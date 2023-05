Aluminij pred povratno tekmo do lepega vodstva

V prihodnji sezoni bodo v 1. SNL zagotovo nastopili branilec naslova Olimpija, Celje, Maribor, Domžale, Mura, Koper, Aluminij, Bravo in drugoligaški prvak Rogaška, desetega udeleženca pa bodo določile kvalifikacije za popolnitev 1. SNL. Za zadnjo prvoligaško vozovnico se merita drugoligaški podprvak Aluminij in devetouvrščeni prvoligaš Gorica. Na uvodni tekmi je Aluminij zmagal s 3:1 in si pred nedeljsko povratno tekmo priigral lepo prednost.

Kvalifikacije za popolnitev 1. SNL Četrtek, 25. maj NK Aluminij : ND Gorica 3:1 (1:1)

Brest 7., Marinšek 57./11m, Skiba 78.; Krajnc 19.

Po prvem dejanju dodatnih kvalifikacij Aluminija in papirnatega favorita Gorice so lahko precej bolj zadovoljni v taboru prvega. Kidričani, ki so med sezono navduševali zlasti v pokalu, so namreč zmagali s 3:1 in so pred povratno nedeljsko tekmo v boljšem položaju.

Varovanci Roberta Pevnika so povedli v sedmi minuti, ko je bil natančen Marko Brest, a so gostje v 19. minuti odgovorili z izenačenjem, pod katero se je podpisal Alen Krajnc. Ekipi sta na odmor odšli izenačeni, v 57. minuti pa je sodnik pokazal na najstrožjo kazen. Domače je z uspešno izvedeno 11-metrovko v novo vodstvo popeljal drugi najboljši strelec druge lige Nik Marinšek, končnih 3:1 je v 78. minuti postavil Daniel Skiba.

Povratno srečanje bo v nedeljo ob 17.30 v novogoriškem Športnem parku, ko bodo varovanci Agrona Šalje poskušali prirediti preobrat.

Imeli vse v svojih rokah, a zapravili prednost

Aluminij bi lahko že proslavljal vrnitev v prvo ligo. Kidričani so imeli vse v svojih rokah, dva kroga pred koncem vodili, nato pa z nepričakovanim domačim spodrsljajem proti Primorju izpustili iz rok prvovrstno priložnost. Vodilni položaj, s tem pa tudi naslov prvaka so prepustili Rogaški. Zdaj Aluminij čaka popravni izpit.

Kidričani poskušajo olepšati štajersko zbirko v 1. SNL in se po klubu iz Rogaške Slatine še sami polastiti prvoligaške vstopnice. Na drugi strani je tekmec z bogato zgodovino. Gorica, štirikratni slovenski prvak, se je znašla v zahtevnem položaju. Brez obstanka v prvi ligi bo težko sklenjen dogovor o nadaljevanju sodelovanja z ameriškim investitorjem, ki bi lahko olajšal v zadnjih letih nič kaj rožnato finančno stanje vrtnic.