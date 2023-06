Argentina do zmage tudi brez Messija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Argentinska nogometna reprezentanca je dobila tudi drugo tekmo na azijski turneji. Svetovni prvaki so štiri dni po zmagi z 2:0 nad Avstralijo v Pekingu gostovali v Džakarti in prav tako z 2:0 (1:0) ugnali Indonezijo. Ob odsotnosti prvega zvezdnika Lionela Messija sta za Argentino zadela Leandro Paredes (38.) in Cristian Romero (55.).