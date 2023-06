Evropski nogomet se finančno pobira

Pet velikih evropskih lig angleška, nemška, italijanska, španska in francoska so zabeležile 10-odstotno rast in presegle raven pred pandemijo.

Foto: Guliverimage

Pri Deloittu v letnem poročilu poudarjajo, da so rast prihodkov spodbujali prodaja vstopnic in komercialni prihodki po odpravi omejitev, povezanih s covidom-19.

Pet velikih evropskih lig angleška, nemška, italijanska, španska in francoska so v tem obdobju zabeležile 10-odstotno rast in dosegle 17,2 milijarde evrov prihodkov ter tako presegle raven pred pandemijo, ko so prihodki v sezoni 2018/19 znašali 17 milijard evrov.

V veliki peterici (big 5) so se stroški plač povečali za 15 odstotkov v primerjavi z obdobjem 2018/19 in v sezoni 2021/22 dosegli 12,3 milijarde evrov, ugotavlja študija.

Posledično to zvišanje plač vpliva na poslovne račune, ki so z dobička v višini 1,8 milijarde evrov v letih od 2018 do 2019 prešli na izgubo v višini 324 milijonov evrov v letih od 2021 do 2022.

Ni presenetljivo, da angleška premier league ostaja tista, ki ustvari največ prihodkov. Foto: Reuters

Premier league ustvarja največ prihodkov, a stroški plač presegajo prihodke

Ni presenetljivo, da angleška premier league ostaja tista, ki ustvari največ prihodkov: 6,4 milijarde evrov v letih 2021-2022 (+12 odstotkov v enem letu), sledi ji španska la liga (3,3 milijarde evrov, +5 odstotkov).

Toda stroški plač angleških klubov že peto leto po vrsti presegajo prihodke. "Te številke kažejo, da je evropski nogomet izstopil z odpornostjo iz najtežjega obdobja v svoji zgodovini," je dejal Tim Bridge, vodja športnega poslovanja pri Deloittu.

"Ker pa se je dobiček iz poslovanja od leta 2018 do 2019 zmanjšal za 1,8 milijarde evrov, je jasno, da je treba še potrditi to svetovno okrevanje," je dodal.