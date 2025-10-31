Lucasu Paqueti opomin zaradi nesodelovanja v preiskavi

Brazilskemu nogometašu Lucasu Paqueti je bil izrečen opomin zaradi nesodelovanja v preiskavi o nameščanju športnih izidov. Paqueta je bil sicer julija letos oproščen obtožb o prirejanju izidov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Paqueta, obtožen je bil nameščanja izidov na štirih tekmah, je obtožb oprostila neodvisna komisija, ki jo je ustanovila angleška nogometna zveza (FA). Ta mu je ob tem izrekla opomin, saj ni želel sodelovati in posredovati informacij v preiskavi glede očitanih nepravilnosti.

FA se na ugotovitve komisije ni pritožila. Slednja je zaradi nesodelovanja najprej nameravala Pacqueti naložiti denarno kazen, a se je nato odločila za opomin. Če bi Pacqueta v prihodnosti ponovno kršil določila, povezana s sodelovanjem s komisijo, ga bo doletela ostrejša sankcija.

Komisija je v obrazložitvi zapisala, da nesodelovanje igralca v preiskavi ni imelo resnejših posledic za njen potek. Kot olajševalne okoliščine je navedla njegovo predhodno nekaznovanost ter stres, ki mu ga je povzročil postopek. Zaradi slednjega je padel v vodo tudi njegov prestop v Manchester City.

Prav tako je bilo sklenjeno, da bo 90 odstotkov stroškov postopka krila angleška nogometna zveza, preostanek pa igralec sam. Po poročanju dpa bi sicer lahko Paqueta tožil FA zaradi oviranja prestopa k Manchester Cityju.

Preberite še: