest. Komaj čakamo drugo tekmo."

"Bil je naš joker," je Roka Radovića pohvalil trener Alilović. Ko je v tretji četrtini vstopil s klopi, je takoj zadel trojko in prekinil nekaj več kot šest minut dolg točkovni post. Triindvajsetletnik je do konca odigral devet minut in dal skupaj pet točk.

Rok Radović Foto: Nik Moder/Sportida Cedevita Olimpija je sploh prvič v sezoni v polni postavi, kot zadnji je poškodbo utrpel in zdaj tudi zacelil Yogi Ferrell. V ključnih trenutkih tekme je prevzel odgovornost in bil z 20 točkami prvi strelec tekme. Presenetil je še trenerja Alilovića. "Iskreno nisem pričakoval, da bo po takem premoru igral na tak način." Sam pa je o razpletu tekme v Stožicah povedal: "V prvem polčasu smo igrali prepočasi, v drugem polčasu pa smo dvignili ritem, bolje smo si podajali žogo, začeli zadevati in naredili razliko." Američan je še pohvalil igro pod obročem, češ da so Matković in soigralci v drugem polčasu v obrambi zaustavili prodore FMP-ja. Lahkih košev za goste je bilo v prvem res preveč.

Trener FMP-ja: Doma bomo vsaj 20 odstotkov boljši

Yogi Ferrell je dal 20 točk. Foto: Tine Ružič/Cedevita Olimpija "Imeli smo slabo drugo četrtino. V tretji četrtini smo imeli svojo priložnost, a ima nasprotnik bolj izkušeno ekipo. Nočem, da je to izgovor, a pri nas so tudi Američani praktično novinci. Na koncu smo se kar malo ustrašili. Upam, da bomo čez eden teden bolj pogumni, bolj osredotočeni. Da se bomo zavedali, da je v končnici vsaka napaka usodna. Pričakujem, da bomo doma igrali vsaj 20 odstotkov boljše," pa je črto pod tekmo potegnil trener ekipe iz beograjskega Železnika Nenad Stefanović. Priznava, da Cedevita Olimpija pod vodstvom Alilovića zdaj igramo malo drugače kot prej pri Jurici Golemcu. "Vsak trener ima nekaj svojega. Nekaj igralcev ima malo drugačno vlogo. Imajo tudi bolje razporejene minute. Videli pa smo tudi, koliko jim pomeni Ferrell, ki ni igral skoraj mesec dni.

Na polfinale bi lahko dolgo čakali

Miro Alilović Foto: Nik Moder/Sportida Igrajo na dve zmagi, tako bi si lahko napredovanje v polfinale zagotovili že naslednji konec tedna. Je pa precej negotovosti, kdaj bo polfinale. Če se res uvrstijo vanj, jih tam čaka boljši iz četrtfinalnega dvoboja Partizan - Studentski Centar. A ta dvoboj se še ni začel, saj Partizan igra v četrtfinalu evrolige. In igra dobro, je pred napredovanjem na zaključni turnir. Tako bi lahko Cedevita Olimpija dolgo čakala na polfinalni dvoboj. "Saj ne veš, ali je to dobro ali slabo. Ko je tako daleč do tekme, komaj čakaš, kdaj bo. To se ti lahko kar vleče. Po drugi strani pa imaš veliko časa, da si spočiješ, pripraviš in odtreniraš," je na to temo razmišljal Alilović.