Besede trenerja Aluminija, ki jim je prisluhnila vsa Slovenija

Nogometaši Aluminija so prekrižali načrte Gorici, jo pahnili iz prve lige in si pod vodstvom Roberta Pevnika ekspresno zagotovili vrnitev med elito. "Zdaj grem lahko mirno spat," je 54-letni Polzeljan po enem izmed najslajših remijev (1:1) v karieri širni Sloveniji zagotovil, da je Aluminij pripravljen na prvo ligo. Čeprav ne manjka govoric, da bi se lahko zaradi finančne negotovosti kluba zahvalil prvoligaškemu izzivu, trener Kidričanom odločno potrjuje, da bo Aluminij igral v 1. SNL.

Ko je lani prevzel vodenje prve ekipe Aluminija, je prvič v karieri izpadel iz prve lige. Zaradi tega je imel slabo vest. Zdaj, ko se je s Kidričani vrnil med najboljše, in to po tem, ko je v zaključku drugoligaške sezone zapravil imenitno priložnost, da bi napredoval med elito kot drugoligaški prvak, je povsem drugače. "Zdaj grem lahko mirno spat," se je po remiju na povratnem srečanju dodatnih kvalifikacij za popolnitev 1. SNL (1:1) v Novi Gorici v pogovoru za Sportklub zahvaljeval vsem, s katerimi sodeluje in ki ga obkrožajo pri delu s štajerskim klubom. Ta se po enoletnem premoru vrača med najboljše.

Aluminij je v dodatnih kvalifikacijah za popolnitev 1. SNL izločil Gorico (3:1 in 1:1). Foto: Vid Ponikvar

Pevnik, 54-letni strateg s Polzele, ki je v svoji bogati trenerski karieri vodil že več slovenskih prvoligaških klubov, v dveh različnih obdobjih je treniral tudi Olimpijo, se je po tem, ko je z Aluminijem izločil Gorico, zahvalil igralcem, svoji strokovni ekipi in vsem, ki delajo v klubu. "Mislim, da si Kidričevo zasluži prvoligaša. Proti Gorici smo dokazali, da smo prvoligaška ekipa," je poudaril Pevnik po odmevnem uspehu Aluminija, ki bo štajerski klub vrnil na prvoligaški zemljevid.

Gradili bodo na mladih slovenskih igralcih

Pa ga bo res? V zadnjem času ne manjka govoric in namigovanj, da bi lahko Kidričani zaradi negotovih finančnih razmer generalnega pokrovitelja Taluma vendarle ostali pred prvoligaškimi vrati. Besede, ki jih je izrekel le nekaj minut po tekmi v Novi Gorici, so zato še bolj prijetno odzvanjale v ušesih navijačev in privržencev štajerskega kluba. "Normalno, da bo Aluminij nastopil v prvi ligi," je Pevnik pojasnil, da so to vedeli že prej, saj jim je to povedal predsednik.

Robert Pevnik bo prvoligaške priprave Aluminija začel 12. junija. Foto: Vid Ponikvar

"Klub je ustvaril dobre pogoje za razvoj mladih slovenskih igralcev, ki so proti Gorici dokazali, da si zaslužijo prvo ligo. Gradili bomo na tem. Osem tednov je do prve prvoligaške tekme, naj ti dve tekmi (3:1 proti Gorici v Kidričevem in 1:1 v Novi Gorici, op. p.) služita kot začetek priprav," je za Sportklub začetek prvoligaških priprav Aluminija napovedal za 12. junij. Njegovi varovanci si bodo tako lahko privoščili dva tedna predpoletnega oddiha, nato pa bo v Kidričevem že vse v znamenju vrnitve v prvo ligo.

Privrženci Aluminija bodo lahko v Kidričevem znova na delu spremljali najboljše slovenske klube. Foto: Vid Ponikvar

Trener Pevnik si želi, da bi ekipa ostala skupaj, a se po drugi strani zaveda, da bi lahko nekateri izmed najboljših igralcev v želji po boljšem zaslužku zamenjali klubsko okolje. To povsem razume, kar zadeva cilje, si bo Aluminij, ki je v sezoni 2022/23 navduševal tudi v pokalnem tekmovanju, v katerem je v polfinalu drago prodal kožo poznejšemu zmagovalcu Olimpiji v Stožicah, prizadeval za preboj med pet, šest najboljših. S tem bi si brez večjih stresov zagotovil obstanek. Uvodno dejanje nove sezone, v kateri bodo tako v prvi ligi nastopili branilka naslova Olimpija, Celje, Maribor, Domžale, Mura, Koper, Radomlje, Bravo, Rogaška in Aluminij, se bo začelo 22. julija.