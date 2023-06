Slovenci po prvem nizu stopili na plin

Slovenska odbojkarska reprezentanca je drugi turnir lige narodov - tega gosti francoski Orleans - odprla z zmago proti Argentini. Varovanci selektorja Gheorgheja Cretuja so prvi niz sicer izgubili z 21:25, nato pa trdoživim Južnoameričanom z enakim izidom vrnili v naslednjih treh nizih in se veselili četrte zmage v letošnji ligi narodov. Do sobote se bodo Slovenci pomerili še s Kanado, Kubo in Brazilijo.

Slovenska odbojkarska reprezentanca je z zmago začela drugi turnir lige narodov. S prvega na Japonskem so se izbranci selektorja Gheorgheja Cretuja vrnili s tremi zmagami (Srbija, Francija in Iran) in porazom (Bolgarija), kar jih je pred začetkom drugega turnirja, ki ga igrajo v Franciji, uvrščalo na četrto mesto med 16 reprezentancami. Bili so mesto za današnjimi tekmeci Argentinci, te pa so zdaj z zmago s 3:1 v nizih gladko preskočili. Slovenija je zdaj z 12 točkami tretja na lestvici, za reprezentanco ZDA, ki je danes na turnirju v Rotterdamu na Nizozemskem premagala Srbijo (3:1) in vodilno Japonsko, ki po petih tekmah še ne pozna poraza.

"Take tekme nam pomagajo, da se razvijamo"

"Argentina je težek nasprotnik, ki v obrambi igra izjemno dobro. Servirajo zelo konstantno in dobro zadevajo svoj cilj. V kar nekaj trenutkih, ko je že kazalo, da smo zlomili njihov odpor, so se uspeli vrniti v igro. Take tekme nam pomagajo, da se razvijamo, da razvijamo našo igro in da se spomnimo, kako težko je igrati, ko tekme za nekaj štejejo, kot šteje ta liga narodov. Vsi vemo, kaj je v igri, zato potrebujemo take nasprotnike, potrebujemo trenutke, ko moramo zmagovati, ko smo pod pritiskom in ko se moramo boriti, ko smo pod pritiskom. Dobro smo reagirali, po izgubljenem prvem nizu smo se hitro pobrali in si povrnili samozavest," je bil po prigarani četrti zmagi zadovoljen slovenski selektor.

Foto: Volleyballworld

"Na začetku smo bili nekoliko nezbrani, nekoliko nas je s hitrimi podajami presenetil tudi argentinski podajalec Sanchez. Igra zares atraktivno in s tem nas je tudi malce prehitro naredil živčne," pa je dogajanje po tekmi opisoval slovenski reprezentant Klemen Čebulj in nadaljeval: "Ampak že proti koncu prvega niza se je zbranost začela dvigati in smo jo ohranili do konca tekme. Igro smo pripeljali do takšne ravni, da smo zmagali s 3:1. Vedeli smo, kakšni so Argentinci, da radi provocirajo, a tudi, ko se je to nekajkrat zgodilo, nismo šli v konflikt in to je bilo zelo pomembno, da smo lahko razmišljali le o odbojki in se z drugimi stvarmi nismo ukvarjali."

Tudi Jan Kozamernik je pojasnil, da so se slovenski reprezentanti po prvem nizu močno dvignili: "Začeli smo počasi, po drugi strani pa so bili tekmeci v uvodu boljši in so nas postavili pod precej velik pritisk. Mislim, da smo se na začetku zelo lovili na servisu in je to botrovalo veliki razliki v korist Argentine. Točke, ki smo jih izgubljali v obrambi, smo v naslednjih nizih uspeli poloviti in stvari oddelali na višji ravni. Na koncu je bila tekma pozitivna, naša igra je v zadnjem nizu lepo tekla. Nismo delali nepotrebnih napak, tekmo smo pripeljali do konca v našo korist in dosegli pomembno zmago."

Cretu je pred odhodom v Francijo opravil eno spremembo. V domovini je tokrat ostal Rok Bračko, z ekipo pa je odpotoval njegov vrstnik – oba sta rojena leta 2004 – Nik Mujanović. Zadnji je ob poškodovanem Tončku Šternu edini razpoložljivi korektor na pripravah reprezentance. 204 centimetre visok odbojkar kamniškega kluba je na pripravah sodeloval na vseh aktivnostih, ob tem pa v preteklem tednu opravil še zadnje maturitetne obveznosti.

Foto: Volleyballworld

Poleg Mujanovića se v dresu Slovenije tekmecem zoperstavljajo še srednji blokerji Danijel Koncilja, Jan Kozamernik, Alen Pajenk in Sašo Štalekar, prosta igralca Jani Kovačič in Urban Toman, podajalca Uroš Planinšič in Gregor Ropret ter sprejemalci Klemen Čebulj, Matej Kök, Rok Možič, Žiga Štern in Tine Urnaut.

Slovenci bodo v sredo ob 16.30 igrali s Kanado, v četrtek ob 20.30 s Kubo, v soboto ob 16.30 pa še z Brazilijo.

Osmerica na zaključni turnir

Kvartet preizkusov bo zelo pomemben pri lovljenju mesta med najboljšo osmerico, ki jo po zadnjem turnirju prvega dela – Slovenija bo z njim med 4. in 9. julijem opravila v Pasay Cityju na Filipinih – čaka končnica tekmovanja v poljskem Gdansku.

Liga narodov, 2. turnir Torek, 20. junij Lestvica: