Svet se klanja neuničljivemu Hrvatu

Hrvati so se v sredo podpisali pod nov reprezentančni mejnik in se z zmago nad Nizozemsko, ob kateri je znova blestel kapetan Luka Modrić, uvrstili v finale lige narodov.

Hrvati so se v sredo podpisali pod nov reprezentančni mejnik in se z zmago nad Nizozemsko, ob kateri je znova blestel kapetan Luka Modrić, uvrstili v finale lige narodov. Foto: Reuters

Skoraj 40 tisoč gledalcev je v sredo zvečer na stadionu De Kuip v Rotterdamu videlo pravo poslastico med nogometnima velesilama Nizozemsko in Hrvaško.

Varovanci Zlatka Dalića so bili napredovanju povsem blizu že ob koncu rednega dela, a se je obračun preobratov - gostitelji so povedli v prvem polčasu, kockasti v drugem izenačili in povedli z 2:1, tulipani pa globoko v sodnikovem dodatku izenačili - zavlekel v podaljšek, v katerem je Luka Modrić podal za vodstvo s 3:2 in uspešno izvedel 11-metrovko za 4:2 ter napredovanje v veliki finale lige narodov.

Zahvala navijačem

Kapetan kockastih, ki jih je na tribunah spodbudo veliko navijačev, si je po veliki zmagi prislužil glasne ovacije več tisoč privržencev, Uefa pa ga je izbrala za najboljšega igralca dvoboja.

Kockaste je s tribun spodbujalo več tisoč privržencev. Foto: Guliverimage

"Že pred ogrevanjem smo prišli na igrišče in bili presenečeni, nismo mogli verjeti, koliko naših navijačev je že na tribunah. Vesel sem, da smo jih osrečili, saj so naša velika podpora. Tej ekipi kažejo redko videno predanost. Hvala jim za to," so pri Jutarnjem listu povzeli besede Modrića, ki se je na novinarski konferenci strinjal, da je bil del enega najbolj norih in napetih reprezentančnih obračunov.

Tekma, ki je ponudila najboljše, kar lahko ponudi nogomet

"V svoji karieri sem odigral veliko norih tekem, a ta je zagotovo ena bolj infarktnih. Nevtralni navijači so lahko uživali v nogometu, saj je dvoboj ponudil najboljše, kar lahko. Drame, preobrate, gole v zadnjih sekundah. Tistega gola za 2:2 ne bi smeli prejeti, a se je pač zgodil. K sreči smo se dobro odzvali. Rekli smo si: 'Gremo po zmago, ker smo boljši.' Hitro smo strnili vrste in se vrnili na pravo pot," je razlagal 37-letnik, ki se je znova srečal z vprašanjem, ali bo nadaljeval reprezentančno kariero, v kateri je zbral rekordnih 165 nastopov za Hrvaško.

Modrić pri 37 letih še naprej navdušuje. Foto: Guliverimage

O nadaljevanju reprezentančne kariere bo govoril po turnirju

"Ne bi govoril o tem. Povedal sem že, da bom odločitev sporočil po turnirju. Zdaj me zanima le liga narodov. Opravili smo polovico dela, saj smo prišli po zlato," je odvrnil na vprašanje, ali je že kaj bližje odločitvi in ali ga bomo gledali na evropskem prvenstvu 2024.

Dodal je, da se recept za to, da pri skoraj 38 letih igra s takšno energijo, skriva v ljubezni do nogometa: "Rad imam nogomet in uživam v tem, kar počnem. Ta ljubezen je moj glavni motiv in vodilo."

Bo nadaljeval reprezentančno kariero? Kot pravi, bo o reprezentančni prihodnosti spregovoril po turnirju. Foto: Guliverimage

Uefa kratko in jedrnato o Modriću: Maestro Izjemna predstava bodočega kapetana madridskega Reala odmeva po svetu. Evropska nogometna zveza (Uefa) se mu je na socialnih omrežjih poklonila s prav posebno pohvalo. Ob njegovi fotografiji je zapisala ''Maestro''. Maestro. #NationsLeague pic.twitter.com/wvbKcYt9Ik — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 14, 2023 Španski športni dnevnik Marca je zapisal: ''Neuničljivi Modrić'', velike medijske pozornosti pa je deležna tudi posebna želja novinarja nizozemske državne televizije NOS, ki je hrvaškega kapetana v šali vprašal, ali lahko preveri njegove dokumente. ''To pa zato, ker je neverjetno, da tako dobro igrate in veliko tečete pri domnevno 37 letih vse do 119. minute,'' je v šali pojasnil Nizozemec, Modrić pa mu je v smehu odgovoril: ''Ni problema. Če želite, vam bom pokazal dokumente po intervjuju. Moj potni list pač sporoča, da sem star toliko, kot ste rekli. A mi navijači dajejo toliko ljubezni in spoštovanja, da je to neverjetno, zato mi je v užitek igranje nogometa.'' Can I check your passport after the game, because it's unbelievable, 37 years old and running for around 120 minutes.



Modrić: "I can give you after [the interview] if you want." pic.twitter.com/lma2Xo3zIS — Madrid Xtra (@MadridXtra) June 14, 2023

Po srebru in bronu v nedeljo po zlato

Hrvati bodo finalnega tekmeca dobili danes zvečer, ko se bosta na stadionu De Grolsch Veste v Enschedeju pomerili Španija in Italija. Finale in tekma za tretje mesto bosta v nedeljo.

Hrvati ali pa kar evropski Brazilci, kot so jih označili hrvaški komentatorji, so odločeni, da po srebru in bronu na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih zdaj vzamejo zlato. V nedeljo bi tako lahko postavili nov mejnik, a hkrati bi to lahko bil žalosten dan, če bo njihova 10-ica res naznanila slovo od reprezentančnega dresa.