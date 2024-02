Se v nogometu obeta revolucija? Strokovnjaki niso navdušeni.

Ifab je konec novembra priporočil preizkušanje krajših disciplinskih kazni med dvoboji kot del prelomnih prizadevanj za zmanjšanje neprimernega obnašanja igralcev.

Na takratnem letnem poslovnem srečanju v Londonu je odbor za nogometna pravila podprl idejo o začasnih izključitvah igralcev zaradi taktičnih prekrškov, jezikanja in splošnega neprimernega obnašanja na nogometnih tekmah. Časovne kazni so sicer v angleškem nogometu na osnovni ravni (grassroots) uvedli leta 2019, da bi dvignili raven spoštovanja in športnega obnašanja.

Ideja naletela na širok odpor

Trener Liverpoola Jürgen Klopp ni navdušen nad idejo o modrem kartonu. Foto: Reuters Po besedah člana upravnega odbora Ifaba Marka Bullinghama novembra lani se je tako imenovani "sin bin", nekakšen prostor za služenje krajših kazni, izkazal kot "zelo uspešen". Tak pristop med drugim uporabljajo tudi v ragbiju, ampak na vseh ravneh. Ideja je bila, da bi se uvedbo modrega kartona po novem testiralo tudi na nekaterih najvišjih ravneh nogometa, kot je na primer angleški pokal. Toda vse verjetneje je to, da tega na najvišji ravni ne bo še nekaj časa, saj je ideja naletela na širok odpor.

Ta modri karton naj bi pomenil to, da je igralec zaradi zgoraj omenjenih kršitev le začasno izključen, ne pa dokončno. A po drugi strani bi igralec, ki bi na primer dobil modri in rumeni karton, posledično dobil rdečega za dokončno izključitev s tekme.

Razmišljanje številnih uglednih nogometnih strokovnjakov je pred časom na kratko povzelo mnenje stratega Liverpoola Jürgena Kloppa. "To ne zveni kot fantastična ideja. Ampak tako ali tako se ne spomnim, kdaj bi ti fantje (Ifab; op. STA) imeli kakšno fantastično idejo - če so jo sploh kdaj imeli," je med drugimi portal Goal navedel Kloppa.

Kako zmanjšati izgubljeni igralni čas?

Člani skupščine bodo vseeno razglabljali o različnih predlogih, o katerih so govorili novembra na letnem poslovnem sestanku, med katerimi je tudi modri karton, pa potencialni amandma k pravilu igranja z roko. Predlog pri tem je, da se igranje z roko, ki zakrivi enajstmetrovko, kaznuje po enakem principu kot v primeru, ko igralec stori prekršek nad tekmecem.

V Glasgowu bodo razpredali tudi o o razvoju Vara. Foto: Guliverimage

Obenem bodo govorili tudi o amandmaju k pravilu o izvedbi najstrožje kazni, pri tem bodo gledali predčasno vtekanje igralca v kazenski prostor ob izvedbi enajstmetrovke in tudi sam položaj žoge na točki izvajanja kazenskega strela.

Na dnevnem redu je še kar nekaj tematik pogovora, kot je to, da se sodniku lahko približa zgolj kapetan ekipe, ter tudi pravica sodnika, da na kratko prekine tekme, če pride do "vroče krvi" pri igralcih obeh ekip. Gre za tako imenovano obdobje ohlajanja oziroma cooling-off period.

Obenem bodo govorili o tem, kako zmanjšati izgubljeni igralni čas in še nekaterih temah, na primera o razvoju Vara, predolgem vratarjevem držanju žoge in drugem.

Tista pravila ali dodatki k pravilom, ki jih bodo potrdili na skupščini, bodo začeli veljati z začetkom sezone 2024/25.