Sloveniji se kaj takšnega še ni zgodilo, Kek prejel čudovito darilo

Slovenska nogometna reprezentanca je v četrtek v kvalifikacijski tekmi za Euro 2024 v Stožicah premagala Severno Irsko s 4:2. Že v prvem polčasu je dosegla tri zadetke, kar se ji je v zgodovini na domačih kvalifikacijskih tekmah, čeprav jih je v preteklosti odigrala več kot 80, zgodilo šele prvič! Več jih je le enkrat, daljnega leta 2003. Slovenski selektor Matjaž Kek po dragocenih treh točkah ni skrival veselja in zadovoljstva, njegov stanovski kolega Michael O'Neill pa se je že skoraj vdal v usodo, saj so si Severni Irci dodobra pokvarili možnosti za nastop na Euru 2024.

Ko se slovenska reprezentanca na domačih zelenicah poteguje za kvalifikacijske točke, v prvih polčasih ponavadi ne dosega pretirano veliko zadetkov. Razigrana strelska predstava proti Severni Irski v režiji Benjamina Šeška, Andraža Šporarja in Petra Stojanovića, ki mu je na pomoč priskočil kapetan Severne Irske Jonny Evans in žogo preusmeril v lastno mrežo, je zato po uvodnih 45 minutah še toliko bolj odmevala.

S predstavo Slovenije sta bila lahko v Stožicah zelo zadovoljna tudi predsednika Uefe (Aleksander Čeferin) in NZS (Radenko Mijatović). Foto: www.alesfevzer.com

Navijači niso vajeni, da bi slovenski nogometaši že v prvem polčasu dosegli tako veliko zadetkov. Ko je govora o domačih kvalifikacijskih tekmah, na katerih se potegujejo za velika tekmovanja (tako evropsko kot svetovno prvenstvo, upoštevali smo tudi ligo narodov), niso do četrtka še nikoli v prvem polčasu dosegli ravno tri zadetke.

Večkrat v polno v prvem polčasu le pred 20 leti

Ko je Slovenija pred 20 leti premagala Ciper v Ljubljani s 4:1, je dva zadetka prispeval Ermin Šiljak. Foto: Guliverimage/Getty Images Pred 20 leti, bilo je 2. aprila 2003, ko je Slovenija igrala domače tekme še na dotrajanem Plečnikovem stadionu za Bežigradom, so takratni izbranci Bojana Prašnikarja šli še korak dlje in že po prvem polčasu vodili proti Cipru s 4:1! To je tudi slovenski rekord, kar se tiče strelske učinkovitosti na domačih kvalifikacijskih tekmah. Nato pa že pride na vrsto nepozaben prvi polčas proti Severni Irski, v katerem je Kekova četa spravila na noge več kot 12 tisoč gledalcev v Stožicah.

Na vseh preostalih domačih dvobojih v kvalifikacijah za velika tekmovanja, Slovenija jih je v zgodovini odigrala že več kot 80, ni bila nikoli tako učinkovita v prvih 45 minutah. Vselej je dosegla največ dva zadetka ali pa manj, zato je razigrana predstava proti Severnim Ircem, ki so si resda priigrali več strelov na gol, a na koncu izgubili z 2:4, izstopala še toliko bolj.

Prinaša spoznanje o tem, česa vse je zmožen slovenski napad, če v njem tako dobro sodelujeta Benjamin Šeško in Andraž Šporar. Skupno sta na dvoboju prispevala tri zadetke in dve podaji, 20-letni napadalec RB Leipziga je zablestel še s številnimi atraktivnimi vložki in preigravanji, izkušeni nogometaš Panathinaikosa pa se je spogledoval celo s hat-trickom, saj je zadel prečko, glede na vse zapravljene priložnosti, zelo lepa se mu je ponudila v izdihljajih srečanja, pa bi lahko atraktivno tekmo v Stožicah zaznamoval celo s pokrom zadetkov v mreži otočanov!

Ko se na tekmi vpišeta med strelce tako Benjamin Šeško kot tudi Andraž Šporar, Slovenija vedno zmaga! Foto: www.alesfevzer.com

Slovenija nasploh, če se upošteva tako domače kot tudi tuje kvalifikacijske tekme, ni dosegla tako veliko zadetkov že dve leti. Nazadnje je s 4:0 8. oktobra 2021 v gosteh premagala Malto. To je bila tudi prva tekma, na kateri sta se med strelce vpisala tako Benjamin Šeško kot tudi Andraž Šporar. Šeško je dosegel krstni zadetek in poskrbel za nov slovenski "mladostni" rekord, saj mu je uspelo še kot 18-letnemu mladeniču. Pozneje sta se oba vpisala med strelce še na treh tekmah. Proti Norveški (2:1), Romuniji (2:1) in še Severni Irski (4:1). Ko se oba vpišeta med strelce, Slovenija torej zgolj zmaguje!

Kek: Tekma je bila spektakularna za gledalce, za nas, trenerje ...

Matjaž Kek je vesel, da so njegovi igralci sprejeli idejo o večjem tveganju, ki je proti Severni Irski prinesla želen rezultat. Foto: www.alesfevzer.com "Vesel in zadovoljen sem, da smo dobili to tekmo. Mislim, da je bilo popolnoma zasluženo. Vse čestitke igralcem," je povedal Kek po domači zmagi nad Severno Irsko, na kateri so njegovi varovanci zatresli mrežo tekmeca kar štirikrat (Slovenija pred tem na zadnjih štirih medsebojnih tekmah s Severno Irsko ni dosegla niti enega zadetka), nato pa se, čeprav nerad izpostavlja posameznike, razgovoril še o Šešku in Šporarju.

"Pred tekmo je bila ideja, da obremenita njihovo zadnjo linijo, tudi s tveganjem napak v sredini. Razigranost spredaj je zasenčilo kakšno zamujanje zadaj, a to je bilo popolnoma zavestno. Zelo sem zadovoljen, seveda pa se nogomet igra v obe smeri. Nekajkrat nam je manjkal kak igralec v zvezni vrsti, nekatere reakcije v zadnjem delu bi morale biti boljše. A imamo super kakovost v napadu, ta potencial je treba izkoristiti. Mora biti pa ta potencial podprt s taktično disciplino, pravočasnostjo, s kakovostnejšo igro v obrambi," je Mariborčan opomnil, kako bi morala Slovenija, če želi v prihodnosti dosegati še vidnejše uspehe, izboljšati igro v obrambi in prejemati manj zadetkov.

"Tekma je bila spektakularna za gledalce, za nas trenerje pa malo manj. Dali smo gol, pa ga takoj dobili. V drugem polčasu bi lahko povedli s 4:1, pa gremo potem na 3:2. Sem pa vesel, da so igralci sprejeli neko idejo. Da poskušamo z več tveganja, kot bi kdo pričakoval. Uspelo nam je, štiri gole smo dali tekmecu, zato sta v slačilnici veselje in zadovoljstvo," je bil ponosen na predstavo svojih varovancev in jim čestital za izvedbo, a vseeno dodal, da kot trener ni najbolj zadovoljen, saj bi lahko nekateri igralci pokazali še več, hkrati pa bi bila lahko še bolj trdna obramba.

V gosteh daje Slovenija v prvih polčasih na kvalifikacijskih tekmah več zadetkov. Pred tremi leti je tako denimo v Moldaviji po prvem delu vodila s 3:0, na gostovanju pri Latviji leta 2019 pa celo s 4:0. Kar pa se tiče domačih tekem, v prvih polčasih ponavadi ne dosega tako veliko zadetkov. Foto: Aleš Fevžer

Ta pa je proti Severni Irski nekajkrat "zaplavala" v prazno tudi zaradi tega, ker so si gostitelji v napadu privoščili več tveganja. Zaradi kakovosti, ki jo ima Slovenija v Šešku in Šporarju. "To je kakovost, ki jo imamo. Ta kakovost pa mora biti podprta z asistenco, duelom zdaj. Potrjuje se, da lahko Slovenija igra spektakularno, da lahko padajo goli, povsem trenersko pa nisem najbolj zadovoljen. Rad imam red in odločnost. Ta kakovost, ki jo imamo v napadu, zahteva prilagoditev," je dodal zadnji selektor, ki je vodil Slovenijo na velikem tekmovanju (SP 2010). Če bo slovenski napad nadaljeval s tako razigranimi predstavami, bi lahko prihodnje leto dopolnil zbirko največjih dosežkov še z nastopom na Euru 2024. Selektor Kek bo v soboto dopolnil 62 let, njegovi varovanci pa so mu z navdihujočo in učinkovito predstavo, s katero so ogreli srca slovenskih ljubiteljev nogometa, pripravili čudovito rojstnodnevno darilo.

Selektor Severne Irske izpostavil glavno težavo

Michael O'Neill smatra, da se Severna Irska ne more več vmešati v boj za nastop na Euru 2024. Foto: Aleš Fevžer Od tovrstnega uspeha se je s četrtim zaporednim porazom v kvalifikacijah močno oddaljila Severna Irska. Čeprav ni igrala slabo, se je iz Ljubljane v Kazahstan, kjer jo v nedeljo čaka novo gostovanje, odpravila slabe volje. "Dobro smo igrali, obramba je bila solidna, a smo delali napake pri pokrivanju Andraža Šporarja in Benjamina Šeška. To je odločilo tekmo, a smo veliko stvari naredili dobro. Imeli smo veliko priložnosti, najbolj pa sem razočaran, da smo na hitro dobili dva gola, potem ko smo sami zadeli. V zadnjih 15 minutah pa se nismo mogli več vrniti. Razočarani smo zaradi poraza, a zadovoljni zaradi pristopa naših igralcev," mešanih občutkov ni skrival selektor Michael O'Neill, ki je prepričan, da je Severna Irska že izgubila možnosti za nastop na Euru 2024. "Tudi če bi do konca dobili vseh pet tekem, to ne bi bilo dovolj," je napovedal, kako se bo posvetil gradnji ekipe, v kateri prevladuje kar nekaj mladih igralcev, večji uspeh pa bo iskal v naslednjem kvalifikacijskem ciklusu.

Slovenija na drugi strani odhaja na nedeljsko gostovanje v San Marinu zelo motivirana. Z novo zmago, katero glede na skromne domete gostiteljev pričakuje celotna nogometna javnost, bi si še izboljšala izhodišče pred zaključnimi štirimi tekmami ciklusa.