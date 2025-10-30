Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. Sp.

Četrtek,
30. 10. 2025,
18.27

Osveženo pred

2 uri, 19 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,11

Natisni članek

Natisni članek
Inter smrt nogomet Josep Martinez

Četrtek, 30. 10. 2025, 18.27

2 uri, 19 minut

Težki časi za španskega nogometnega vratarja

Josep Martinez s psihološko pomočjo, po digitalnem linču izbrisal družbena omrežja

Avtor:
R. Sp.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,11
Josep Martinez | Josep Martinez preživlja najtežje trenutke svojega življenja. | Foto Guliverimage

Josep Martinez preživlja najtežje trenutke svojega življenja.

Foto: Guliverimage

Španski vratar Josep Martínez po tragični torkovi nesreči, ko je z avtomobilom do smrti zbil 81-letnega moškega na električnem invalidskem vozičku, ki je nenadoma zapeljal na cesto, preživlja najtežje trenutke svojega življenja. Preiskava dogajanja še poteka, član Interja, ki je prejel več sovražnih sporočil, v katerih ga uporabniki neposredno krivijo za smrt moškega, je zaradi teh izbrisal družbena omrežja. Čeprav je še vedno v šoku, se je vrnil na trening, klub pa mu nudi psihološko podporo.

martinez
Sportal Tragedija v Italiji: vratar Interja vpleten v nesrečo s smrtnim izidom

Dva dni po prometni nesreči v bližini Coma je španski vratar Interja Josep Martinez v središču sodne preiskave, s katero ugotavljajo njegovo odgovornost v primeru smrti starejšega moškega. Martinez se je v torek zjutraj vozil na trening, ko je z avtomobilom priletel v 81-letnega Paola Saibeneja, ki je z električnim invalidskim vozičkom nenadoma zapeljal na cestišče. Kljub hitri pomoči je moški na kraju nesreče umrl.

Tožilstvo v Comu je začelo preiskavo uboja iz malomarnosti v prometu, za katerega se v Italiji lahko izreče kazen od dveh do sedmih let zapora, če se dokaže kršitev prometnih predpisov.

Prvi dokazi kažejo, da je bila nesreča morda naključna. Oblasti namreč preiskujejo možnost, da je Saibene na cesto zapeljal zaradi nenadne slabosti, omedlevice ali celo srčnega napada. Ključnega pomena za razjasnitev, ali je tragedijo sprožila predhodna zdravstvena težava, je tako obdukcija trupla pokojnika.

"Žal se je zgodil resen in delikaten incident"

Milanski Inter stoji ob strani Martinezu, ki je bil pri vseh toksikoloških in alkoholnih testih negativen. Priskrbel mu je psihološko pomoč, pa tudi pravno. "Žal se je zgodil resen in delikaten incident. Družini pokojnika izrekamo globoko sožalje in stojimo ob strani našemu igralcu, ki ga zelo dobro poznamo. To so nesrečni dogodki, ki so žal del vsakdanjega življenja," je v uradni klubski izjavi dejal predsednik kluba Giuseppe Marotta.

Val sovražnih sporočil

Martinez, ki se je v sredo po lastni odločitvi vrnil na trening s soigralci v športni kompleks, je po pisanju španskih medijev prejel več sovražnih sporočil na družbenih omrežjih, v katerih ga nekateri obtožujejo uboja moškega. Zaradi linča na spletu je 27-letni vratar izbrisal vsa svoja družbena omrežja.

Juventus
Sportal Lovrić praznih rok iz Torina, Begić pa iz Rima
Veljko Paunović
Sportal Srbi imenovali novega selektorja

Inter smrt nogomet Josep Martinez
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.