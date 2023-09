Makedonci so jo znova zagodli Italijanom, konec sanjskega niza Anglije in Švice

V soboto so bile v kvalifikacijah za Euro 2024 na delu reprezentance v skupinah C, F in I. Belgija je v gosteh premagala Azerbajdžan, Anglija je na Poljskem remizirala z Ukrajino in prvič v tem ciklusu ostala brez zmage, podobno velja za Švico, ki je v izdihljajih srečanja ostala brez zmage na Kosovu. Švedska je napolnila mrežo Estoniji, evropski prvaki Italijani pa so doživeli novo razočaranje proti Makedoncem. V Skopju so pri tekmecu, zaradi katerega so ostali brez nastopa na SP 2022, zapravili vodstvo in osvojili le točko. Luciano Spalletti je tako na vročem selektorskem stolčku azzurrov debitiral brez želenega uspeha.

Slovenska nogometna reprezentanca se pripravlja na nedeljsko gostovanje v San Marinu, kjer bo imela opravka z najmanj kakovostnim tekmecem v kvalifikacijski skupini H in bi bilo vse drugo kot prepričljiva zmaga veliko presenečenje, v skupinah C, F in I pa so v soboto odigrali tekme 5. kroga.

Belgija, ki je nastopila brez poškodovanega zvezdniškega dvojca Kevin De Bruyne (Manchester City) in Thibaut Courtois (Real Madrid), je v Bakuju upravičila vlogo favorita in premagala Azerbajdžan (1:0). Romelu Lukaku je prvič nastopil za rdeče vrage kot član Rome. Selektor Domenico Tedesco ga je uvrstil v začetno postavo, v 66. minuti pa ga je zamenjal Michy Batshuayi, ki je pred tedni v dresu Fenerbahčeja nastopil v Ljudskem vrtu. Edini zadetek na srečanju je dosegel Yannick Ferrerira Carrasco. Novopečeni član savdskega kluba Al-Shaba, sicer pa dolgoletni soigralec Jana Oblaka pri madridskem Atleticu, je v polno zadel v 38. minuti.

Spalletti debitiral z remijem v Skopju

Zadnja finalista Eura 2020 nastopata v skupini C. Angleži so po štirih zaporednih zmagah prvič remizirali. V Vroclavu na Poljskem so se z Ukrajino razšli z 1:1. Ukrajinci so na stadionu Tarczynski Arena uživali bučno podporo, zbralo se je več kot 40 tisoč navijačev Ukrajine. Ko je nogometaš Arsenala Oleksandr Zinčenko v 26. minuti spravil Ukrajino v vodstvo, je sledil delirij na tribunah. Še pred koncem prvega polčasa pa so Angleži izenačili. V svojem 77. nastopu za tri leve je branilec Kyle Walker dosegel krstni zadetek in izenačil na 1:1. To je bil tudi končni rezultat.

Z 1:1 se je končal dvoboj tudi v Skopju, kjer je gostoval aktualni evropski prvak Italija. Azzurri so se prvič predstavili prvič pod vodstvom novega selektorja Luciana Spallettija, ki je v prejšnji sezoni popeljal Napoli do težko pričakovanega državnega naslova v serie A, na odgovornem položaju pa zamenjal Roberta Mancinija, ki se je tako kot številna druga znana nogometna imena odločil za izziv v bogatih arabskih deželah. Postal je selektor Savdske Arabije.

Italija je gostovala pri reprezentanci, ki je štirikratnim svetovnim prvakom v dodatnih kvalifikacijah za SP 2022 senzacionalno z lanskoletno zmago v Palermu preprečila nastop v Katarju. Favoritom je zagodla tudi tokrat. Čeprav so Italijani povedli, v polno je zadel Ciro Immobile, so gostitelji v 81. minuti po izjemni izvedbi prostega strela Enisa Bardhija, ki je zatresel mrežo Gianluigija Donnarumme, osvojili točko. Italijani so na treh tekmah zbrali štiri točke in na lestvici zaostajajo tako za Anglijo kot tudi Ukrajino, katero bodo v torek gostili v Milanu.

V skupini I je prvič brez zmage ostala vodilna Švica. Dobro ji je kazalo tudi na gostovanju v Kosovu, kjer je dvakrat vodila, a so gostitelji v četrti minuti sodnikovega podaljška, takrat je svoj drugi zadetek dosegel Vedat Muriqi, izenačili na 2:2.

