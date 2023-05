Četverica zapušča Liverpool, tudi Milner

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Angleški nogometni prvoligaš Liverpool bo po sezoni doživel kar nekaj sprememb. Del teh bo tudi odhod četverice igralcev, ki jim bodo potekle pogodbe. Kot so sporočili iz kluba, bodo rdeče zapustili James Milner, Roberto Firmino, Alex Oxlade-Chamberlain in Naby Keita.

James Milner in Roberto Firmino sta se Liverpoolu pridružila junija 2015 in sta oba igrala ob zmagi v ligi prvakov leta 2019. Alex Oxlade-Chamberlain je prišel junija 2017, Naby Keita pa naslednje leto. Vsi so pomagali tudi k osvojitvi naslova angleškega prvaka v sezoni 2019/20.

Sedemintridesetletnega Milnerja povezujejo s prestopom k Brightonu ali Leedsu. Pri slednjem je doživel prvoligaški debi pri 16 letih, zatem pa je igral še za Newcastle, Aston Villo in Manchester City. Skupaj ima kar 617 nastopov v elitni angleški ligi, v tem pogledu zaostaja le za Garethom Barryjem (652) in Ryanom Giggsom (632).