Fenomen Ačimovićev: oče Milenko zadel za Slovenijo s sredine, sin Mateo neposredno iz kota

Slovenski upi do 16 let premagali Avstrijo

V športu se pogosto izkaže, da jabolko ne pade daleč od drevesa. To je z atraktivnim zadetkom, ki ga na nogometnih igriščih ne vidimo vsak dan, dokazal tudi Mateo Ačimović. Sin nekdanjega zvezdnika slovenskega nogometa in zdajšnjega selektorja mlade izbrane vrste Milenka Ačimovića je na prijateljski tekmi reprezentanc do 16 let zatresel mrežo Avstrije neposredno iz kota.

V sredo sta se na Brdu pri Kranju na prijateljskem dvoboju zasedb do 16 let pomerili Slovenija in Avstrija. Gostitelji, ki jih vodi nekdanji slovenski reprezentant Aleksander Radosavljević, so sosedski obračun dobili z 2:0. Srečanje je z atraktivnim zadetkom za 1:0 zaznamoval Mateo Ačimović. Mladi up ljubljanske Olimpije, ki bo jeseni dopolnil 16 let, je v 10. minuti mojstrsko izvedel kot. Presenetil je avstrijske sovrstnike, zlasti njihovega vratarja, in neposredno iz kota Sloveniji priboril vodstvo.

Zadetek Matea Ačimovića, dosežen neposredno iz kota:

Slovenska izbrana vrsta do 16 let je odigrala mednarodno prijateljsko tekmo proti reprezentanci Avstrije in slavila z 2-0. Zeleno-beli Mateo Aćimović je v 10‘ zadel iz kota za vodstvo. Svit Hočevar je igral od 59‘, Žiga Pečjak pa od 70’ dalje. pic.twitter.com/IFGcFROlg9 — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) May 10, 2023

Njegov oče Milenko Ačimović je v karieri dosegel ničkoliko nepozabnih zadetkov, za enega najlepših in najbolj odmevnih v zgodovini slovenskega nogometa pa je poskrbel pred 24 leti, ko je Sloveniji pot do senzacionalnega preboja na evropsko prvenstvo, sploh prvo veliko tekmovanje, na katero se je prebila slovenska članska reprezentanca, tlakoval z neverjetnim zadetkom proti Ukrajini. Na prvi tekmi dodatnih kvalifikacij za EP 2000 je namreč za Bežigradom zatresel mrežo gostov z izjemnim lobom s skoraj sredine igrišča.

Skoraj četrt stoletja pozneje je družinsko tradicijo doseganja zadetkov, ki izstopajo po lepoti, v državnem dresu nadaljeval njegov 15-letni sin Mateo. Mladi slovenski upi so v sredo premagali Avstrijce z 2:0. Drugi zadetek za Radosavljevićevo četo je v izdihljajih srečanja z bele točke dosegel mladi napadalec Gorice Maj Blažič.

Selektor Aleksander Radosavljević (desno) se je razveselil še četrte zaporedne zmage v letu 2023. Foto: NZS

"V tem letu je naša selekcija odigrala štiri tekme in danes dosegla že četrto zmago v nizu. Menim, da kot ekipa napredujemo, kar se je poznalo tudi na tekmi proti Avstriji, na kateri smo imeli večino časa nadzor nad igro. V drugem polčasu smo nasprotniku pustili, da si je ustvaril nekaj priložnosti, a se je v dveh primerih dobro izkazal naš vratar. Vseeno bi želel pohvaliti vse fante, vsi skupaj pozitivno zremo proti naslednji tekmi, ki bo avgusta proti Italiji," je po zmagi nad Avstrijo povedal selektor Radosavljević, ki si je v bogati igralski karieri reprezentančno slačilnico delil z Milenkom Ačimovićem, zdaj pa v izbrani vrsti do 16 let vodi njegovega sina.