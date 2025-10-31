Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
31. 10. 2025,
14.05

Osveženo pred

1 ura, 57 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
nogomet Lucas Paqueta

Petek, 31. 10. 2025, 14.05

1 ura, 57 minut

Nesodelovanje

Lucasu Paqueti opomin zaradi nesodelovanja v preiskavi

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Lucas Paqueta | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Brazilskemu nogometašu Lucasu Paqueti je bil izrečen opomin zaradi nesodelovanja v preiskavi o nameščanju športnih izidov. Paqueta je bil sicer julija letos oproščen obtožb o prirejanju izidov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Paqueta, obtožen je bil nameščanja izidov na štirih tekmah, je obtožb oprostila neodvisna komisija, ki jo je ustanovila angleška nogometna zveza (FA). Ta mu je ob tem izrekla opomin, saj ni želel sodelovati in posredovati informacij v preiskavi glede očitanih nepravilnosti.

FA se na ugotovitve komisije ni pritožila. Slednja je zaradi nesodelovanja najprej nameravala Pacqueti naložiti denarno kazen, a se je nato odločila za opomin. Če bi Pacqueta v prihodnosti ponovno kršil določila, povezana s sodelovanjem s komisijo, ga bo doletela ostrejša sankcija.

Komisija je v obrazložitvi zapisala, da nesodelovanje igralca v preiskavi ni imelo resnejših posledic za njen potek. Kot olajševalne okoliščine je navedla njegovo predhodno nekaznovanost ter stres, ki mu ga je povzročil postopek. Zaradi slednjega je padel v vodo tudi njegov prestop v Manchester City.

Prav tako je bilo sklenjeno, da bo 90 odstotkov stroškov postopka krila angleška nogometna zveza, preostanek pa igralec sam. Po poročanju dpa bi sicer lahko Paqueta tožil FA zaradi oviranja prestopa k Manchester Cityju.

Preberite še:

Josep Martinez
Sportal Težki časi za Španca: po tragediji s smrtnim izidom linč na spletu in umik z družbenih omrežij
Veljko Paunović
Sportal Srbi imenovali novega selektorja
Desire Doue
Sportal PSG več tednov brez Francoza
nogomet Lucas Paqueta
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.