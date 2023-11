Kontroverzna odločitev, ki je rešila PSG in razbesnela angleške legende

Torkov večer v ligi prvakov je postregel s sporno sodniško odločitvijo. Na Parku princev je dišalo po zmagi Newcastla. Srake so vodile z 1:0, igral se je že sodnikov podaljšek. PSG bi si z morebitnim porazom zmanjšal možnosti za napredovanje v osmino finala, nato pa je glavni sodnik Szymon Marciniak po posredovanju sistema VAR pokazal na belo točko. Kylian Mbappe je v 98. minuti izenačil na 1:1, na Otoku pa so prepričani, da so bili Parižani deležni sodniškega darila. Najglasnejši so bili nekdanji zvezdniki ter odločitev poljskega sodnika označili za smešno in nepravično.

Skupina F lige prvakov, v kateri nastopajo predstavniki Anglije (Newcastle), Francije (PSG), Italije (Milan) in Nemčije (Borussia Dortmund), je bila takoj po žrebu upravičeno označena za skupino smrti. V njej so se najbolje znašli rumeno-črni iz Porurja, ki so si z zadnjo zmago v Milanu (3:1) že zagotovili preboj v osmino finala. V boju za drugo mesto bo v zadnjem krogu še zelo napeto, za zdaj pa je v najboljšem položaju PSG, ki ima sedem točk. Newcastle in Milan imata dve manj. Vrstni red na lestvici pa bi bil drugačen, če bi srake na Parku princev ohranile prednost.

V 24. minuti je Šved Alexander Isak popeljal bogati angleški klub, podprt s savdskim kapitalom, v vodstvo z 1:0. Čeprav je PSG pritiskal in si priigral številne priložnosti, je angleški klub ohranjal prednost. Spogledoval se je še z drugo zmago nad Parižani v tej evropski sezoni, pred tem je namreč francoskega prvaka na St. James Parku nadigral s 4:1, v tem primeru pa bi se na lestvici povzpel na želeno drugo mesto. Globoko v sodnikovem podaljšku je nato izgubil vodstvo. PSG je v osmi minuti sodnikovega podaljška izenačil po strelu z bele točke, ki je razburil goste in angleško javnost. Kaj se je zgodilo?

Poljak po posredovanju VAR pokazal na belo točko

Szymon Marciniak je prejšnji teden sodil tudi v Stožicah. Foto: Reuters Žoge se je v kazenskem prostoru Newcastla s prsmi dotaknil mladi Anglež Tino Livramento, nato pa se je odbila še v njegov komolec. Poljski sodnik Szymon Marciniak, ki je prejšnji teden sodil kvalifikacijsko tekmo za Euro 2024 med Slovenijo in Kazahstanom ter velja za najboljšega delivca pravice na svetu, saj je sodil zadnji finale lige prvakov in tudi zadnji finale svetovnega prvenstva, se sprva sploh ni oglasil. Igra se je nadaljevala, nato pa so ga iz sobe VAR opozorili, da bi lahko zaradi igranja Livramenta z roko pokazal na belo točko za gostitelje.

V sobi VAR sta sedela Poljak Tomasz Kwiatkowski in njegov asistent, Hrvat Ivan Bebek. Marciniak ju je upošteval, si še sam ogledal sporni trenutek in nato dosodil kazenski udarec za PSG. Kylian Mbappe ga je izkoristil, s svojim že 17. zadetkom v tej sezoni izenačil na 1:1 in rešil PSG. Francoski prvak ima tako tudi pred zadnjim krogom usodo v svojih rokah in je blizu želenega napredovanja med najboljših 16. PSG bo v zadnjem krogu gostoval v Dortmundu, Newcastle pa bo na domači zelenici pričakal AC Milan.

Nogometaše Newcastla je od dragocene zmage na Parku princev delilo le nekaj minut. Foto: Reuters

Je bil Newcastle oropan?

Nad odločitvijo poljskega sodnika je bil začuden tudi Gary Lineker. Foto: Reuters Sodniška odločitev o pozni 11-metrovki za PSG je razburila angleško nogometno javnost. Oglasili so se številni nekdanji zvezdniki, ki so še vedno povezani z nogometom kot strokovni komentatorji. Michael Owen je tako dejal: "Srca nogometašev Newcastla so strta. Pa tako dobro so nastopili. V milijon letih ni bila to nikoli 11-metrovka, še nikoli nismo bili tako nedosledni pri upoštevanju pravila igranja z roko v kazenskem prostoru," je poudaril nekdanji angleški napadalec, Alan Shearer, legenda Newcastla, pa je bil povsem iz sebe in na družbenem omrežju X zapisal, da je to veliko sra... "Izjemne predstave vseh nogometašev ne bi smela uničiti ena sporna odločitev," Gary Lineker kar ni mogel verjeti, kaj je dosodil Poljak. "Naj mi, prosim, nekdo pojasni, kako je to lahko 11-metrovka za PSG. To je smešno," se je čudil, še eden izmed plejade nekdanjih vrhunskih angleških napadalcev Stan Collymore pa je bil kratek in jedrnat ter zelo oster do sistema VAR: "VAR, prosim te, umri."

Izenačenje PSG po kontroverzno dosojeni 11-metrovki je pošteno razburilo tudi Jermaina Jenasa. "Kaj pa bi moral Livramento narediti s svojimi rokami? Jih zaviti okrog hrbta? Besen sem. Igralci so dali vse od sebe, to bi morala biti ena izmed tistih zgodovinskih zmag. Newcastle je bil oropan," je prepričan nekdanji zvezni igralec srak. Trener Newcastla Eddie Howe je o sporni 11-metrovki dejal: "Na koncu dvoboja nismo imeli sreče. Zame to ni bila 11-metrovka."

Če bo PSG v zadnjem krogu premagal Borussio, bo skupinski del končal na prvem mestu. Foto: Reuters

Kakšen pa je bil odgovor iz tabora PSG? Španec Luis Enrique, ki bi se ob domačem porazu proti Newcastlu znašel v težavah, je odgovoril le: "To je nogomet, ne pa košarka. Smo ena izmed ekip, ki dosega največ zadetkov v Evropi. Morali bi zmagati, bili smo boljši od Newcastla, a to je nogomet. Pride tudi dan, ko žoga noče v mrežo. Še vedno upam, da smo lahko prvi v skupini."

PSG je bil sicer veliko nevarnejši tekmec. Razmerje strelov na gol je znašalo 31:5, od tega 7:2, kar zadeva strele v okvir vrat. Posest je bila krepko na strani gostiteljev (73 proti 27 odstotkom). Če bo PSG v zadnjem krogu premagal Borussio, si bo zagotovil tudi prvo mesto.