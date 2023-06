Največja nočna mora Slovenije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zakaj so Danci največja nočna mora za Slovenijo? Oziroma so bili v preteklosti? V obzir smo vzeli vse reprezentance, s katerimi se je slovenska članska izbrana vrsta v obdobju državne samostojnosti pomerila najmanj štirikrat, rezultati pa so dali vedeti, kako jo je najhuje odnesla prav proti Danski.

Le dve izbrani vrsti na svetu sta s Slovenijo odigrali vsaj štiri tekme in vselej zmagali. To sta Bosna in Hercegovina ter Danska. Če je Slovenija na dvobojih proti ''nekdanjim bratom'' iz bivše Jugoslavije dosegla vsaj štiri zadetke (skupna gol razlika znaša 4:10), pa je bila izrazito manj uspešna proti Skandinavcem. Evropski prvaki iz leta 1992 so na štirih tekmah kar enajstkrat zatresli slovensko mrežo, prejeli pa le en zadetek. V 360 minutah.

Danski nogometaši so leta 1992 senzacionalno postali evropski prvaki. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Sloveniji na stadionu Parken ni in ni šlo. Pred davnimi časi, ko je reprezentanco v svojem prvem, še kako uspešnem obdobju, vodil Srečko Katanec, so nogometaši s podobo Triglava na prsih v Köbenhavnu doživeli dva huda poraza. Prvega v kvalifikacijah za SP 1998 (0:4), drugega pa na prijateljski tekmi, ko je reprezentančno kariero leta 2001 končal velikan danskega nogometa Peter Schmeichel (0:3). Takrat je zadnjo reprezentančno tekmo odigral nepozabni junak EP 1992, ko so Danci nepričakovano postali evropski prvaki.

Na omenjeno prvenstvo se sploh niso uvrstili, a so nato vskočili kot zamenjava za Jugoslavijo, ki je pred tem razpadla, njeni ''ostanki'' pa zaradi vojnih grozot, ki so se takrat že dogajale na tleh nekdanje skupne domovine, niso smeli nastopiti. Delno se je za vse muke slovenske reprezentance v Köbenhavnu odkupila Gorica, ki je leta 2004 na Parknu v kvalifikacijah za ligo prvakov senzacionalno s 5:0 ponižala danskega prvaka in ga izločila iz Evrope.

Da jabolko resnično ne pade daleč od drevesa, dokazuje tudi zgodba očeta Petra in sina Kasperja Schmeichla. Foto: Guliverimage

Ker pa bo Slovenija v ponedeljek gostila Dance, nesporne prve favorite kvalifikacijske skupine H, ne nazadnje so bili na zadnjem Euru polfinalisti in zelo drago prodali kožo Angležem, kot edini v ''slovenski'' skupini H pa so nastopili tudi na SP 2022, smo se bolj osredotočili na obe slovensko-dansko tekmi, odigrani v Sloveniji.

Slovenija : Danska 0:2 (0:0) 1. september 1996 (Ljubljana)/kvalifikacije za SP 1998 Strelca: A. Nielsen 79., Schjönberg 89. Slovenija: Bošković, Galić, Križan, Englaro, Binkovski, Čeh, Novak, Karić, Zahović, Udovič (od 72. Kokol), Florjančič.



Danska: Schmeichel, Helveg, Friis-Hansen, Hogh, Laursen, Bjur (od 22. Goldbaek), B. Steen Nielsen (od 61. Schjönberg), Thomsen, A. Nielsen, M. Laudrup (od 84. Andersen), B. Laudrup.

Prva tekma je bila odigrana 1. septembra 1996. Takrat je za Dansko branil Peter Schmeichel, nekdanji zvezdniški vratar Manchester Uniteda. Za Bežigradom se je še kako izkazal. V ponedeljek se bo v Stožicah na vratih Danske predstavil njegov sin Kasper Schmeichel. Malce za šalo, vendar bi bilo še kako zanimivo, če bi ga morda na tej tekmi premagal Luka Zahović, sin Zlatka Zahovića, ki svojčas, ko je predstavljal dodano vrednost slovenskemu nogometu, na reprezentančnih tekmah ni znal matirati Schmeichla. Na tekmi pred 27 leti se mu je ponudila priložnost za zadetek, a so gostje zmagali z 2:0. Danci pa so do zmage z 2:0 prišli težje, kot bi bilo moč sklepati po rezultatu.

Danska je štiri leta po tem, ko je postala evropski prvak v nogometu, za Bežigradom premagala Slovenijo z 2:0. Foto: Guliverimage

Takratni slovenski selektor dr. Zdenko Verdenik se je dobro zoperstavil tekmecu Boju Johanssonu. Čeprav sta za Dansko igrala tudi slovita brata Laudrup, Michael in Brian, je bila Slovenija nevarnejši tekmec. ''Letela'' je na krilih navijačev, na dotrajanem Plečnikovem objektu jih je bilo okrog šest tisoč, a prevlade ni znala kronati z zadetkom. Najlepše priložnosti so imeli Sašo Udovič, Peter Binkovski in Zlatko Zahović, dolgo časa je bil rezultat nespremenjen (0:0), nato pa je prišlo do izraza kruto nogometno pravilo ''kdor ne da, ta prejme zadetek''.

Kako je Danska leta 1996 premagala Slovenijo v Ljubljani:

V 77. minuti je sledila nezbranost v slovenski obrambi, Michael Laudrup, takrat je klubski nogomet igral na Japonskem, je našel Allana Nielsena, domači vratar Boško Bošković pa je moral po žogo v svojo mrežo. Nato je v izdihljajih srečanja zadel v polno še rezervist Michael Schjönberg. Danci so tako prišli do zmage, med junaki srečanja pa je bil tudi Schmeichel, ki je po tekmi priznal, da je njegovo reprezentanco spremljalo v Ljubljani veliko sreče.

Slovenija : Danska 1:2 (1:1) 6. februar 2008 (Nova Gorica)/prijateljska tekma Strelci: Novaković 38.; Tomasson 31./11-m, Bendtner 63. Slovenija: S. Handanović, Cesar (od 56. Mavrič), Mörec, Ilić (od 85. Kokot), Brečko, Jukan (od 55. Stevanović), Žlogar (od 77. Žinko), Šišić (od 75. Rusić), Kirm, Birsa (od 84. Lavrič), Novaković.



Danska: T. Sorensen, Paulsen (od 46. Andreasen), Laursen, Kroldrup, C. Sorensen (od 46. Rasmussen), Kvist, Jensen (od 65. Zimling), Bendtner, Tomasson (od 46. Perez), Jorgensen (od 72. Beckmann), Rommedahl.

Na novo gostovanje Dancev v Sloveniji je bilo treba čakati 12 let. Šestega februarja 2008 sta se tekmeca pomerila v novogoriškem Športnem parku. Takrat je Slovenijo že vodil Matjaž Kek. To je bila njegova 12. tekma, na kateri je vodil najboljše slovenske nogometaše. V mestu vrtnic je bilo zelo hladno, močno je pihalo, na koncu pa so se na prijateljski tekmi zmage z 2:1 veselili Skandinavci. Zmagovalca je odločil Nicklas Bendtner, poredni deček danskega nogometa, poln kontroverznosti.

Danski je v Novi Gorici zmago zagotovil Nicklas Bendtner. Foto: Vid Ponikvar

Prvi polčas se je končal brez zmagovalca (1:1). Gostje so povedli po sodniškem darilu Nemca Thorstena Kinhöferja, ki je povsem pravilno posredovanje (izbijanje žoge) Boštjana Cesarja nad prodirajočim Bendtnerjem ocenil kot prekršek. Rezultat je na 1:1 izenačil Milivoje Novaković, drugi najboljši strelec slovenske reprezentance vseh časov. S tem je postal prvi Slovenec, ki je kdajkoli zatresel dansko mrežo.

Boštjan Cesar ni bil zadovoljen z odločitvijo sodnika, ki je prestrogo dosodil kazenski udarec v korist Danske. Foto: Vid Ponikvar

Kako je Danska pred 15 leti premagala Slovenijo v Novi Gorici:

Kek je takrat prvič zaupal priložnost Amerju Jukanu in Mirnesu Šišiću, na svoji 12. tekmi pa je doživel že šesti poraz. Na njih se je veliko naučil, saj je le dobri dve leti pozneje vodil Slovenijo na SP 2010 in poskrbel za ogromno nogometno evforijo na sončni strani Alp.

Matjaž Kek je leta 2008 doživel poraz proti Danski. Bo v ponedeljek postal prvi slovenski selektor, ki je proti rdeče-belim iz Skandinavije ostal neporažen? Foto: Vid Ponikvar

Zdaj ima priložnost, da v ponedeljek prekine neverjeten niz Danske, najbolj neugodnega tekmeca Slovenije v zgodovini, in si z odmevno zmago nad prvimi favoriti povrne tisto, kar je zapravil na petkovem gostovanju v Helsinkih. To bi bil velik korak, ki bi Slovenijo približal želenemu cilju − prvem nastopu na velikem tekmovanju po sušnih 14 letih.