Sedem prav posebnih slovenskih "žrtev"

Od San Marina do Kanade

To je nenavadna druščina sedmih nogometnih reprezentanc. Dve prihajata iz Evrope, a iz tako majhne državice, da ju je težko najti na zemljevidu. Dve sta doma na Arabskem polotoku, preostale tri pa v Afriki, Severni Ameriki in Oceaniji, čeprav že nekaj časa uradno spada pod azijsko nogometno družino. In kaj jim je skupno? Marsikaj. Zlasti dvojna ''ničla'' proti Sloveniji!

Dvojna "ničla"? Mišljeni so zgolj porazi na medsebojnih tekmah s Slovenijo brez doseženih zadetkov. Slovenska nogometna reprezentanca ima v dobrih treh desetletjih, odkar igra mednarodne tekme, tako popolno razmerje s sedmimi reprezentancami na svetu. To so po abecednem vrstnem redu Avstralija, Gana, Gibraltar, Kanada, Oman, San Marino in Savdska Arabija.

Slovenski nogometaši so se spomladi "usmilili" San Marina in ga premagali v Stožicah zgolj z 2:0. S tako nizko razliko ga niso pred tem odpravili še nikoli. Foto: Grega Valančič/Sportida

V tej sedmerici izstopa ravno San Marino. Današnji tekmec Kekove čete, kot nalašč ustvarjen za krepitev samozavesti Slovencev pred odločilnimi jesenskimi spopadi za preboj na Euro 2024. Slovenija se je z njim pomerila že šestkrat, kar petkrat v kvalifikacijah za velika tekmovanja, in ga vselej nadigrala. Šest tekem, šest zmag ob razliki v zadetkih 22:0.

San Marino je uradno celo najslabša reprezentanca na svetu, to potrjuje zadnje mesto na jakostni lestvici Fife. Zelo redko dosega zadetke, kaj šele osvaja točke. Tudi danes ne gre pričakovati, da bi lahko amaterji iz žepne državice sredi Apeninskega polotoka zatresli mrežo Jana Oblaka, na drugi strani pa bo imela njihova obramba ob Andražu Šporarju in Benjaminu Šešku kar nekaj težav.

Nenavadna sedmerica, ki ima proti Sloveniji dvojno "ničlo":

Tekmec Slovenije San Marino 6 6 0 0 22:0 Oman 2 2 0 0 11:0 Gibraltar 1 1 0 0 6:0 Avstralija 1 1 0 0 2:0 Gana 1 1 0 0 2:0 Savdska Arabija 1 1 0 0 2:0 Kanada 1 1 0 0 1:0

V tabeli: število medsebojnih tekem, zmage Slovenije, remiji, porazi, razlika v zadetkih

Katančeva četa se je podpisala pod rekordno sedmico

Srečko Katanec je v prejšnjem stoletju Slovenijo popeljal do dveh visokih zmag nad Omanom. Foto: Reuters San Marino je tako član nenavadne sedmerice, s katerim je Slovenija odigrala daleč največ tekem. Naslednji na tej lestvici je Oman. Slovenija je še v prejšnjem stoletju pod vodstvom Srečka Katanca, ta trenutno pripravlja Uzbekistan na azijsko prvenstvo (januar 2024) in je v noči na nedeljo v prijateljski tekmi izgubil proti ZDA z 0:3, dvakrat visoko odpravila Oman. Enkrat s 4:0, drugič pa kar s 7:0, kar velja še do danes za najvišjo slovensko zmago vseh časov.

Obakrat se je to zgodilo na prijateljskih tekmah v Omanu. To je tudi edina država poleg San Marina, ki ima proti Sloveniji dvojno ''ničlo'' na vsaj dveh odigranih tekmah.

Preostale tekmece, ki sestavljajo prav posebno sedmerico, je Slovenija premagala le enkrat. In to po ponavljajočem se vzorcu, vedno na prijateljski tekmi na domačih tleh. Savdsko Arabijo in Gano, ki je pozneje prerasla v eno vodilnih afriških nogometnih sil, je tako premagala še za Bežigradom, Avstralijo ob svečanem odprtju novega stadiona Stožice leta 2010, tik po vrnitvi s svetovnega prvenstva v Južni Afriki, Kanado je premagala v Celju, Gibraltar pa pred dvema letoma v Kopru, ko je Matjaž Kek dosegel sploh najvišjo zmago, odkar vodi izbrano vrsto.

Slovenski nogometaši so tako leta 2010 v Stožicah proslavljali zmago nad Avstralijo. To je bila prva tekma na novem ljubljanskem stadionu. Foto: Vid Ponikvar

Pred tem ni še nikoli zmagal s 6:0. Danes, ko bo imel opravka s skromnimi Sanmarinci, bi lahko, če bi Šeško, Šporar in druščina prikazali podobno dopadljivo in kombinatorno igro v napadu, lovili najvišjo zmago v San Marinu. Za zdaj jo je Slovenija v gosteh ugnala z 2:0 (2015) in 3:0 (2009). Kako bo danes? Odgovor bo znan v poznih večernih urah.