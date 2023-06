Po trdi bitki do zanesljive zmage

Izbranci Gheorgheja Cretuja so prvi turnir v japonski Nagoji sklenili s tremi zmagami in porazom. Tega so doživeli proti Bolgariji, premagali pa Srbijo, Francijo in Iran. Na prvi tekmi v Orleansu pa so po bledem prvem nizu nato strnili vrste in vse tri preostale nize zanesljivo dobili na 21 za argentinski skalp.

Cretu je na igrišče poslal najboljšo šesterico, ki jo ima trenutno na voljo. Ob kapetanu Tinetu Urnautu sta začela še Rok Možič in Klemen Čebulj, podajalec je bil Gregor Ropret, srednja blokerja pa Jan Kozamernik in Alen Pajenk. Vloga prostega igralca je kot običajno pripadla Janiju Kovačiču.

V tesnem prvem nizu je bilo preveč slovenskih napak s servisom, na drugi strani pa so Argentinci zelo rutinirano igrali prvi tempo in v bloku ustavljali slovenske odbojkarje. Niz so dobili s 25:21.

V drugem so Slovenci bolje servirali in bili korak pred tekmeci. Po izidu 9:9 pa je sledil niz štirih zaporednih točk Cretujevih varovancev. Ta prednost je bila dovolj, da so bolj zbrani slovenski odbojkarji niz pripeljali do konca in izenačili.

Slovenija je v tretjem nizu že zaostajala z 8:11 proti borbenim Argentincem, a se nato vrnila in povedla s 14:13. Tudi blok je nato stekel, z asom kapetana Urnauta pa je slovenska prednost po štirih zaporednih točkah narasla na 19:15 za mirno končnico.

Četrti niz so slovenski odbojkarji začeli bolje in povedli s 7:4. Čeprav so se južnoameriški tekmeci po nekaj slovenskih napakah približali na vsega točko (13:12), je nato delni izid 4:1 strl odpor Argentincev. Tudi zadnji niz na tekmi pa se je kot vsi prej končal na 21.

Čebulj je dosegel 17 točk, od tega tri ase, Možič pa je dvoboj končal s 16 točkami. Urnaut jih je prispeval 12. Pri Argentincih sta Luciano Palonsky in Bruno Lima dosegla 17 oz. 15 točk.

Argentinci so sicer zaključili več napadov, a imeli podoben izkoristek kot slovenski odbojkarji. Ti so bila precej uspešnejši v blokih (9:3) in asih (5:2), predvsem ti so prišli v pravih trenutkih.

Slovenci bodo na turnirju v Franciji igrali še v sredo proti Kanadi, četrtek proti Kubi in soboto proti Braziliji.