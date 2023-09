Šeško obnorel Evropo in v Ljubljano pripeljal največje

Ko je bil lani dosežen dogovor med avstrijskimi in nemškimi rdečimi biki ter je postalo jasno, da se bo Benjamin Šeško po koncu sezone 2022/23 preselil k Leipzigu, je iz igre za naklonjenost mladega slovenskega bisera izpadel prenekateri evropski klubski velikan. Ni jih bilo malo, ki so se zanimali za mladega Slovenca, a je Šeško izbral Leipzig. Odločitve ni obžaloval.

Še več, po novem slovenskem rekordu, najdražjem prestopu vseh časov, Leipzig je Salzburgu zanj odštel 24 milijonov evrov, je že na prvi tekmi osvojil lovoriko. Klubu je pomagal do nemškega superpokalnega naslova, nato pa se zelo hitro vpisal prvič med strelce še v bundesligi.

Benjamin Šeško predstavlja največjo slovensko orožje v napadu. Z njim ima velike načrte tudi RB Leipzig. Foto: www.alesfevzer.com

V nedeljo je na gostovanju v Berlinu mrežo Uniona atraktivno zatresel kar dvakrat, nato pa v četrtek blestel še na reprezentančni tekmi s Severno Irsko. Dosegel je zadetek, dvakrat imenitno podal Andražu Šporarju, več kot 12 tisoč ljubiteljev nogometa v Stožicah pa navduševal še s kopico atraktivnih vložkov, preigravanj in podaj.

Evropska klubska smetana v Stožicah

Zlatko Zahović je s 35 zadetki slovenski strelski rekorder. Benjamin Šeško jih je dosegel petkrat manj, a je star komaj 20 let. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko O tem, kaj vse zmore ''čudežni'' slovenski deček, ki je pri 20 letih za člansko reprezentanco dosegel že sedem zadetkov, s tem pa napovedal, da bi lahko v prihodnje, če bo zadržal ali pa še izboljšal omenjeni ritem, prehitel Zlatka Zahovića (35 zadetkov) na večni lestvici najboljših strelcev vseh časov, so se v četrtek na lastne oči prepričali tudi predstavniki petih evropskih klubskih velikanov.

Italijanski športni novinar Fabrizio Romano, guru za zveneče prestope in vroče dogajanje na nogometni tržnici, je poročal o tem, kako so se v Stožicah prav zaradi Šeška mudili predstavniki petih največjih evropskih klubov.

Benjamin Šeško has been fantastic for Slovenia with two assists and one goal vs Northern Ireland yesterday — told it happened in front of scouts from 5 top European clubs ⭐️🇸🇮



Šeško has also scored his first two goals as RB Leipzig player last week. 🔛✨ pic.twitter.com/gLGvwf767Y — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 8, 2023

Njegov zapis je na socialnem omrežju X ima že skoraj štiri milijone ogledov, kar le še dodatno priča o tem, kako veliko zanimanje vlada za slovenskega nogometaša, katerega so Avstrijci v preteklosti že oklicali za naslednika Erlinga Haalanda, v preteklosti pa so se zanj že zanimali pri Manchester Unitedu, Chelseaju in Milanu.

V nedeljo na delu v San Marinu

Selektor Matjaž Kek se zaveda kakovosti in vrlin Benjamina Šeška, ki bi lahko v nedeljo obrambni vrsti San Marina povzročal ogromno preglavic. Foto: Aleš Fevžer Slovenska reprezentanca je danes opravila trening na Brdu pri Kranju, na prav poseben in zabaven način čestitala slavljencema Matjažu Keku (62. rojstni dan) in Juretu Balkovcu (29.), v nedeljo pa bo v bližnjem San Marinu iskala pot do druge zaporedne zmage v kvalifikacijah in novem skoku na razpredelnici skupine H. Sodeč po imenitni predstavi v četrtek čaka obrambno vrsto San Marina, najslabše reprezentance na svetu, še ogromno dela in preglavic, saj sta udarna slovenska napadalca, Šeško in Andraž Šporar, v imenitni formi.

Nova predstava Šeška pa skoraj zagotovo ne bo ušla tudi predstavnikom evropskih velikanov, ki že kujejo načrte, kako ga v prihodnosti, če bo slovenski napadalec nadaljeval s takšnimi nastopi, zvabiti v svoje vrste. Če bo takrat Leipzig, ki ima s Slovencem sklenjeno pogodbo do poletja 2028, začutil priložnost za prodajo, bo Slovenija zagotovo, o tem ne gre dvomiti, dočakala nov rekordni prestop.