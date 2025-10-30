Španski vratar Josep Martínez po tragični torkovi nesreči, ko je z avtomobilom do smrti zbil 81-letnega moškega na električnem invalidskem vozičku, ki je nenadoma zapeljal na cesto, preživlja najtežje trenutke svojega življenja. Preiskava dogajanja še poteka, član Interja, ki je prejel več sovražnih sporočil, v katerih ga uporabniki neposredno krivijo za smrt moškega, je zaradi teh izbrisal družbena omrežja. Čeprav je še vedno v šoku, se je vrnil na trening, klub pa mu nudi psihološko podporo.

Dva dni po prometni nesreči v bližini Coma je španski vratar Interja Josep Martinez v središču sodne preiskave, s katero ugotavljajo njegovo odgovornost v primeru smrti starejšega moškega. Martinez se je v torek zjutraj vozil na trening, ko je z avtomobilom priletel v 81-letnega Paola Saibeneja, ki je z električnim invalidskim vozičkom nenadoma zapeljal na cestišče. Kljub hitri pomoči je moški na kraju nesreče umrl.

Tožilstvo v Comu je začelo preiskavo uboja iz malomarnosti v prometu, za katerega se v Italiji lahko izreče kazen od dveh do sedmih let zapora, če se dokaže kršitev prometnih predpisov.

Prvi dokazi kažejo, da je bila nesreča morda naključna. Oblasti namreč preiskujejo možnost, da je Saibene na cesto zapeljal zaradi nenadne slabosti, omedlevice ali celo srčnega napada. Ključnega pomena za razjasnitev, ali je tragedijo sprožila predhodna zdravstvena težava, je tako obdukcija trupla pokojnika.

"Žal se je zgodil resen in delikaten incident"

Milanski Inter stoji ob strani Martinezu, ki je bil pri vseh toksikoloških in alkoholnih testih negativen. Priskrbel mu je psihološko pomoč, pa tudi pravno. "Žal se je zgodil resen in delikaten incident. Družini pokojnika izrekamo globoko sožalje in stojimo ob strani našemu igralcu, ki ga zelo dobro poznamo. To so nesrečni dogodki, ki so žal del vsakdanjega življenja," je v uradni klubski izjavi dejal predsednik kluba Giuseppe Marotta.

Val sovražnih sporočil

Martinez, ki se je v sredo po lastni odločitvi vrnil na trening s soigralci v športni kompleks, je po pisanju španskih medijev prejel več sovražnih sporočil na družbenih omrežjih, v katerih ga nekateri obtožujejo uboja moškega. Zaradi linča na spletu je 27-letni vratar izbrisal vsa svoja družbena omrežja.