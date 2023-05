Pohitite z nakupom, Stožice se hitro polnijo

Uspešen zaključek lanske lige narodov in zmagi na uvodnih dveh tekmah v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2024 so v Sloveniji končno spet dvignili nogometno vročico. Vstopnice za naslednjo domačo tekmo v kvalifikacijah za Euro 2024 gredo kot vroče žemljice – ta bo v ponedeljek, 19. junija, proti Danski.

Slovenska nogometna reprezentanca je junija lani remizirala z Norveško in Srbijo, jeseni pa ligo narodov sklenila z zmago nad Norveško in Erlingom Haalandom ter gostujočim remijem s Švedi. Marca letos so izbranci Matjaža Keka začeli kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2024. In to z dvema zmagama, proti Kazahstanu in San Marinu. Šest točk proti na papirju lahkima tekmecema je bilo pričakovanih. Zdaj pa bo šlo zares.

Junijski reprezentančni termin prinaša gostovanje na Finskem (16. junij) in domačo tekmo z Dansko (19. junij). Slovenija je vodilna v skupini H, Danska ji sledi s tremi točkami (toliko jih imajo tudi Severna Irska, Kazahstan in Finska). Zanimanja za ogled tekme z Danci v Stožicah je precej. Z Nogometne zveze Slovenije sporočajo, da so v prodajo dali še zadnje kontingente vstopnic. Na voljo je le še dva tisoč vstopnic. Če želite na tekmo, torej z nakupom pohitite, so še zapisali na NZS.