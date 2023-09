Lepo, a vseeno malce neobjektivno

Slovenska nogometna reprezentanca je uresničila zadani cilj. Septembra je osvojila vseh šest točk, po prepričljivi zmagi pri skromnem San Marinu (4:0) pa se na lestvici kvalifikacijske skupine H za Euro 2024 zavihtela na prvo mesto. Selektor Matjaž Kek ne skriva zadovoljstva, a tudi opozarja, da javnosti ne sme zavesti lestvica. Zdaj si želi le eno - da je oktobra in novembra, ko se bo odločalo o nastopu na Euru 2024, njegovim varovancem ne bi zagodlo zdravje. Zelo pestro, morda tudi odločilno bo že na naslednjem izpitu, domači tekmi s Finsko. V Stožicah bo 14. oktobra spektakularno, saj so vstopnice že skoraj pošle.

Če bi se kvalifikacije za Euro 2024 končale danes, bi se na veliko tekmovanje iz skupine H uvrstili Slovenija in Danska, Finska in Kazahstan pa bi za las ostala brez dragocene vozovnice. Severna Irska je po petih zaporednih porazih dokončno izpadla iz igre, San Marino pa nadaljuje nizanje porazov brez doseženih zadetkov. Ker pa so se nogometaši dodobra ogreli in v kvalifikacijskem ciklusu šele vstopili v drugo polovico, izbrane vrste čaka še ogromno dokazovanja.

Slovenska reprezentanca je v nedeljo dosegla najvišjo zmago v tem kvalifikacijskem ciklusu. San Marino je v gosteh odpravila s 4:0. Foto: Guliverimage

V igri je še veliko točk, Slovenija pa se dobro zaveda, da se bo o tem, kdo si bo zagotovil nastop na spektaklu v Nemčiji, odločalo (pozno) jeseni. Za začetek že 14. oktobra v Stožicah, kjer velja pričakovati polne tribune do zadnjega kotička, saj bo dvoboj skoraj štel za "dvojne" točke. Pomerila se bosta neposredna tekmeca za napredovanje, Kekova četa se bo želela maščevati za junijski poraz v Helsinkih, v psihološki prednosti pa bo Slovenija, saj je v kvalifikacijah nanizala dve zmagi.

Kek opozarja: Bodimo objektivni

Žan Vipotnik, ki je v začetno enajsterico vskočil namesto Benjamina Šeška, je za zadetek potreboval le štiri minute. Foto: Guliverimage Selektor Matjaž Kek, ki je v soboto dopolnil 62 let, je vendarle tako izkušen in premeten, da se še kako zaveda, da bi bila lahko vsakršna evforija ob trenutnem prvem mestu Slovenija pogubna. Kmalu po pričakovani zmagi v San Marinu, kjer so njegovi izbranci, čeprav ni mogel računati na rahlo poškodovanega Benjamina Šeška (dvoboj je preventivno izpustil zaradi bolečin v stegenski mišici), napolnili mrežo San Marina, je zato brzdal konje in dal vedeti, da ima trenutna lestvica kozmetično napako.

"Bodimo objektivni. Mi smo odigrali že obe tekmi s San Marinom, naši tekmeci za preboj na evropsko prvenstvo pa še ne. Prava priložnost za jemanje točk pravim tekmecem bo v naslednjem ciklu. Je pa lepo pogledati na lestvico, če sem iskren, a hkrati malce neobjektivno," Mariborčan opozarja, da je Slovenija že vpisala pričakovanih šest točk proti najslabši reprezentanci na svetu, ki ne bi smela predstavljati resnejše ovire niti preostalim tekmecem v skupini.

Skupina H, lestvica po 6. krogu: 1. Slovenija 13 točk (razlika v golih 13:6)

2. Danska 13 - 12:5

3. Finska 12 - 11:4

4. Kazahstan 12 - 9:5

5. Severna Irska 3 - 4:8

6. San Marino 0 - 0:21

Slovenci imajo usodo v svojih rokah

Med strelce se je v San Marinu vpisal tudi Jan Mlakar. Foto: Guliverimage Če se bodo Danci, Finci in Kazahstanci do konca ciklusa še pomerili s San Marinom, pa Kekovo zasedbo na zelenici čakajo težje preizkušnje. Imeli bodo opravka z vsemi tremi neposrednimi kandidati za nastop na Euru. S Finci 14. oktobra v Ljubljani, z Danci 17. novembra v Köbenhavnu, s Kazahstanom pa 20. novembra v Ljubljani. Pred tem jih čaka še tradicionalno neugodno gostovanje v Belfastu, kjer so gostovali že trikrat, a vselej ostali brez zmage in doseženega zadetka, Severni Irci pa se bodo zagotovo želeli maščevati edini reprezentanci, ki jim je v tem ciklusu zabila kar štiri gole.

Pred slovensko reprezentanco je torej obdobje, na katero je čakala zelo dolgo. Še vedno je v zelo aktivni igri za veliko tekmovanje in še vedno je usoda povsem v njenih rokah. Prihaja jesenski triler, spopad vodilne četverice, ki jo na lestvici deli le ena samcata točka. Zaključek v skupini H tako prinaša eno največjih poslastic, kar zadeva kvalifikacije.

Gneča pri vrhu, prihaja jesenski rokenrol

Branilec Celja Žan Karničnik se je izkazal z zadetkom in dvema podajama. Foto: Guliverimage Selektor Kek je že takoj po žrebu v svojem značilnem slogu opisal skupino kot zelo tekmovalno in enakovredno. Napovedal je cirkus, ogromno dogajanja in sprememb na lestvici. To se je tudi uresničilo, po zmagi v San Marinu pa Sloveniji kaže imenitno. A zdaj se začenja najtežji del. Selektor Kek, sicer tudi velik ljubitelj glasbe, je zanj uporabil še kako primeren izraz.

"Zdaj prihaja rokenrol. Slovenija je zraven, kar zadeva mesta, ki vodijo na Euro. To zanima tudi navijače. Prišli smo v položaj, ki smo si ga želeli," je bil zadovoljen s septembrskim maksimalnim izkupičkom. Tega ne šteje za presežek, ampak nekaj, kar so morali narediti, če sploh želijo še kandidirati za nastop na Euru. "To smo morali narediti, drugače nimaš česa iskati," je poudaril po nedeljski zmagi v San Marinu, ob kateri so mrežo najslabše evropske (in svetovne) izbrane vrste zatresli Žan Vipotnik, Jan Mlakar, Sandi Lovrić in Žan Karničnik. Zadnji je tako dvema asistencama iz prvega polčasa dodal strelski prvenec v reprezentančnem dresu, in to ravno ob jubilejnem 20. nastopu, tako da je bila sreča Korošca še toliko večja.

V San Marinu je slovensko reprezentanco na delo spremljalo več sto zelo glasnih navijačev. Foto: Guliverimage

Tako kot številnih slovenskih navijačev, ki so se odpravili v San Marino in dokazali, da se na sončni strani Alp prebuja nogometna evforija, ki je ni bilo mogoče čutiti že zelo dolgo. Prihodnji mesec bo zaživela še v višji stopnji. O tem priča tudi izjemna prodaja vstopnic za naslednji izziv, domačo tekmo s Finsko, edino reprezentanco, ki je v tem ciklusu premagala Slovenijo.

Spored preostalih kvalifikacijskih tekem v skupini H: 7. krog, 14. oktober (sobota):

15.00 Severna Irska - San Marino

18.00 Slovenija - Finska

20.45 Danska - Kazahstan 8. krog, 17. oktober (torek):

18.00 Finska - Kazahstan

20.45 Severna Irska - Slovenija

20.45 San Marino - Danska 9. krog, 17. november (petek):

16.00 Kazahstan - San Marino

18.00 Finska - Severna Irska

20.45 Danska - Slovenija 10. krog, 20. november (ponedeljek):

20.45 Severna Irska - Danska

20.45 Slovenija - Kazahstan

20.45 San Marino - Finska

Dovolj objektivnosti, da ne bi razmišljali o čem drugem

Slovenska izbrana vrsta se bo ponovno zbrala v začetku oktobra. Tako se bo znova družila že čez tri tedne. Selektor si želi le eno stvar - da bi na eno odločilnih akcij za končni razplet v skupini H prispeli dobro pripravljeni in brez zdravstvenih težav. Zaradi teh je Slovenija v San Marinu nastopila z dokaj spremenjeno zasedbo od tiste, ki je v Stožicah zadala boleč udarec Severnim Ircem (4:2). Manjkal je tudi Benjamin Šeško, v tem trenutku najbolj vroči slovenski nogometaš, za katerim se ozirajo tudi največji evropski klubi, sam pa bo imel kmalu v dresu Leipzigu priložnost, da doseže odmevnejši rezultat ne le v nemškem prvenstvu, ampak tudi ligi prvakov. Tam, kjer se družijo najboljši.

Jan Oblak v nasprotju s stanovskim kolegom pri San Marinu v nedeljo ni imel resnejšega dela. Foto: Guliverimage

Prihodnje leto bi se lahko tako številni slovenski nogometaši - takšne dolgoletne želje že dolgo ne skriva kapetan Jan Oblak - končno družili z najboljšimi ne le v klubskem, ampak tudi reprezentančnem nogometu. "Igrali bomo velike tekme. Upam, da bodo fantje zdravi. Energija je dobra, je pa dovolj objektivnosti, da ne bi razmišljali o čem drugem. Korak za korakom. To zahteva šport, če želiš biti na visoki ravni," je po poročanju STA v San Marinu dejal selektor in opozoril, da morajo ostati na tleh, brez evforije, a prepričani o svoji kakovosti in pripravljeni na to, da se "stepejo" z vsakim. Pogreša še več konkretnosti, igre v dvobojih, čvrstosti. Opozoril je tudi na določene pomanjkljivosti v linijah gibanja, sami postavitvi in izvedbi igre.

Zaščitni znak te generacije? Predrznost in pozitivnost.

Če bi se Slovenija 14. oktobra maščevala Fincem za poraz v Helsinkih, bi jim tri kroge pred koncem zbežala na +4. Foto: Reuters Če bodo igralci upoštevali njegove napotke in smernice, jim bo v nadaljevanju kvalifikacij lažje, cilj, da bi končali maraton na prvem oziroma drugem mestu, pa še toliko bolj izvedljiv. Kek je prepričan, da ima Slovenija velike možnosti za uspeh, tudi zaradi značajske vrline reprezentantov, ki so lačni uspeha, pri tem pa niso prav nič bahavi. "Fantje so predrzni in pozitivni, kar je zaščitni znak te ekipe," noče kar tako zapraviti imenitne priložnosti, da bi Slovenija po znameniti zlati Katančevi generaciji in južnoafriških junakih dobila še eno zasedbo, ki bi se družila z najboljšimi na velikem tekmovanju.

Zdaj so vsi pogledi usmerjeni že v naslednjo tekmo. Prihaja Finska, pred Slovenijo je zgodovinska priložnost, da tri kroge pred koncem najbližjima zasledovalcema (Danska bo 14. oktobra gostila Kazahstan in velja za favorita) pobegne na štiri točke razlike. Možnosti za sanjski scenarij, prvi preboj Slovenije na veliko tekmovanje po letu 2010, bi se zelo izboljšale, Kekova četa bi se znašla na pragu imenitnega uspeha. Upajmo, da fantje ne bodo pregoreli v želji ter da bo selektor do takrat brzdal evforijo in pojasnjeval, da je lestvica lepa, a vseeno malce neobjektivna.