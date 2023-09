Sanjsko, takšne rapsodije Šeška in Šporarja pa še ne

Slovenska nogometna reprezentanca je z dragoceno zmago nad Severno Irsko (4:2) storila pomemben korak k uresničitvi dolgoletne želje, nastopa na Euru 2024. V četi Matjaža Keka sta izstopala dvakratni strelec Andraž Šporar in Benjamin Šeško, ki je predstavo, polno atraktivnih potez, kronal z zadetkom in dvema podajama. Sodeč po tem, kako razigrani so Slovenci v napadu, se branilcem San Marina v nedeljo ne piše nič dobrega.

Foto: www.alesfevzer.com Kakšno srečanje v Stožicah! Da bo ta tekma nekaj posebnega, so pokazale že uvodne minute. Matjaž Kek je v njih vstopil s skoraj enako postavo kot na zadnji tekmi z Dansko (1:1), le da je Matevža Vidovška med vratnicama zamenjal kapetan Jan Oblak. Petar Stojanović je pred srečanjem opozarjal, da o zmagovalcu ne bo odločalo le tehnično znanje, v katerem tradicionalno bolj izstopajo Slovenci, ampak tudi borbenost, vrlina zlate Katančeve generacije in tudi Kekovih južnoafriških junakov, ter izjemna fizična pripravljenost. Imel je prav.

Severni Irci so v Stožicah računali na glasno podporo. Njihovi navijači so odlično organizirani in sinhronizirani. Na gostovanja se že vrsto desetletij odpravljajo v velikem številu, To je nekaj, kar so v preteklosti počeli tudi slovenski nogometni fanatiki, a se je s tem pred leti tudi prenehalo. Po zadnjih rezultatih bi lahko sledili premiki na bolje tudi v tem pogledu. Podobno kot proti Danski je dinamiko in ritem navijanja na severni tribuni dvigovalo nekaj sto glasnih pripadnikov Združenih navijačev Slovenije (ZNS). Občinstvo je zgledno sodelovalo, znova je bilo bučno. Tribune niso bile polno do konca, še zdaleč ne, napovedovalo se je še kakšnih tisoč več ljudi, a je bilo vseeno znova spektakularno. Uradno je dvoboj spremljalo 12.587 gledalcev.

Neverjeten začetek srečanja

Pred Zdravljico je v Stožicah odmevala himna Združenega kraljestva Velike Britanje. God Save The King. V prejšnjih letih je v Sloveniji odmevalo drugačno besedilo, a je kraljico nasledil kralj. Kar se tiče slovenskega nogometnega kralja, eden s ''kraljevskim'' priimkom sedi na klopi. To je Boštjan Cesar. Rekorder po številu nastopov in pomočnik selektorja Matjaža Keka. Kar pa se tiče pravega slovenskega nogometnega kralja zdajšnje in bodoče generacije, pa je imel znova ogromno za pokazati Benjamin Šeško. Mladi as in vzornik najmlajšim, na katerega je lahko Slovenija še kako ponosna.

Andraž Šporar Foto: www.alesfevzer.com

Tudi z njegovo pomočjo je Slovenija začela sanjsko. Na zadnjih štirih medsebojnih tekmah ni dosegla niti enega zadetka proti Severni Irski, tokrat pa je matirala obrambo Otočanov že po slabih treh minutah! Šeško je domiselno zaposlil Šporarja, ki je ušel branilcem. Bil je prehiter, skupaj s Šeškom sta se podala proti vratom, nato pa je napadalec Panathinaikosa imenitno zaključil in popeljal Slovenijo v vodstvo. Stožice so bile na nogah, Ljubljančan je proslavljal deveti gol za izbrano vrsto.

Teorija o zmagi z 1:0 se je hitro sesula v prah

Foto: www.alesfevzer.com Severni Irci so se že četrtič zapored v tem kvalifikacijskem ciklusu znašli v zaostanku z 0:1. Slovenske navijače je zabavala misel, da so nato z omenjenim rezultatom tudi vselej izgubili. Kekova četa se nad takšnim razpletom ne bi prav nič pritoževala. A tovrstna teorija se je hitro sesula v prah.

Sledij je delirij otoških navijačev v zelenem. In to že v sedmi minuti. Nepozornost slovenske obrambe se je zgodila ob nepravem času. Najprej je Conor McMenamin, ki je v prvem polčasu povzročala ogromne težave Eriku Janži, prodrl z desne, nato pripravil Matthewu Kennedyju izjemno priložnost, a se je po njegovem strelu z bližine izkazal Jan Oblak. Slovenski kapetan je žogo odbil do Isaaca Prica, komaj 19-letni up Standarda iz Liega, pa jo je nato pospravil v nebranjeni del mreže. Severni Irci so noreli od sreče, končno so prekinili strelski post v teh kvalifikacijah.

Po izenačenju so gostje krenili še odločneje po drugi zadetek. Kennedy je zapretil prek prostega strela, v slovenskem kazenskem prostoru je bilo še nekajkrat nevarno. Otočani so bili bolj pri žogi, večkrat streljali proti vratom, a se jim želja po popolnem preobratu le ni uresničila.

Stojanovića poljubila sreča

Petar Stojanović Foto: www.alesfevzer.com

Od 17. minute naprej so znova zaostajali. Jaka Bijol je iz osrčja slovenske obrambe poslal natančno dolgo podajo na desno stran, kjer je žogo sprejel Petar Stojanović, nato zaobšel Ciarona Browna, ki se je ob tem poškodoval in obležal v bolečinah. Novopečeni nogometaš Sampdorie je skušal podati pred gol, a je žoga zadela kapetana Jonnyja Evansa, prevarala vratarja Baileyja Peacock-Farrella in zatresla mrežo. Slovenija je v nori tekmi, v kateri so imeli gledalci kaj za videti, spet vodila. Tokrat z 2:1. Brown se je tako poškodoval, da je moral iz igre, Slovenija je spet zadihala s polnimi pljuči.

Severni Irci so se trudili z igro po tleh, Slovenci pa so vrnili z borbeno igro. Pogosto so bili na robu ostrih prekrškov. Selektor Michael O'Neill je v 30. minuti protestiral pri četrtem sodniku in mu dal vedeti, da bi si Slovenci zaslužili že tri rumene kartone. Pri Ircih je Conor McMenamin še vedno kraljeval na desni strani in večkrat spravljal v težave Janžo. Takrat se je ob igrišču že ogreval Jure Balkovec, poleg njega je bil tudi Sandi Lovrić.

Šeško se je prvič veselil le nekaj sekund, nato pa ...

Severni Irci so lovili novo izenačenje, a so jih Slovenci znova izigrali. Timi Max Elšnik, ki odlično pozna dotrajano travnato površino v Stožicah, je v 36. minuti po ''Doffovsko'' ukradel žogo na sredini igrišča, podal do Jana Mlakarja, ta je zaposlil Stojanovića, ki se ni obotavljal, ampak z desne strani podal pred vrata, kjer je Šeško zabil žogo v gol. Žal pa je bil za korak prehiter. Bil je v nedovoljenem položaju, tako da se 20-letni dragulj slovenskega nogometa in Leipziga ob dvignjeni zastavici stranskega sodnika ni dolgo veselil.

Foto: www.alesfevzer.com

No, ni manjkalo dosti, pa je le zadel. Tisti zadetek pa je še kako veljal. Šest minut pozneje, tokrat po podaji Adama Gnezde Čerina, se je Šeško mojstrsko obrnil ob spremstvu branilcev, se otresel Severnih Ircev, nato pa z natančnim diagonalnim strelom po tleh premagal še vratarja. Mladi napadalec je dosegel že sedmi zadetek za reprezentanco. Slovenija si je zagotovila imenitno vodstvo, po katerem se ji je smejal skok na tretje mesto v skupini. V Stožicah je bilo veselo, navijači Severne Irske so kar utihnili.

Nore minute. Prečka Šporarja, gol Evansa in ...

Benjamin Šeško Foto: www.alesfevzer.com Slovenska reprezentanca v nadaljevanju ni zgolj branila prednost. Še naprej je iskala pot, kako znova zatresti mrežo. V 51. minuti je sledila nova navdihnjena poteza Benjamina Šeška, s katero je dokazal izjemen talent. Na levi strani je atraktivno ukanil tekmeca, podal Janu Mlakarju, ta pa je pred vrati našel Andraža Šporarja, ki je močno udaril proti vratom. Gledalci so že videli nov zadetek, a nekdanji ljubljenec navijačev Olimpije ni imel sreče. Zadel je prečko, tako da je ostalo pri 3:1.

Spektakularna tekma je kmalu postregla z novim ''zapletom''. Gostje so v 54. minuti prek kapetana Jonnyja Evansa znižali na 3:2. Žan Karničnik je pred slovenskimi vrati z glavo izbil žogo ravno do 35-letnega branilec Manchester Uniteda, ki je v slogu napadalcev poiskal najbolj ugoden položaj za strel, ga našel, nato pa streljal. Na njegovo srečo je žoga na poti do vrat zadela Jako Bijola, spremenila smer in zatresla mrežo. Oblak je bil premagan, a je Slovenija še vodila. Navijači Severne Irske so noreli od sreče, verjeli so v preobrat. Tekma v Ljubljani jim je ogromno pomenila, ob novem neuspehu bi si močno otežili pot na Euro 2024.

Šporar razblinil dvome o zmagovalcu

Upanje Severnih Ircev o podvigu v Ljubljani pa ni trajalo dolgo. Sledil je delirij v Stožicah, tokrat so bili na nogah domači navijači. Benjamin Šeško je mojstrsko z globinsko podajo našel Andraža Šporarja, ki je bil znova prehiter za severnoirsko obrambo, zaobšel vratarja in nato z levo nogo rutinsko pospravil žogo v mrežo. Kekova četa, celotno strokovno vodstvo Slovenije je pozdravilo imenitno akcijo dvojca Šporar-Šeško z navdušenjem in si seglo v objem, je v 56. minuti povedla s 4:2!

Foto: www.alesfevzer.com

Sledile so ''mirne'' minute, slovenska obramba je brez večjih težav ustavljala napade Otočanov, selektor Kek, ki bo v soboto praznoval 62. rojstni dan, pa je prvo menjavo opravil šele v 74. minuti. Namesto Jana Mlakarja je vstopil najbolj izkušeni reprezentant Jasmin Kurtić. Evforija navijačev je rasla, slovenski navijači na severu so izobesili transparent ''Gremo na Euro 2024'', večkrat se je zaslišala ponarodela ''Kdor ne skače ni Sloven'c'', nekaj poizkusov Otočanov, ki so še verjeli v boljši rezultat, pa je zaustavil pozorni in samozavestni Oblak. Severni Irci so naleteli na preveliko oviro, navijači so skandirali kapetanu, Benjaminu Šešku pa, ko je v 84. minuti zapustil igrišče in ga je zamenjal Žan Vipotnik, namenili ogromen aplavz.

Foto: www.alesfevzer.com Gostje niso našli poti do novega zadetka tudi po petminutnem sodnikovem podaljšku, tik pred koncem pa je zadišalo celo po "petardi" Slovenije in hat-tricku Šporarja. Slovenski napadalec je že preigral vratarja Severne Irske, a je nato obramba gostov s skrajnimi močmi le preprečila nov zadetek. Ostalo je pri zmagi Slovenije s 4:2 in skoku na tretje mesto kvalifikacijske skupine H. V nedeljo, ko čaka Kekove izbrance na papirju najmanj zahtevno gostovanje, odpravljajo se k zadnjeuvrščenemu San Marinu, bi bil lahko pogled na razpredelnico še lepši!