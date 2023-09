Že zelo dolgo časa je minilo, odkar je imela Slovenija tako dobrega in dominantnega napadalca. Če sploh. Nazadnje je v eni izmed petih najmočnejših petih lig na svetu na podobnem igralnem položaju navduševal Milivoje Novaković. Tudi on je veliko zabijal in navduševal v Nemčiji, a mu je to uspelo šele v zrelih letih. Preden je oblekel dres Kölna, se je podal na trnovo pot dokazovanja, polno ovir.

Milivoje Novaković je v dresu Kölna v nemškem prvenstvu dosegel 44 zadetkov. Foto: Getty Images

Prišel, videl in osvojil lovoriko

Benjamin Šeško in Dani Olmo se izjemno dopolnjujeta v igri Leipziga. To se je videlo v akciji za tretji zadetek Leipziga na nedeljskem gostovanju v Berlinu. Foto: Reuters Pri Benjaminu Šešku pa gre za drugačen fenomen, saj se je dotaknil zvezd že kot najstnik, nato pa se pri 20 letih preselil v enega najboljših nemških klubov, ki ne skriva tudi evropskih ambicij. Pri tem je podrl še slovenski rekord, kar zadeva najdražji prestop (24 milijonov evrov). Če gre dan soditi po jutru, bi lahko zelo uspešno zgodbo spisal že v krstni sezoni v nemški bundesligi. O tem pričajo že uvodne tekme. To, da njegov RB Leipzig spada med najboljše nemške klube, je potrdila že prva tekma. Takoj je osvojil lovoriko. Rdeči biki so sredi Münchna nadigrali Bayern (3:0) in osvojili nemški superpokal.

Prejšnji mesec se je tako Šeškova zgodba v novem klubu začela imenitno, za piko na i je manjkal le še zadetek. Pa ni manjkalo veliko. Nekajkrat je imel priložnost, a so novo okolje, trema in malce tudi smola poskrbeli, da žoga ni šla v mrežo. Kot da je bilo usojeno, da svoj veliki trenutek dočaka drugič. Tisto je bil večer njegovega soigralca Danija Olma, Španca s hrvaškim srcem. Strelca treh zadetkov, ki se je v ekipi hitro uigral z mladim Slovencem. In sploh ni edini, ki mu to uspeva. Rdeči biki iz Leipziga, polni mladih in uspeha željnih nogometašev, so idealna druščina za napredek Šeška.

Sladke težave trenerja RB Leipziga

Benjamin Šeško je za strelski prvenec v močni nemški bundesligi potreboval le 21 minut. Deset minut je odigral na tekmi s Stuttgartom, proti Unionu pa vstopil v igro v 75. minuti. In deset minut pozneje po podaji Xavija Simonsa in izvrstnem prodoru zadel v polno. Foto: Reuters Konkurenca v konici napada je izjemna, tako da Šeško, malce so na to vplivale tudi zdravstvene težave, ki so mu ponagajale v prejšnjih tednih, še ni zaigral od prve minute. A to ga le še krepi. Vedno je bil zagovornik garanja, marljivega dela. Konkurenca je zanj le dodaten izziv in dodatna motivacija. To šolo je z odliko opravil že v Salzburgu. Ne boji se tega, da bi ostal prikovan na klop. Izžareva ogromno samozavesti, ki je logična posledica tega, kar premore. Njegovo znanje ob tem, kar ponujajo fizične predispozicije, predstavlja izjemen potencial. Tega se vse bolj ne zavedajo le v Leipzigu, ampak tudi drugod.

Benjamin je na začetku nemške poti prejemal drobtinice, a jih odlično izkoristil. Leipzig čaka naporna jesen, neprestani boji na dveh velikih frontah, zato bo večje število napadalcev, ki kar kličejo k neprestanemu dokazovanju, prišlo še kako prav. Dovolj priložnosti bo za vse, prihaja namreč tudi liga prvakov, tekmovanje, v katerem Šeško še čaka na zgodovinski trenutek, prvi zadetek. In če bo takšnih predstav, kot jo je mladi slovenski napadalec ponudil v nedeljo, v prihodnosti še več, se za usoda Šeška ne gre bati.

Trener Marco Rose ima že zdaj sladke težave, 20-letni Radečan ob takšnih mojstrovinah, ki jih je pokazal v Berlinu, zagotovo ne bo ostal večno na klopi. Pa čeprav za mesto v napadu poleg Šeška kandidirajo še takšna imena, kot so Španec Dani Olmo, Nemec Timo Werner, Belgijec Lois Openda, Nizozemec Xavi Simons in Danec Yussuf Poulsen.

Šeškova mojstrovina najlepši zadetek meseca?

Trener Marco Rose ne skriva navdušenja nad sposobnostmi Benjamina Šeška, podobno velja tudi za kapetana Willija Orbana. Foto: Reuters Šeško je proti Unionu v kratkem času, ki ga je prebil na zelenici, pokazal ogromno. V nekaj minutah je z mojstrskimi dotiki, hitrostjo, smislom za pravočasno vtekanje v prazen prostor, podajami, prodori in spektakularnimi zaključki obnorel navijače Leipziga. Nemčija je očarana, podpisal se je pod imeniten dosežek. V svojem drugem nastopu v bundesligi se je že veselil strelskega prvenca. Kar dveh v nekaj minutah. V 26 minutah, kolikor jih je prebil na igrišču v bundesligi, je tako dosegel dva zadetka, kar je prvovrstno povprečje za napadalca. S tem je le dokazal, da ga strokovna nogometna javnost že dalj časa upravičeno prišteva med najbolj nadarjene napadalce v Evropi.

Po tekmi ni manjkalo slavospevov odmevni predstavi Šeška, njegovi najboljši, odkar je zapustil Salzburg in se odpravil v Nemčijo. Za trenerja Marca Rosa ni bilo dvoma, drugi Šeškov zadetek je pohvalil z izbranimi besedami. "Če vprašate mene, bi moral biti ta zadetek izbran za najlepši zadetek meseca," je prepričan 46-letni nemški strateg. In ne pozabimo, dosežen je bil že v začetku septembra. Šešku je že ob prihodu v Leipzig dejal, naj uporabi čim več svojih vrlin in ne igra statično. Mladi Slovenec ga je še kako upošteval, oba zadetka, takrat je imel Leipzig na igrišču igralca več, je dosegel iz polnega teka.

Tudi kapetan Leipziga, Madžar Willi Orban, ne skriva navdušenja nad Šeškovo hitrostjo. "Vedeli smo, da bi se nam lahko, če bi povedli, v Berlinu ponudilo več odprtega prostora. Beni Šeško je igralec, ki zna instinktivno vtekati v prazen prostor," je dejal 30-letni branilec, sicer rojen v Nemčiji, a sin Madžara in Nemke poljskih korenin.

Šeško ponosen na svoj dosežek

Veselje Benjamina Šeška in Davida Rauma v Berlinu, kjer je Union doživel prvi poraz po 24 tekmah. Foto: Reuters Kaj pa je o vsem skupaj povedal slovenski nogometni junak nedelje? "Slišal sem, da že dolgo ni uspelo nobenemu premagati Uniona v Berlinu, zato sem še toliko bolj srečen in zadovoljen, da je uspelo ravno nam. Ponosen sem na to, kar mi je uspelo. Počutim se odlično, zadel sem dvakrat, to mi povečuje samozavest in željo, da se v prihodnosti še bolj dokažem na najvišji ravni. Imamo zelo močno ekipo. Vidi se, kako dobro se razumemo tudi zunaj igrišča. Veliko se družimo, smo povezani, kar nas dela še močnejše. Skupaj lahko le napredujemo. Lahko postanemo le še boljši," je Šeško prepričan, da lahko Leipzig pokaže še več, kot je v začetnem obdobju sezone.

In njegov strelski prvenec, ko se je po izjemnem prodoru, nato pa še preigravanju v kazenskem prostoru Uniona in prefinjenem strelu žoga od vratnice odbila v mrežo? "Ko sem videl žogo v mreži, sem bil zelo ponosen," se je smejalo Šešku.

Ob njegovih mojstrovinah so se spomnili na Haalanda

Največje pohvale, kar jih je lahko Šeško doživel na svoj račun, so mu namenili nekateri od najodmevnejših medijev v najbolj nogometnih deželah. Po zadetkih Šeška so izpostavljali določene podobnosti v karieri in nogometnem znanju med Radečanom ter verjetno najbolj vročim napadalcem na svetu, Norvežanom Erlingom Brautom Haalandom. Nemški Bild je tako zapisal: "V Šešku je že veliko Haalanda." Poudarili so, da sta oba visoka 195 centimetrov in izjemno hitra, saj lahko na zelenici razvijeta hitrost čez 36 kilometrov na uro, kar prihaja do izraza zlasti v protinapadih. Tudi španski AS poudarja, da ima Šeško v sebi potencial Haalanda.

Med Benjaminom Šeškom in Erlingom Haalandom je kar nekaj podobnosti. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Oba sta legionarsko kariero začela pri Salzburgu, kjer sta dosegla identično število zadetkov. Oba 29. Je pa razlika v tem, da je Haaland, neverjeten stroj za zadetke, za tovrsten dosežek potreboval 27, Šeško pa 79 tekem. Ko je Haaland nastopal v dresu Salzburga, je bil njegov trener prav Rose, kar je zagotovo dober podatek za Šeška, saj Nemec, rojen v Leipzigu, dobro ve, kako delati z mladeniči, polnimi potencialov in ambicij.

V Berlinu se je zapisal tudi pod jubilej. Ko je postavil končni rezultat ter po izjemni akciji in sodelovanju z Olmom z glavo iz polnega šprinta atraktivno zatresel mrežo Uniona, je dosegel okrogli 100. zadetek v obdobju, ko rdeče bike vodi Marco Rose. RB Leipzig je tudi končal izjemen niz neporaženosti Uniona na domačih tekmah, ki je trajal poldrugo leto in obsegal 24 dvobojev. Kdo bi si mislil, a pred tem je bil zadnji strateg, ki je zmagal v Köpenicku, Unionovi trdnjavi v Berlinu, ravno Rose, a še kot trener Borussie Dortmund. To mu je uspelo februarja 2022.

Na Gorenjsko prišel z velikim nasmehom

Po sanjskem nedeljskem nastopu se je Šeško podal novemu izzivu naproti. Napočil je čas za reprezentanco. Prvič se je na Gorenjskem pridružil soigralcem kot strelec zadetka za RB Leipzig. Selektor Matjaž Kek rad poudari, kako zrel in odgovoren zna biti Šeško za svoja leta. Kako veliko željo skriva v sebi, da bi pomagal domovini, in s kako temeljito delovno etiko se loteva treningov. Je najboljši mogoč vzor soigralcem, če k temu dodaš še dobro voljo, njegov zaščitni znak, in mladostno energijo, s katero je plenil pozornost že v Avstriji, pa sploh ne čudijo prizori s ponedeljkovega treninga.

Tako nasmejan je na igrišče stopil Šeško, z dobro voljo je okužil tudi Vipotnika:

Šeško je na igrišče NNC Brdo prispel nasmejan, ko se je začelo resno delo, pa se je predal nalogam temu primerno, dovzetno in odgovorno. Vse s ciljem, da bi v četrtek in nedeljo pomagal Sloveniji do tako želenih šestih točk proti Severni Irski in San Marinu.

Benjamin Šeško je največje orožje Slovenije v napadu. V pripravah na tekmo s Severno Irsko prvič sodeluje tudi z napadalcem Celja Aljošo Matkom (desno). Foto: Aleš Fevžer

Slovenija že dolgo ni imela tako dominantnega napadalca, v njegovi družbi, saj nase povleče veliko branilcev tekmecev, pa lahko v lepši luči zasijejo še soigralci. Andraž Šporar in Žan Vipotnik sta to v tem kvalifikacijskem ciklusu že znala dobro izkoristiti. Bo podobno v četrtek, ko bi lahko Kekovo četo in tradicionalno neugodne Severne Irce pozdravile do zadnjega mesta polne tribune stadiona v Stožicah?