… leta 1960 se je v revni četrti na obronkih Buenos Airesa rodil eden največjih nogometašev vseh časov Diego Armando Maradona. Že kot deček je na tekmah med šolskimi odmori pogosto zabaval množico s svojimi spretnostmi z žogo, ki jo je zelo dobro obvladal.

Kmalu so ga opazili lokalni argentinski klubi, najprej je zaigral za Argentinos Juniors, nato pa za svetovno znani klub Boca Juniors. Na reprezentančni sceni je debitiral pri 17 letih. Leto pozneje je Argentina osvojila svetovno prvenstvo, a mladega Diega ni bilo v moštvu, je pa z mlado reprezentanco leta 1979 osvojil naslov svetovnih prvakov.



Na naslednjem SP v Španiji leta 1982 je bil Maradona že ustaljen član argentinske reprezentance. Po svetovnem prvenstvu se je iz Argentine preselil v Španijo k Barceloni, kar mu je prineslo svetovno slavo in veliko bogastvo. Z obema se je stežka spoprijemal in pojavile so se prve težave z drogo.



Leta 1984 se je preselil v Neapelj, kjer je bil zelo uspešen. Z Napolijem je osvojil dve italijanski prvenstvi, pokal in superpokal ter pokal UEFA. Leta 1986 je bil na vrhuncu svojih moči, kar je potrdil na SP, kjer je svoje moštvo popeljal do naslova svetovnih prvakov.



Težave z drogami so se nadaljevale in leta 1991 je dobil prepoved igranja. Po vrnitvi je igral za različne klube, vključno z Boco Juniors. Na svetovnem prvenstvu v ZDA 1994 so po tekmi z Nigerijo pri njem odkrili prepovedano substanco efedrin in mu ponovno prepovedali nastopanje. Argentina je bila kmalu zatem izločena s prvenstva.



Diego se je po tem dogodku še nekajkrat poskušal vrniti na zelenice, a bolj kot ne neuspešno. Na 37. rojstni dan, 30. oktobra 1997, je uradno napovedal konec profesionalne kariere.

Kaj se je še zgodilo?

Leta 1974 je v Kinšasi v Zairu potekal najbolj "hollywoodski" dvoboj kariere pokojnega boksarja Muhammada Alija. Temu v boju z novo nepremagljivo silo na boksarski sceni Georgeem Foremanom niso pripisovali možnosti za zmago, a je Ali čakal na svojo priložnost in jo izkoristil v osmi rundi. Foremana je premagal s tehničnim nokavtom. "Bobnenje v džungli" (Rumble in the Jungle) še danes velja za enega najbolj dramatičnih boksarskih dvobojev.

Leta 1975 je John Bicyk postal sedmi igralec v ligi NHL, ki je dosegel 500 zadetkov.

Leta 1981 je ameriški košarkarski trener Pat Riley premierno vodil Los Angeles Lakers. Njegovo moštvo je po dveh podaljških s 112:113 izgubilo s Houston Rockets.

Leta 1996 so nogometaši turškega kluba Fenerbahče na štadionu Old Trafford končali 40 let dolgo tradicijo nepremaganosti na domačem terenu Manchester Uniteda. Na tekmi skupine C lige prvakov so jih v gosteh premagali z 0:1.

Leta 2001 se je po dobrih dveh letih drugič na parket lige NBA vrnil Michael Jordan. Tokrat v dresu Washington Wizards, s katerim je ta večer v Madison Square Gardnu proti New York Knicks izgubil z 91:93.

Rodili so se:

1906 pokojni italijanski dirkač, prvi svetovni prvak formule 1 Giuseppe Farina

1916 pokojni slovenski plavalec Tone Cerer

1930 pokojni ameriški košarkar Don Meineke

1936 pokojna ukrajinska telovadka Polina Astakova

1941 nekdanji škotski nogometaš Bob Wilson

1967 nekdanji kanadski hokejist Brad Aitken

1968 pokojna francoska biatlonka Emmanuelle Claret

1971 nekdanji nemški nogometaš slovenskih in hrvaških korenin Fredi Bobić

1972 nekdanji slovenski nogometaš, zdaj nogometni menedžer Amir Ružnić

1976 nekdanji turški nogometaš Ümit Özat

1976 nekdanji ameriški košarkar Maurice Taylor

1979 nekdanji slovenski nogometaš Igor Lazić

1980 ameriški košarkar Kareem Lamar Rush

1982 ameriški hokejist Andy Green

1984 kanadski hokejist Tyson Strachan

1985 avstrijski nogometaš Andreas Ulmer

1986 slovaški nogometaš Peter Pekarik

1986 nekdanji avstrijski smučarski skakalec Thomas Morgenstern

1986 slovenska rokometašica Branka Zec

1989 nekdanja rusko-ameriška telovadka Nastia Liukin

1989 francoski odbojkar Benjamin Toniutti​​​​​​​

1991 izraelski nogometaš Nir Bitton​​​​​​​

1991 češki košarkar Tomaš Satoransky​​​​​​​

1992 slovenski rokometaš Rok Zaponšek​​​​​​​

1996 ameriški košarkar Devin Booker

1999 slovenski nogometaš Vanja Drkušić​​​​​​​

1999 slovenski nogometaš Matevž Vidovšek​​​​​​​

2002 ameriška telovadka Grace McCallum​​​​​​​