Luka Modrić se je odločil, a ...

Po dramatičnem finalu lige narodov, ki se je zavlekel v triurni maraton in po loteriji 11-metrovk osrečil Špance, Hrvati pa so znova ostali brez tako želene lovorike , se je kapetan kockastih Luka Modrić povsem utrujen na hitro sprehodil skozi mešano cono, a na vroče vprašanje še ni hotel odgovoriti. Bo nadaljeval reprezentančno pot?

Več kot 30 tisoč hrvaških navijačev je na prizorišču velikega finala lige narodov v Rotterdamu bučno spremljalo svoje ljubljence in upalo, da jim tokrat uspe dvigniti pokal, ki bi bil pika na i veličastni reprezentančni karieri kapetana Luke Modrića. A ni se izšlo po hrvaških željah.

"Borili smo se do zadnje minute. Tekma je bila precej napeta na obeh straneh. Bila je težka, žal so se 11-metrovke razpletle po željah druge strani." Foto: Reuters Hud boj Špancev in čete Zlatka Dalića ne v rednem delu ne v podaljšku ni postregel z golom, o zmagovalcu so tako odločale 11-metrovke. Odločilna je bila šesta serija, v kateri Brunu Petkoviću ni uspelo premagati Unaia Simona, na drugi strani pa je Daniel Carvajal zatresel hrvaško mrežo in poskrbel za delirij Špancev na stadionu De Kuip.

Razočaranje kockastih, za katerimi so izjemna rezultatska leta, je bilo ogromno. Modrić, ki je pri 37 letih dvakrat v zadnjih štirih dneh odigral 120 minut - v polfinalu so Nizozemce premagali po podaljšku -, se je po pisanju hrvaški medijev v mešani coni zadržal le kratek čas.

"Da, škoda. Borili smo se do zadnje minute. Tekma je bila precej napeta na obeh straneh. Bila je težka, žal so se 11-metrovke razpletle po željah druge strani," je v hitri izjavi za hrvaško Nova TV dejal Modrić.

Modrić novinarjem ni želel razkriti odločitve o reprezentančni prihodnosti. Foto: Guliverimage

"Danes ne želim govoriti o tem"

Že pred dnevi je povedal, da bo odločitev tem, ali bo še igral za reprezentanco, s katero je na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih osvojil srebro in bron, zdaj pa želel vse skupaj nadgraditi z zmago v finalu lige narodov, sporočil po dogajanju v Rotterdamu. A na uradni odgovor, bo treba še počakati.

"Rekel sem, da sem se odločil, a o tem zdaj nočem govoriti," je dejal Modrić in kljub vztrajanju novinarjev, naj razkrije svoje načrte, zapustil mešano cono. Bolj zgovoren je bil selektor Dalić. Hrvate je v Rotterdamu po ocenah hrvaških medijev spremljalo več kot 30.000 navijačev. Foto: Reuters

"Žal nam ni uspelo, a moramo biti ponosni"

"Najprej želim čestitati Špancem za zmago, prav tako pa čestitam svojim igralcem za odlično igro in predstavo danes. Rad bi se zahvalil tudi našim navijačem za njihovo veliko podporo. Tokrat pri 11-metrovkah, ki so loterija, nismo bili uspešni. Škoda, a vsi moramo biti ponosni na to, kar je Hrvaška dosegla v ligi narodov, prišli smo do finala. Na koncu žal nismo zmagali, a tako je v nogometu, včasih zmagaš, včasih izgubiš," je v pogovoru z Novo TV razmišljal kreator hrvaške pravljice zadnjih let.

"Škoda, a vsi moramo biti ponosni na to, kar je Hrvaška dosegla v ligi narodov, prišli smo do finala." Foto: Guliverimage

"Luka se bo odločil sam"

Na vprašanje, kako zelo je poraz potrl Modrića in kaj lahko pove o njegovi prihodnosti, je 56-letni Dalić odgovoril: "Težko mu je, tako kot nam vsem. Težko nam je najprej zaradi nas samih, zaradi velikega boja, pa tudi zaradi vseh ljudi, ki so prišli v Rotterdam. Danes je bilo tukaj 35 tisoč naših navijačev, ki so srčno navijali. Žal mi je zanje. Luka se bo sam odločil, kako naprej. On, Kovačić, Brozović, Perišić so bili danes fantastični. Ti veterani, kot jih imenujemo, so odigrali odlično tekmo. Igrali so 120 minut, ne da bi se ustavili za sekundo. Lahko smo le ponosni, da imamo tako reprezentanco."