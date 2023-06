Cretu določil ekipo za turnir v Franciji, na seznamu ena sprememba

Slovensko moško odbojkarsko reprezentanco prihodnji teden v Franciji čaka drugi turnir lige narodov, na katerem se bo pomerila z Argentino, Kanado, Kubo in Brazilijo. Gheorghe Cretu , selektor Slovencev, ki po prvem turnirju zasedajo četrto mesto, je določil 14 igralcev, ki bodo v nedeljo odpotovali v Orleans. Na seznamu je ena sprememba od prvega turnirja na Japonskem, in sicer bo sprejemalca Roka Bračka zamenjal Nik Mujanović, ki igra na mestu korektorja, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije.

Sobotni intervju z Gheorghejem Cretujem:

Slovenska odbojkarska reprezentanca je uvodni turnir lige narodov na Japonskem končala s tremi zmagami (Srbija, Francija, Iran) in porazom (Bolgarija), kar jo z devetimi točkami uvršča na četrto mesto.

Prihodnji teden jo čaka drugi turnir, tokrat ostaja v Evropi, odigrala ga bo v Franciji. V Orleansu se bo v torek pomerila z Argentino (ob 17.00), v sredo sledi tekma s Kanado (17.00), v četrtek s Kubo (20.30), po dnevu premora pa ji bo nasproti stala še Brazilija (17.00).

Argentina je na lestvici lige narodov (izkupiček 3-1, 9 točk) tretja, Brazilija (3-1, 9) peta, Kuba 13. (1-3, 3), Kanada (1-3, 2) pa 15. izmed šestnajsterice sodelujočih ekip.

Slovenci se bodo v Franciji pomerili z Argentino, Kanado, Kubo in Brazilijo. Foto: OZS

Selektor Gheorghe Cretu bo v Francijo v nedeljo odpeljal podobno zasedbo, kot jo je na Japonsko, odločil se je le za eno spremembo. Sprejemalca Roka Bračka bo zamenjal vrstnik – oba sta rojena leta 2004 – Nik Mujanović, ki igra na mestu korektorja, so sporočili z OZS. Poleg slednjega bodo slovenske barve branili še srednji blokerji Danijel Koncilja, Jan Kozamernik, Alen Pajenk in Sašo Štalekar, prosta igralca Jani Kovačič in Urban Toman, podajalca Uroš Planinšič in Gregor Ropret ter sprejemalci Klemen Čebulj, Matej Kök, Rok Možič, Žiga Štern in kapetan Tine Urnaut.

Slovenci bodo po turnirju v Franciji četrtega odigrali med 4. in 9. julijem, ko jih čaka novo dolgo potovanje v Azijo, tokrat v Pasay Cityju na Filipinih. Po treh turnirjih se bo najboljša osmerica uvrstila na zaključni turnir lige narodov, ki ga bo v drugi polovici julija gostil Gdansk.