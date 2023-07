Jan Oblak razveselil navijače

Eden najboljših vratarjev na svetu Jan Oblak zaradi poškodbe vratu ni branil že vse od 23. aprila. V zadnjih mesecih je moral zaradi hudih bolečin v vratu na stranski tir, izpustiti je moral celo dve srečanji slovenske nogometne reprezentance v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2024 in se osredotočiti na vrnitvi med vratnici. Zaradi bolečin v vratu se je znašel pred nehvaležno prelomnico, odločitvijo za operacijski poseg, ki bi zahteval daljše okrevanje, ali pa vztrajanjem pri konvencionalnem zdravljenju prek terapij, za kar se je naposled tudi odločil, kot vse kaže, pa so terapije dokončno obrodile sadove, saj slovenski vratar spet trenira z ekipo.

